Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως άρχισαν να διεξάγουν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και ειδικότερα στο βόρειο τμήμα της.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας (σ.σ. της Τρίτης προς Τετάρτη), οι (ισραηλινές) δυνάμεις άρχισαν να δρουν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τον βιβλικό όρο που αποδίδει το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη καθώς αρνείται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό όνομα.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσαν.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο στρατός ανέφερε πως δεν πρόκειται για ανάπτυξη δυνάμεων στο πλαίσιο προηγούμενης «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», που άρχισε τον Ιανουάριο του 2024 και είχε στο στόχαστρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για «νέα» επιχείρηση, χωρίς να διευκρινίσει τους στόχους.

Βίντεο με παλαιστινιακές οικογένειες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μετά από έφοδο

Ο μεγαλύτερος εκτοπισμός από το 1967

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα από το Human Rights Watch (HRW) 32.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί από μόλις τρία στρατόπεδα προσφύγων φέτος. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο στα στρατόπεδα προσφύγων της Τζενίν, του Νουρ Σαμς και της Τουλκαρέμ οδήγησαν στον μεγαλύτερο εκτοπισμό στη Δυτική Όχθη από το 1967, σύμφωνα με την ίδια έκθεση.

Μετά τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ο ισραηλινός στρατός έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.000 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, ενώ οι επιθέσεις έχουν ενταθεί μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα που το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει.

Τον Οκτώβριο, το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε προκαταρκτικά ένα νομοσχέδιο που θα επέκτεινε την ισραηλινή κυριαρχία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια ενέργεια που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Στόχος η προσάρτηση

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς – ο οποίος ζει σε έναν παράνομο οικισμό – ήταν σαφής στις προθέσεις του απέναντι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματος «Θρησκευτικός Σιωνισμός» είχε δηλώσει πέρσι σύμφωνα με τη Haaretz: «Θα εδραιώσουμε την κυριαρχία μας… πρώτα στο πεδίο και στη συνέχεια, μέσω νομοθεσίας. Σκοπεύω να νομιμοποιήσω τους νέους οικισμούς […] Η αποστολή της ζωής μου είναι να ματαιώσω την εγκαθίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Περισσότεροι από 700.000 Ισραηλινοί ζουν σε παράνομους οικισμούς σε παλαιστινιακή γη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Τον Αύγουστο, ο Σμότριτς ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου οικισμού «E1» που περιλαμβάνει τη δημιουργία 3.000 κατοικιών που χωρίζουν την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη, στο πλαίσιο ενός έργου που ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι θα «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Στην περίπτωση των προσφυγικών καταυλισμών Τζενίν, Νουρ Σαμς και Τουλκαρέμ, το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι εκτόπισε τους κατοίκους στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Σιδερένιο Τείχος», που αποσκοπούσε στην εξάλειψη της αντίστασης στην κατοχή του.

Ωστόσο, μήνες μετά την πρώτη είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στους καταυλισμούς στα τέλη Ιανουαρίου, οι κάτοικοι εξακολουθούν να μην μπορούν να επιστρέψουν και οι μπουλντόζες έχουν καταστρέψει πολλά από τα σπίτια τους.

Η βία από ομάδες εποίκων – που χτίζουν παράνομα τα σπίτια τους εντός κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών – αυξάνεται επίσης. Τον Οκτώβριο, η OCHA (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ) κατέγραψε περισσότερες από 260 επιθέσεις με αποτέλεσμα θύματα, ζημιές σε περιουσίες ή και τα δύο. Αυτό αντιστοιχεί σε κατά μέσο όρο σε οκτώ περιστατικά την ημέρα: ο υψηλότερος αριθμός από τότε που η υπηρεσία άρχισε να συλλέγει δεδομένα το 2006.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής της ελιάς, οι Ισραηλινοί έποικοι έχουν εξαπολύσει ένα κύμα βίας εναντίον των Παλαιστινίων, ακόμη και ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες παρακολουθούν.

Σύμφωνα με την Ένωση Παλαιστινίων Αγροτών (PFU), οι πιο πρόσφατες επιθέσεις «δεν είναι τυχαίες, αλλά σκόπιμες προσπάθειες υπονόμευσης της παλαιστινιακής αγροτικής ζωής».

Οι Παλαιστίνιοι λένε ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας των εποίκων να κάνουν τη ζωή ολοένα και πιο αφόρητη για τον ιθαγενή πληθυσμό και τελικά να τους αναγκάσουν να φύγουν.