Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από επιθέσεις του Ισραήλ στη νότια Γάζα, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα που έχει να αντιμετωπίσει και τον χειμώνα

Ο επίσημος αριθμός των νεκρών στον παλαιστινιακό θύλακα από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει ανέλθει πλέον σε 69.483, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Άλλοι 170.706 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γάζα. Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σοροί βρίσκονται κάτω από τα βομβαρδισμένα κτίρια και δεν έχουν ανασυρθεί αφού δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα και εξοπλισμός.

Τις τελευταίες 72 ώρες, στα νοσοκομεία της Γάζας μεταφέρθηκαν οι σοροί 17 ανθρώπων: δύο νέων θυμάτων και 15 σορών που ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμμια.

Επίσης, στα νοσοκομεία της Γάζας έφτασαν τρεις τραυματίες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας και μετά τον περασμένο μήνα, από ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 266 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί 635.

Την ίδια ώρα, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν τον άσχημο καιρό, πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν κατάλυμα, ενώ άλλοι ζουν σε φθαρμένες σκηνές.

Ένας νεκρός έφηβος στη Δυτική Όχθη – Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν έφηβο Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια ολονύχτιας επιδρομής στην περιοχή της Ναμπλούς.

Γιατροί λένε ότι άλλος ένας νεαρός άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε τέσσερις Παλαιστινίους κοντά στην Μπεϊτούνια, δυτικά της Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι επιτιθέμενοι ακολούθησαν το όχημα των Παλαιστινίων σε μια ορεινή περιοχή κοντά στην Μπέιτ Ουρ, και η τύχη τους παραμένει άγνωστη, όπως αναφέρει το Al Jazeera.