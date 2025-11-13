Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα καταγγέλλει τις «κραυγαλέες και συστηματικές» παραβιάσεις της εκεχειρίας που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 242 Παλαιστίνιων και τον τραυματισμό πάνω από 620 άλλων από τις 10 Οκτωβρίου και μετά.

Οι Παλαιστίνιοι ζητούν από τα κράτη εγγυητές της εκεχειρίας να πιέσουν πραγματικό το Ισραήλ να τη σεβαστεί

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιθετικές ενέργειες και θεωρούμε την ισραηλινή κατοχή πλήρως υπεύθυνη για τις ανθρωπιστικές και σχετικές με την ασφάλεια επιπτώσεις τους», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Τονίζουμε ότι η συνέχιση αυτών των πρακτικών αποτελεί σαφή απειλή για το πνεύμα της συμφωνίας και παραβίαση των υποχρεώσεων της κατοχής έναντι της διεθνούς κοινότητας και των κρατών εγγυητών», υπογραμμίζεται.

Το κυβερνητικό γραφείο Τύπου στη Γάζα καλεί «τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τα κράτη εγγυητές και τους μεσολαβητές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ασκήσουν πραγματική πίεση στις δυνάμεις κατοχής, ώστε να τις υποχρεώσουν να σταματήσουν αμέσως τις παραβιάσεις και να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που έχουν υπογράψει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από την έναρξη της εκεχειρίας, αναφέροντας ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 260 και οι τραυματίες σε 632.

Παραμένει κλειστό το πέρασμα Ζικίμ παρά την ισραηλινή ανακοίνωση για το άνοιγμά του

Ο Χάνι Μαχμούντ του Al Jazeera, ο οποίος μεταδίδει από την πόλη της Γάζας, είπε ότι παρά την ανακοίνωση του Ισραήλ για το άνοιγμα του περάσματος Ζικίμ για τα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό παραμένει κλειστό.

Αυτή η κατάσταση, τόνισε ο δημοσιογράφος, υπογραμμίζει το «παραπλανητικό» αφήγημα του Ισραήλ ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας βελτιώνεται, ενώ στην πραγματικότητα παραμένει τραγική.

Ενώ τα εμπορικά αγαθά εισέρχονται σταδιακά στη Γάζα, τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα και τρόφιμα σε μεγάλη κλίμακα, εξακολουθούν να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό από την αγορά, εξήγησε ο Μαχμούντ.

Οργανισμοί του ΟΗΕ και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επανειλημμένα καλέσει τις ισραηλινές δυνάμεις να επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα, ζητώντας να ανοίξουν αμέσως όλα τα συνοριακά περάσματα, ώστε η βοήθεια να φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται, καθώς οι ανάγκες συνεχίζουν να αυξάνονται εν μέσω εκτοπισμών και του κατεστραμμένου από τον πόλεμο συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.