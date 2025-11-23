Γάζα: Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Παλαιστίνιους
Το Ισραήλ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τι υποστηρίζει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου
Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα σχεδόν 500 φορές, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 342 Πλααιστίνιους
Το Ισραήλ έχει παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα τουλάχιστον 497 φορές σε 44 μέρες, σκοτώνοντας εκατοντάδες Παλαιστίνιους από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία, με βάση ανακοίνωση του κυβερνητικού γραφείου Τύπου στον παλαιστινιακό θύλακα.
Το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πλήρη και ελεύθερη ροή της αναγκαίας βοήθειας και των ιατρικών προμηθειών προς την κατεστραμμένη περιοχή
Τουλάχιστον 342 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις, ενώ η πλειονότητα των θυμάτων είναι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.
«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις συνεχείς σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από τις ισραηλινές αρχές κατοχής», τόνισε το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα.
«Αυτές οι παραβιάσεις συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του ανθρωπιστικού πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στη συμφωνία. Μεταξύ αυτών των παραβιάσεων, 27 συνέβησαν σήμερα, Σάββατο, με αποτέλεσμα 24 νεκρούς και 87 τραυματίες», πρόσθεσε.
Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι το Ισραήλ είναι πλήρως υπεύθυνο για τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις των παραβιάσεών του, καθώς και για αυτές που αφορούν την ασφάλεια στον θύλακα.
Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πλήρη και ελεύθερη ροή της αναγκαίας βοήθειας και των ιατρικών προμηθειών προς την κατεστραμμένη περιοχή, όπως οριζόταν στη συμφωνία εκεχειρίας.
Τι υποστηρίζει το Ισραήλ
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πραγματοποίησε τις τελευταίες επιθέσεις μετά από επίθεση μαχητή της Χαμάς εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών σε έδαφος που ελέγχει το Ισραήλ εντός της λεγόμενης «Κίτρινης Γραμμής» στη Γάζα.
«Σε απάντηση, το Ισραήλ εξόντωσε πέντε υψηλόβαθμους (σ.σ. μαχητές) της Χαμάς», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
