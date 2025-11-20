newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
20.11.2025 | 09:27
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 09:53

Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Η εκδίωξη από το Ισραήλ δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων από τρεις καταυλισμούς προσφύγων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στις αρχές του έτους ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εκτιμά το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να λογοδοτήσουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και να αποφευχθούν περαιτέρω παραβιάσεις.

«Δέκα μήνες μετά τον εκτοπισμό τους, καμία από τις οικογένειες δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι της»

Η μη κυβερνητική οργάνωση αναφέρει ότι περίπου 32.000 κάτοικοι των καταυλισμών στη Τζενίν, την Τούλκαρεμ και τη Νουρ Σαμς εκτοπίστηκαν με τη βία από τις ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Σιδηρούν Τείχος» τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025.

Στους εκτοπισμένους δεν έχει επιτραπεί να επιστρέψουν σπίτια τους, εκατοντάδες από τα οποία έχουν κατεδαφιστεί, σύμφωνα με την έκθεση του HRW που εκτείνεται σε 105 σελίδες και έχει τίτλο «Όλα τα όνειρά μου έχουν σβηστεί» (All my dreams have been erased).

«Δέκα μήνες μετά τον εκτοπισμό τους, καμία από τις οικογένειες δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στο σπίτι της», δήλωσε η Μιλένα Ανσάρι ερευνήτρια του HRW που συμμετείχε στην έρευνα, μιλώντας στο Reuters, όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Μιλένα Ανσάρι.

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του προς το Reuters σήμερα απάντησε ότι χρειάστηκε να κατεδαφίσει πολιτικές υποδομές προκειμένου να μην τις εκμεταλλευθούν ένοπλοι. Δεν διευκρίνισε πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι.

«Ζούμε μια πολύ σκληρή ζωή»

Η Σύμβαση της Γενεύης απαγορεύει τον εκτοπισμό αμάχων από κατεχόμενες περιοχές, παρά μόνο προσωρινά για επιτακτικούς στρατιωτικούς σκοπούς ή για την ασφάλειά τους. Το HRW επεσήμανε ότι ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υπεύθυνοι για τους εκτοπισμούς θα πρέπει να διωχθούν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στην έκθεσή της η ΜΚΟ περιγράφει ότι στρατιώτες εισέβαλαν σε σπίτια, λεηλατούσαν ιδιοκτησίες και έδιναν εντολές μέσω μεγαφώνων που ήταν τοποθετημένα σε drones. Σύμφωνα με το HRW, κάτοικοι της Δυτικής Όχθης δήλωσαν ότι εκσκαφείς ισοπέδωναν σπίτια την ώρα που εκείνοι απομακρύνονταν και ότι ισραηλινές δυνάμεις δεν προσέφεραν στους εκτοπισμένους καταλύματα ή βοήθεια, αφήνοντας τις οικογένειες να στριμώχνονται στα σπίτια συγγενών ή να αναζητούν καταφύγιο σε τεμένη, σχολεία ή φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο Χίσαμ Αμπού Ταμπίχ, που εκδιώχθηκε από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, δήλωσε ότι η οικογένειά του δεν μπόρεσε να πάρει τίποτα μαζί της όταν αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της.

Το HRW μίλησε με 31 εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τους τρεις καταυλισμούς και ανέλυσε δορυφορικές εικόνες, εντολές κατεδάφισης και επιβεβαίωσε βίντεο. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερα από 850 κτίρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ εκτίμηση του ΟΗΕ κάνει λόγο για 1.460 κτίρια. Οι καταυλισμοί, που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1950 για τους Παλαιστίνιους που εκτοπίστηκαν μετά την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948, στεγάζουν γενιές προσφύγων.

Το HRW επεσήμανε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι απάντησαν ότι η επιχείρηση είχε στόχο τρομοκρατικά στοιχεία, αλλά δεν έδωσαν κανέναν λόγο για τις μαζικές εκδιώξεις κατοίκων ή την απαγόρευση να επιστρέψουν.

Αύξηση της βίας στη Δυτική Όχθη

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει σχεδόν 1.000 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, έχουν παρατείνει την κράτηση χωρίς τη διεξαγωγή δίκης, έχουν κατεδαφίσει σπίτια και έχουν επιταχύνει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών, ενώ η βία των εποίκων και τα βασανιστήρια Παλαιστίνιων κρατουμένων έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με το HRW.

Η βία από τους εποίκους σημείωσε μεγάλη άνοδο τον Οκτώβριο, όταν Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις εναντίον Παλαιστίνιων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ο οργανισμός καταγράφει τα περιστατικά αυτά, το 2006.

Το HRW κάλεσε τις κυβερνήσεις να επιβάλουν στοχευμένες κυρώσεις εις βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων και διοικητών του στρατού, να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων προς τη χώρα, να απαγορεύσουν την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και να εφαρμόσουν τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία
Γάζα 20.11.25

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για «επικίνδυνη κλιμάκωση» που απειλεί την εκεχειρία

Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία», έπειτα από το νέο μακελειό που προκάλεσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος
Απάντηση στο σχέδιο 19.11.25

Μόνο αν η αμερικανική ηγεσία παραμείνει αποτελεσματική και ισχυρή θα σταματήσει ο πόλεμος λέει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδωσε μια έμμεση απάντηση από την Κωνσταντινούπολη όπου βρίσκεται σε σχέση με το σχέδιο Ειρήνης 28 σημείων για την Ουκρανίας που κατάρτισαν ΗΠΑ και Ρωσία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
