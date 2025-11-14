ΗΠΑ: Αμερικανοί βουλευτές παρουσίασαν ψήφισμα για να αναγνωριστεί επίσημα η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα
«Πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία», δήλωσε η βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ
Η Ρασίντα Τλάιμπ, μέλος του Κογκρέσου, μαζί με άλλους 20 βουλευτές, παρουσίασε ψήφισμα που ζητά οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν επισήμως ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστίνιων στη Γάζα.
«Τα χαμόγελα των παιδιών από την Παλαιστίνη σβήνουν από βόμβες και σφαίρες που φέρουν την ένδειξη ‘Made in the U.S.A.’», δήλωσε η Τλάιμπ
Το ψήφισμα καλεί επίσης τις ΗΠΑ να λάβουν άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα για την εκπλήρωση των δεσμευτικών νομικών υποχρεώσεών τους ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, με σκοπό την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.
Την είδηση μεταδίδει και η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.
«Η γενοκτονία της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να αναλάβουμε δράση. Από την ανακοίνωση της λεγόμενης ‘εκεχειρίας’, οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει να σκοτώνουν Παλαιστινίους», δήλωσε η Τλάιμπ.
«Η ατιμωρησία οδηγεί μόνο σε περισσότερες φρικαλεότητες. Καθώς η κυβέρνησή μας συνεχίζει να δίνει λευκή επιταγή για εγκλήματα πολέμου και εθνοκάθαρση, τα χαμόγελα των παιδιών από την Παλαιστίνη σβήνουν από βόμβες και σφαίρες που φέρουν την ένδειξη ‘Made in the U.S.A.’», πρόσθεσε.
Οι βουλευτές που συνυπογράφουν το ψήφισμα:
«Πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε όπλα σε έναν στρατό που διαπράττει γενοκτονία»
«Για να τερματίσουμε αυτόν τον τρόμο, πρέπει να απορρίψουμε την άρνηση της γενοκτονίας και να τηρήσουμε τις δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, ώστε να αναλάβουμε άμεση δράση για την επιδίωξη της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας, με σκοπό την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας.
Πρέπει να λογοδοτήσουν οι μεμονωμένοι δράστες και οι εταιρείες συνεργοί. Πρέπει να σταματήσουμε να στέλνουμε όπλα σε έναν στρατό που διαπράττει γενοκτονία. Πρέπει να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, για να τερματίσουμε αυτήν τη γενοκτονία», τόνισε η Αμερικανίδα βουλευτής.
