Γάζα: Ποιες χώρες στηρίζουν το ψήφισμα των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ – Τι αναφέρει
Εκτός από τις ΗΠΑ, και η Ρωσία έχει καταθέσει ψήφισμα για τη μεταπολεμική Γάζα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ «οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία εκφράζουν την κοινή τους υποστήριξη προς το υπό εξέταση Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με τα μέλη του Συμβουλίου και εταίρους της περιοχής».
Οι ΗΠΑ πιέζουν να περάσει το δικό τους σχέδιο απόφασης
«Το ιστορικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζεται από το ψήφισμα και χαιρετίζεται και επικυρώνεται στο Σαρμ Ελ Σέιχ», αναφέρει η ανακοίνωση, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διαδικασία «προσφέρει δρόμο προς την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης» λένε οι ΗΠΑ
«Εκδίδουμε τη δήλωση αυτή», αναφέρει η αμερικανική Αντιπροσωπεία, «ως τα Κράτη Μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία προσφέρει έναν δρόμο προς την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης».
«Τονίζουμε ότι πρόκειται για μια ειλικρινή προσπάθεια, και ότι το Σχέδιο παρέχει έναν ρεαλιστικό δρόμο προς την ειρήνη και τη σταθερότητα — όχι μόνο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Αναμένουμε με προσδοκία την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τις ΗΠΑ, και η Ρωσία έχει καταθέσει ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη μεταπολεμική Γάζα.
