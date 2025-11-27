newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 13:26

Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Το νερό της βροχής έχει μετατρέψει σε βάλτο τη Γάζα με την ελπίδα ότι η ζωή θα καλυτερεύσει να εγκαταλείπει τους Παλαιστίνιους που ανά τακτά χρονικά διαστήματα δέχονται τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού παρά τη συμφωνία εκεχειρίας.

Οι διαπραγματεύσεις δε για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας έχουν επίσης βαλτώσει. Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ στο οποίο βασίστηκε το ψήφισμα του ΟΗΕ έγινε μεν δεκτό με τυμπανοκρουσίες από τους συμμάχους των ΗΠΑ, δεν περιλαμβάνει όμως συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα υλοποιηθεί.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών στο Κάιρο δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι το σχέδιο κατάπαυσης πυρός σκοντάφτει πρώτα από όλα στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή το Ισραήλ και τη Χαμάς.

Τα πολλά θολά σημεία

Παλαιστινιακές και αραβικές πηγές λένε ότι η Χαμάς και οι υπόλοιπες οργανώσεις δεν θα αφοπλιστούν εάν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει από το 53% των εδαφών που ελέγχει στη Λωρίδα της Γάζας και δεν υπάρξει σαφές σχέδιο για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα παραλάβουν τα όπλα και τι θα γίνει με τη διοίκηση του θύλακα.

Μεταξύ άλλων, έχει συζητηθεί ένα σχέδιο βάσει του οποίου η Παλαιστινιακή Αρχή ή μια – μη παλαιστινιακή – αραβική οντότητα θα λάβει τα όπλα. Αλλά, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, τέτοιες συζητήσεις είναι μόνο θεωρητικές.

Μια άλλη αραβική πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ πιθανόν προτιμά μια στρατιωτική επιλογή ως τρόπο αφοπλισμού της Χαμάς και ως εκ τούτου δεν βιάζεται να μεταβεί στο δεύτερο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός.

Επεσήμανε ακόμα ότι τα βασικά ερωτήματα σχετικά με την πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης που υποτίθεται ότι θα αναπτυχθεί στη Γάζα παραμένουν αναπάντητα. Οι αρμοδιότητές της δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ούτε ποιος θα υπηρετήσει σε αυτήν ή πώς θα λειτουργήσει εάν το Ισραήλ δεν αποσυρθεί από το μισό της Γάζας που εξακολουθεί να κατέχει.

Η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Κατάρ πραγματοποιούν γύρους συναντήσεων στο Κάιρο τις τελευταίες ημέρες σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάπαυση του πυρός και να προχωρήσουν στην «επόμενη μέρα», αλλά αραβικές πηγές τονίζουν ότι χωρίς σαφή αμερικανική πίεση στο Ισραήλ, δεν αναμένεται πρόοδος σε αυτές τις συνομιλίες.

Τονίζουν ακόμα ότι η εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης δεν είναι αρκετή και δεν είναι επαρκώς λεπτομερής.

Οι συναντήσεις του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού με αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα αυτή την εβδομάδα δεν καθησυχάζει τους μεσολαβητές που βλέπουν στον πρόσωπό του τον πληρεξούσιο του Τζάρεντ Κούσνερ – γαμπρού του Τραμπ και  businessman στη Μέση Ανατολή – και όχι κάποιον που ηγείται μίας διεθνώς υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαδικασίας.

Αποκαρδιωτικές εικόνες στη Γάζα

Την ίδια στιγμή η εικόνα στον θύλακα είναι αποκαρδιωτική. Καμία πρόοδος δεν σημειώνεται ως προς την ανοικοδόμηση της Γάζας. Οι υπηρεσίες διάσωσης του θύλακα δήλωσαν στη Haaretz ότι καμία πρόοδος δεν υπάρχει ούτε στην εκκαθάριση των τόνωνα από μπάζα και ότι λείπει ο κατάλληλος εξοπλισμός για τον εντοπισμό των χιλιάδων νεκρών κάτω από τα συντρίμμια.

Οι πρόσφατες βροχές είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν διάφορα σημεία του θύλακα όπου οι άνθρωποι ζουν σε σκηνές, ενώ μπροστά τους ανοίγεται ο χειμώνας με ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες.

Γάζα

Πηγή: Reuters

Το Ισραήλ, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας, επιτρέπει μόνο μερικές δεκάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια τη μέρα στη Γάζα που δεν καλύπτουν ούτε κατά διάνοια τις ανάγκες του πληθυσμού.

«Αυτός είναι ένας εφιάλτης, όχι μια εκεχειρία», λέει ο Φαΐκ Ατζούρ στο Al Jazeera όπου γλίτωσε παρά τρίχα όταν μία βόμβα έσκασε δίπλα του στην αγορά το περασμένο Σάββατο σε μια ισραηλινή επίθεση που στοίχισε συνολικά τη ζωή σε 24 ανθρώπους. «Σε μια στιγμή μετά από κάποια ηρεμία, η ζωή αλλάζει σαν να είναι ξανά πόλεμος».

«Βλέπεις μέλη σώματος, καπνό, σπασμένα γυαλιά, σκοτωμένους ανθρώπους, ασθενοφόρα. Σκηνές από τις οποίες δεν έχουμε ακόμη συνέλθει και που δεν έχουν φύγει από τις μνήμες μας».

Πού είναι το τέλος του πολέμου;

Από τον Οκτώβριο, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτό που αποκαλεί «την λεγόμενη εκεχειρία», αλλά λέει ότι ακόμα δεν υπάρχει ασφάλεια.

«Κάθε λίγες μέρες, υπάρχει ένα κύμα βομβαρδισμών και στοχευμένων επιθέσεων και όλα ανατρέπονται χωρίς προειδοποίηση».

«Είμαστε εξαντλημένοι», προσθέτει ο 29χρονος άνδρας, πατέρας τριών παιδιών, που έχασε πάνω από 30 συγγενείς του στον πόλεμο.

Ο Φαΐκ εργαζόταν με τον πατέρα του στο εμπόριο ρούχων, αλλά ο πόλεμος σήμαινε ότι έχασαν τα πάντα. Δεν μπορεί να φτάσει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτό που το Ισραήλ ονομάζει «κίτρινη γραμμή», και ελέγχει πλήρως.

«Δεν υπάρχουν κατασκευές εκεί, ούτε εργασίες, ούτε υποδομές, ούτε ζωή, ούτε ασφάλεια», λέει ο Φαΐκ. «Λοιπόν, πού είναι το τέλος του πολέμου;», διερωτάται.

Από τις 10 Οκτωβρίου που τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση πυρός, το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία πάνω από 500 φορές, σκοτώνοντας περισσότερους από 342 ανθρώπους, ανάμεσά τους 67 παιδιά.

Το Ισραήλ δεν θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση

Ο Άχεντ Φαρουάνα, παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής, πιστεύει ότι το Ισραήλ θέλει να συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση αβεβαιότητας στη Γάζα και να αποφύγει την ανοικοδόμηση του θύλακα.

«Η ισραηλινή κατοχή εργάζεται για να εδραιώσει μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που συμβαίνει στο νότιο Λίβανο, κλιμακώνοντας τα πράγματα κατά καιρούς και μέσω συνεχών δολοφονιών», δήλωσε ο Φαρουάνα, αναφερόμενος στην υποτιθέμενη εκεχειρία που συμφώνησε το Τελ Αβίβ με τη Βηρυτό πριν από ένα χρόνο αλλά δεν έχει σταματήσει να παραβιάζει.

Ο Φαρουάνα εκτιμά ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα δεν είναι απλώς μια στρατιωτική τακτική, αλλά μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη διαιώνιση του χάους και την αποφυγή τυχόν επερχόμενων δεσμεύσεων.

«Ο Νετανιάχου δεν θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση», δήλωσε ο αναλυτής στο Al Jazeera. Αντίθετα, πιστεύει ότι το Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει την περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του «για να κατασχέσει όσο το δυνατόν περισσότερη γη από τη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να έχει το πάνω χέρι σε τυχόν μελλοντικές ρυθμίσεις» για τον θύλακα.

Πολλοί είναι αυτοί που συνδέουν τη στάση του Νετανιάχου, που απορρίπτει σε κάθε ευκαιρία την προοπτική ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, με τα εσωτερικά προβλήματα στο Ισραήλ.

Οι εκλογές της επόμενης χρονιάς στο Ισραήλ θεωρούνται κρίσιμο ορόσημο για τον πρωθυπουργό της χώρας που φαίνεται απίθανο να προχωρήσει σε οποιουδήποτε είδους παραχώρηση προς τους Παλαιστίνιους, χωρίς την πίεση των ΗΠΑ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Macro
Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Στην Ιαπωνία 27.11.25

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25 Upd: 10:13

Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους στο Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ - Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Τσουκαλάς: «Ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις»

«Επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης είμαστε οι ουραγοί των ουραγών στις συλλογικές συμβάσεις – μόνο το ένα πέμπτο των εργαζομένων εργάζεται υπό το καθεστώς αυτών» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο