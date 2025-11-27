Το νερό της βροχής έχει μετατρέψει σε βάλτο τη Γάζα με την ελπίδα ότι η ζωή θα καλυτερεύσει να εγκαταλείπει τους Παλαιστίνιους που ανά τακτά χρονικά διαστήματα δέχονται τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Οι διαπραγματεύσεις δε για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας έχουν επίσης βαλτώσει. Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο οποίο βασίστηκε το ψήφισμα του ΟΗΕ έγινε μεν δεκτό με τυμπανοκρουσίες από τους συμμάχους των ΗΠΑ, δεν περιλαμβάνει όμως συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα υλοποιηθεί.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών στο Κάιρο δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι το σχέδιο κατάπαυσης πυρός σκοντάφτει πρώτα από όλα στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Τα πολλά θολά σημεία

Παλαιστινιακές και αραβικές πηγές λένε ότι η Χαμάς και οι υπόλοιπες οργανώσεις δεν θα αφοπλιστούν εάν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από το 53% των εδαφών που ελέγχει στη Λωρίδα της Γάζας και δεν υπάρξει σαφές σχέδιο για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα παραλάβουν τα όπλα και τι θα γίνει με τη διοίκηση του θύλακα.

Μεταξύ άλλων, έχει συζητηθεί ένα σχέδιο βάσει του οποίου η Παλαιστινιακή Αρχή ή μια – μη παλαιστινιακή – αραβική οντότητα θα λάβει τα όπλα. Αλλά, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, τέτοιες συζητήσεις είναι μόνο θεωρητικές.

Μια άλλη αραβική πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ πιθανόν προτιμά μια στρατιωτική επιλογή ως τρόπο αφοπλισμού της Χαμάς και ως εκ τούτου δεν βιάζεται να μεταβεί στο δεύτερο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός.

Επεσήμανε ακόμα ότι τα βασικά ερωτήματα σχετικά με την πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης που υποτίθεται ότι θα αναπτυχθεί στη Γάζα παραμένουν αναπάντητα. Οι αρμοδιότητές της δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ούτε ποιος θα υπηρετήσει σε αυτήν ή πώς θα λειτουργήσει εάν το Ισραήλ δεν αποσυρθεί από το μισό της Γάζας που εξακολουθεί να κατέχει.

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Κατάρ πραγματοποιούν γύρους συναντήσεων στο Κάιρο τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάπαυση του πυρός και να προχωρήσουν στην «επόμενη μέρα», αλλά αραβικές πηγές τονίζουν ότι χωρίς σαφή αμερικανική πίεση στο Ισραήλ, δεν αναμένεται πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες.

Τονίζουν ακόμα ότι η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης δεν είναι αρκετή και δεν είναι επαρκώς λεπτομερής.

Οι συναντήσεις του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού με αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα αυτή την εβδομάδα δεν καθησυχάζει τους μεσολαβητές που βλέπουν στον πρόσωπό του τον πληρεξούσιο του Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρού του Τραμπ και businessman στη Μέση Ανατολή – και όχι κάποιον που ηγείται μίας διεθνώς υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαδικασίας.

Αποκαρδιωτικές εικόνες στη Γάζα

Την ίδια στιγμή η εικόνα στον θύλακα είναι αποκαρδιωτική. Καμία πρόοδος δεν σημειώνεται ως προς την ανοικοδόμηση της Γάζας. Οι υπηρεσίες διάσωσης του θύλακα δήλωσαν στη Haaretz ότι καμία πρόοδος δεν υπάρχει ούτε στην εκκαθάριση των τόνωνα από μπάζα και ότι λείπει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον εντοπισμό των χιλιάδων νεκρών κάτω από τα συντρίμμια.

Οι πρόσφατες βροχές είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν διάφορα σημεία του θύλακα όπου οι άνθρωποι ζουν σε σκηνές, ενώ μπροστά τους ανοίγεται ο χειμώνας με ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες.

Το Ισραήλ, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας, επιτρέπει μόνο μερικές δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια τη μέρα στη Γάζα που δεν καλύπτουν ούτε κατά διάνοια τις ανάγκες του πληθυσμού.

«Αυτός είναι ένας εφιάλτης, όχι μια εκεχειρία», λέει ο Φαΐκ Ατζούρ στο Al Jazeera όπου γλίτωσε παρά τρίχα όταν μία βόμβα έσκασε δίπλα του στην αγορά το περασμένο Σάββατο σε μια ισραηλινή επίθεση που στοίχισε συνολικά τη ζωή σε 24 ανθρώπους. «Σε μια στιγμή μετά από κάποια ηρεμία, η ζωή αλλάζει σαν να είναι ξανά πόλεμος».

«Βλέπεις μέλη σώματος, καπνό, σπασμένα γυαλιά, σκοτωμένους ανθρώπους, ασθενοφόρα. Σκηνές από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη συνέλθει και που δεν έχουν φύγει από τις μνήμες μας».

Πού είναι το τέλος του πολέμου;

Από τον Οκτώβριο, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό που αποκαλεί «την λεγόμενη εκεχειρία», αλλά λέει ότι ακόμα δεν υπάρχει ασφάλεια.

«Κάθε λίγες μέρες, υπάρχει ένα κύμα βομβαρδισμών και στοχευμένων επιθέσεων και όλα ανατρέπονται χωρίς προειδοποίηση».

«Είμαστε εξαντλημένοι», προσθέτει ο 29χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, που έχασε πάνω από 30 συγγενείς του στον πόλεμο.

Ο Φαΐκ εργαζόταν με τον πατέρα του στο εμπόριο ρούχων, αλλά ο πόλεμος σήμαινε ότι έχασαν τα πάντα. Δεν μπορεί να φτάσει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτό που το Ισραήλ ονομάζει «κίτρινη γραμμή», και ελέγχει πλήρως.

«Δεν υπάρχουν κατασκευές εκεί, ούτε εργασίες, ούτε υποδομές, ούτε ζωή, ούτε ασφάλεια», λέει ο Φαΐκ. «Λοιπόν, πού είναι το τέλος του πολέμου;», διερωτάται.

Από τις 10 Οκτωβρίου που τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός, το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία πάνω από 500 φορές, σκοτώνοντας περισσότερους από 342 ανθρώπους, ανάμεσά τους 67 παιδιά.

Το Ισραήλ δεν θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση

Ο Άχεντ Φαρουάνα, παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής, πιστεύει ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση αβεβαιότητας στη Γάζα και να αποφύγει την ανοικοδόμηση του θύλακα.

«Η ισραηλινή κατοχή εργάζεται για να εδραιώσει μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που συμβαίνει στο νότιο Λίβανο, κλιμακώνοντας τα πράγματα κατά καιρούς και μέσω συνεχών δολοφονιών», δήλωσε ο Φαρουάνα, αναφερόμενος στην υποτιθέμενη εκεχειρία που συμφώνησε το Τελ Αβίβ με τη Βηρυτό πριν από ένα χρόνο αλλά δεν έχει σταματήσει να παραβιάζει.

Ο Φαρουάνα εκτιμά ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα δεν είναι απλώς μια στρατιωτική τακτική, αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη διαιώνιση του χάους και την αποφυγή τυχόν επερχόμενων δεσμεύσεων.

«Ο Νετανιάχου δεν θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση», δήλωσε ο αναλυτής στο Al Jazeera. Αντίθετα, πιστεύει ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει την περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του «για να κατασχέσει όσο το δυνατόν περισσότερη γη από τη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να έχει το πάνω χέρι σε τυχόν μελλοντικές ρυθμίσεις» για τον θύλακα.

Πολλοί είναι αυτοί που συνδέουν τη στάση του Νετανιάχου, που απορρίπτει σε κάθε ευκαιρία την προοπτική ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, με τα εσωτερικά προβλήματα στο Ισραήλ.

Οι εκλογές της επόμενης χρονιάς στο Ισραήλ θεωρούνται κρίσιμο ορόσημο για τον πρωθυπουργό της χώρας που φαίνεται απίθανο να προχωρήσει σε οποιουδήποτε είδους παραχώρηση προς τους Παλαιστίνιους, χωρίς την πίεση των ΗΠΑ.