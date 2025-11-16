newspaper
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 16:56

Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις του Ισραήλ στη νότια Γάζα, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα που έχει να αντιμετωπίσει και τον χειμώνα

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει ανέλθει πλέον σε 69.483, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Άλλοι 170.706 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γάζα. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σοροί βρίσκονται κάτω από τα βομβαρδισμένα κτίρια και δεν έχουν ανασυρθεί αφού δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός.

Τις τελευταίες 72 ώρες, στα νοσοκομεία της Γάζας μεταφέρθηκαν οι σοροί 17 ανθρώπων: δύο νέων θυμάτων και 15 σορών που ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Επίσης, στα νοσοκομεία της Γάζας έφτασαν τρεις τραυματίες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας και μετά τον περασμένο μήνα, από ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 266 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 635.

Την ίδια ώρα, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν τον άσχημο καιρό, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν κατάλυμα, ενώ άλλοι ζουν σε φθαρμένες σκηνές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη بديع الشوا (@badee3_elshawwa)

Ένας νεκρός έφηβος στη Δυτική Όχθη – Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν έφηβο Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια ολονύχτιας επιδρομής στην περιοχή της Ναμπλούς.

Γιατροί λένε ότι άλλος ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε τέσσερις Παλαιστινίους κοντά στην Μπεϊτούνια, δυτικά της Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι επιτιθέμενοι ακολούθησαν το όχημα των Παλαιστινίων σε μια ορεινή περιοχή κοντά στην Μπέιτ Ουρ, και η τύχη τους παραμένει άγνωστη, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

Stream newspaper
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους
Νομικός πόλεμος 16.11.25

«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακροδεξιοί influencers υποστηρίζουν ότι βρέθηκε ο κατάλληλος εισαγγελέας ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη
Συνέντευξη 16.11.25

Τζόζεφ Στίγκλιτς: Διπλός κίνδυνος για την Ευρώπη

Από τη μια οι κακές οικονομικές επιδόσεις και από την άλλη μια διχασμένη κοινωνία εάν κάνει περικοπές στην πρόνοια, προειδοποιεί μιλώντας στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο αμερικανός οικονομολόγος

Μαρία Βασιλείου
«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό
Τα πάντα ρει 16.11.25

«Τυφώνας Έπσταϊν» στον Λευκό Οίκο – Ο Ντόναλντ Τραμπ υπό πίεση, οι διχασμένοι MAGA σε αναβρασμό

Με την υπόθεση Έπσταϊν να επισκιάζει τη δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, «αντάρτες» στο κίνημα MAGA ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού
«Ειρηνικός» Ωκεανός 16.11.25

Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα σε Κίνα και Ιαπωνία για Ταϊβάν και τα διαφιλονικούμενα νησιά Σενκάκου / Νταογιού

Στόλος πλοίων της Κινεζικής Ακτοφυλακής έκανε διέλευση από τα νησιά Σενκάκου / Νταόγιου, τα οποία θεωρούνται διαφιλονικούμενα ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία

Σύνταξη
Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 16.11.25

Μαδούρο: Χαρακτηρίζει «ανεύθυνες» τις στρατιωτικές ασκήσεις του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, χαρακτήρισε ανεύθυνες τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα
Κόσμος 16.11.25

Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πριν από τα Χριστούγεννα

Ρωσία και Ουκρανία, φέρονται να συμφώνησαν για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων στα πλαίσια των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στον λαό, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ – «Ήδη συμβαίνει»
Μήνυμα - προειδοποίηση 16.11.25

H Κορίνα Ματσάδο απευθύνεται στη Βενεζουέλα, την ώρα που έχουν αρχίσει τα σαμποτάζ - «Ήδη συμβαίνει»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Κορίνα Ματσάδο, απευθύνθηκε στον λαό και τις ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει οι επιχειρήσεις σαμποτάζ στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα [βίντεο]
«Σε μια βδομάδα» 16.11.25

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως τα αντιαεροπορικά συστήματα της Ουκρανίας καταστρέφονται πολύ γρήγορα

Ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν τα συστήματα αεράμυνας της Ουκρανίας σε λίγες μέρες και προειδοποιεί ότι η συρρίκνωση του ενεργειακού δικτύου της επιδεινώνει την κρίση.

Σύνταξη
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Βόλεϊ Γυναικών 16.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web και παράλληλα σημείωσε πως παραμένει προσηλωμένος στους ποδοσφαιρικούς στόχους που έχει θέσει από παιδί.

Σύνταξη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Μπάσκετ 16.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Αιτία αποτελεί ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2025 και η μια πλευρά καταλογίζει ευθύνες στην άλλη

Βάιος Μπαλάφας
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

