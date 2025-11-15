Την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν να περάσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του «διορθωμένου» σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Guardian αποκαλύπτει ότι υπάρχει αμερικανικό πλάνο για μακροχρόνια διχοτόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι Παλαιστίνιοι βιώνουν δραματικές συνθήκες στη Γάζα, την ώρα που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν χωρίς αυτούς, για αυτούς

Σύμφωνα με αυτό, στη Γάζα θα δημιουργηθεί μια «πράσινη ζώνη», κάτω από ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση και η «κόκκινη ζώνη», η οποία θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή γεμάτη με ερείπια βομβαρδισμένων κτιρίων.

Οι ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά παράλληλα με τους Ισραηλινούς στρατιώτες στην ανατολική Γάζα, αφήνοντας την κατεστραμμένη Λωρίδα χωρισμένη από την υπάρχουσα «Κίτρινη Γραμμή» που ορίζει την περιοχή η οποία ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικά έγγραφα που αποτυπώνουν τα σχέδια των ΗΠΑ και είδε ο Guardian και πηγές που ενημερώθηκαν για τα αμερικανικά σχέδια.

Μάλιστα, Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αναρωτήθηκε με νόημα: «Θα θέλατε να ισχύει για ολόκληρη, ε;».

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Δεν θα είναι εύκολο», είπε ο ίδιος.

Πώς σκοπεύουν οι ΗΠΑ να διχοτομήσουν τη Γάζα

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί παλαιστινιακή κυριαρχία

Το βρετανικό μέσο σχολιάζει ότι «τα σχέδια του αμερικανικού στρατού εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μια διαρκή πολιτική λύση με παλαιστινιακή κυριαρχία σε όλη τη Γάζα, όπως είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ».

«Τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, αυτοσχέδια προσέγγιση για την επίλυση μιας από τις πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και στέγης, σε δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους», γράφει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες οι ΗΠΑ προωθούσαν την ανοικοδόμηση περιφραγμένων καταυλισμών για μικρές ομάδες Παλαιστινίων, που περιγράφονταν σαν «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αυτό είναι μια στιγμιαία αποτύπωση ενός σχεδίου που προτάθηκε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», σχολίασε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Έχουν ήδη προχωρήσει πέρα από αυτό», πρόσθεσε.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο ASC, δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την αλλαγή των αμερικάνικων σχεδίων.

Μια κατάσταση που «δεν είναι πόλεμος, αλλά ούτε και ειρήνη»

Οι μεσολαβητές, όπως γράφει ο Guardian, έχουν προειδοποιήσει για μια κατάσταση που «δεν είναι πόλεμος, αλλά ούτε και ειρήνη» σε μια διχοτομημένη Γάζα, με τακτικές ισραηλινές επιθέσεις, με μια εδραιωμένη ισραηλινή κατοχή, χωρίς παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και περιορισμένη ανοικοδόμηση παλαιστινιακών σπιτιών και κοινοτήτων.

Η δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί τη βάση του «ειρηνευτικού σχεδίου» 20 σημείων του Τραμπ.

Όπως προαναφέρθηκε, οι ΗΠΑ αναμένουν ότι τη Δευτέρα θα υπερψηφιστεί το σχέδιο απόφασης που έχουν καταθέσει στο ΣΑ του ΟΗΕ και το οποίο θα δίνει στην ISF επίσημη εντολή να αναπτυχθεί.

«Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε την απόφαση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι χώρες δεν θα αναλάβουν δεσμεύσεις μέχρι να δουν το κείμενο που θα έχει εγκριθεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή για να προετοιμάσουν το έδαφος για την αποχώρηση των Ισραηλινών ή τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης.

«Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει σαφές ότι θέλουν να καθορίσουν το όραμα και όχι να πληρώσουν για αυτό», δήλωσε μια διπλωματική πηγή.

Ο Guardian στη συνέχεια αναφέρεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τη συγκρότηση της ISF και τις χώρες που διστάζουν να στείλουν στρατεύματα για να τη συγκροτήσουν.

Ο ισραηλινός στρατός θα «εξετάσει τις συνθήκες για την απόσυρση» σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχει εξασφαλιστεί η διεθνής ασφάλεια, αναφέρει το σχέδιο, χωρίς να καθορίζει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Η επανένωση της Γάζας αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας «μετακίνησης προς τη σταθεροποίηση και τη διαρκή ειρήνη και τη μετάβαση σε πολιτική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας όμως ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί η ημερομηνία κατά την οποία αυτό θα συμβεί.

Για την ανοικοδόμηση

Οι εμπνευστές του αμερικανικού σχεδίου, γράφει ο Guardian, θεωρούν επίσης την ανοικοδόμηση εντός της «πράσινης ζώνης» ως μέρος μιας ασαφούς πορείας προς την επανένωση της Γάζας, πείθοντας τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν πέρα από τη γραμμή του ισραηλινού ελέγχου.

«Καθώς τα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται οι συνθήκες για σημαντική πρόοδο στην ανοικοδόμηση, οι πολίτες της Γάζας θα μετακινηθούν εκεί και θα αρχίσουν να ευημερούν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι άνθρωποι θα πουν ‘το θέλουμε αυτό’ και έτσι θα εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Κανείς δεν μιλάει για στρατιωτική επιχείρηση για να το επιβάλει», είπε, επιχειρώντας να ωραιοποιήσει το αμερικάνικο σχέδιο.

O Guardian σχολιάζει ότι ακόμη και η οριοθέτηση μιας «πράσινης ζώνης» στη Γάζα ενέχει τον κίνδυνο να συγκριθεί με το Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου η φράση αυτή έγινε συνώνυμη με τις στρατιωτικές αποτυχίες των ΗΠΑ.

Χωρίς καταλύματα και με ελάχιστη πρόσβαση σε φαγητό και καθαρό νερό οι Παλαιστίνιοι

Πάνω από ένα μήνα μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, απαγορεύοντας ακόμη και την εισαγωγή βασικών ειδών, όπως στύλους για σκηνές, τους οποίους χαρακτηρίζει σαν «διπλής χρήσης» επειδή, όπως ισχυρίζεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο Παλαιστίνιοι περιμένουν είδη πρώτης ανάγκης για στέγαση και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη ζουν σε σκηνές χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως καθαρό νερό.

Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός – πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι – είναι στριμωγμένος στην «κόκκινη ζώνη», μια λωρίδα κατά μήκος της ακτής που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της επιφάνειας της Γάζας, όπως υπογραμμίζει ο Guardian.