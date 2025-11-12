newspaper
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 21:33

Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε μαχητές στα νότια – Εντοπίστηκε νέος μαζικός τάφος με Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, πραγματοποιώντας επιθέσεις - Τι ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Με μια σύντομη ανακοίνωσή του στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε τέσσερις μαχητές που πλησίαζαν στρατιώτες του στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Οι IDF ανοίγουν πυρ αδιακρίτως σε όποιον πλησιάζει στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή»

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από τις παλαιστινιακές οργανώσεις μετά την ανακοίνωση των IDF.

Η σχετική ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο Χ:

Σε άλλη ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε Παλαιστίνιο που πέρασε τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», δηλαδή εισήλθε στην περιοχή της Γάζας που συνεχίζει να ελέγχει το Ισραήλ.

Νέες αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα – Εντοπίστηκε μαζικός τάφος

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν τρία αεροπορικά χτυπήματα στην βορειοανατολική Μπέιτ Λαχία.

Η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία της εντόπισαν νέο μαζικό τάφο στο προαύλιο της κλινικής Σεΐχης Ραντουάν στα δυτικά της πόλης της Γάζας.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 51 σοροί Παλαιστινίων.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν για σήμερα τις έρευνες για τις σορούς των υπόλοιπων τεσσάρων ομήρων που πρέπει να παραδώσουν στο Ισραήλ βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν ξανά την Πέμπτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Για να επιβιώσουν στην σημερινή οικονομία, οι φοιτητές χρησιμοποιούν τακτικές που θυμίζουν τσίρκο
«Το μεγάλο μας τσίρκο» 12.11.25

Ζογκλερικά, ακροβατικά και κατάποση σπαθιών: Όχι δεν μιλάμε για το τσίρκο, μιλάμε για τις προκλήσεις των φοιτητών

Στην σημερινή οικονομία της αριστείας, της ακρίβειας και της ανασφάλειας, το να είναι κανείς φοιτητής έχει αρχίσει να μοιάζει σαν να είναι ακροβάτης στο τσίρκο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Η Λεπέν θα παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο
Ακροδεξιά 12.11.25

Η Λεπέν δηλώνει έτοιμη να παραδώσει τα ηνία του Εθνικού Συναγερμού στον Μπαρντελά αν χάσει το Εφετείο

Η Μαρίν Λεπέν περιμένει την τύχη του Εφετείου σχετικά με την υπόθεση της υπεξέρεσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια υπόθεση που κρίνει το μέλλον του ακροδεξιού κόμματος και της Γαλλίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων
Παραδοχή από το Ναϊρόμπι 12.11.25

Περισσότεροι από 200 Κενυάτες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι δελεάζει Αφρικανούς να ενταχθούν στον στρατό της - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κενυάτικο υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό
Στον Γκαχάρια 12.11.25

Γεωργία: Κατηγορίες για βίαιη καταστολή με μέγιστη ποινή τα 13 χρόνια απαγγέλθηκαν σε εξόριστο πρώην πρωθυπουργό

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε τόνισε ότι ο Γκ. Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ
Οργισμένη ανακοίνωση 12.11.25

Λευκός Οίκος: «Πλαστή η αφήγηση» των Δημοκρατικών για τα emails του Έπσταϊν που εμπλέκουν τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στη δημοσιοποίηση των emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που έχει φύγει από τη ζωή - Ο Ντόναλντ Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Σύνταξη
Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48
Στη Μπαντίρμα 12.11.25

Περίπου 3.000 αγελάδες εγκλωβισμένες σε πλοίο ανοιχτά της Τουρκίας – Πέθαναν ήδη 48

Το φορτίο των περίπου 3.000 αγελάδων προοριζόταν για την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Το πλοίο απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα

Σύνταξη
Αμπάς: «Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι»
Επίσκεψη στη Γαλλία 12.11.25

«Το Κράτος της Παλαιστίνης και το Κράτος του Ισραήλ να ζήσουν πλάι πλάι» επιθυμεί ο Αμπάς

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισκέφθηκε το Παρίσι για πρώτη φορά μετά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Κύπρος: Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα – Χρειάζεται «προσοχή τις επόμενες 48 ώρες»
Στον χορό των Ρίχτερ 12.11.25

Τι γνωρίζουμε για το ρήγμα που «ταρακούνησε» την Κύπρο - «Μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά...»

Σε σεισμική διέγερση βρίσκεται η Κύπρος καθώς στο νησί της Αφροδίτης έχουν σημειωθεί μέσα σε λίγες ώρες δύο ισχυρές δονήσεις άνω των 5 Ρίχτερ. «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες» λέει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ – Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]
Σκληρές μάχες 12.11.25

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί την ομίχλη ως όπλο στο Ποκρόφσκ - Πόσο έχει προελάσει [Χάρτες]

Ποιες τακτικές χρησιμοποιεί η Ρωσία στην εκστρατεία κατάληψης του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία - Τι δηλώνει Ουκρανός χειριστής drone για την κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα
Κόσμος 12.11.25

Μετέφεραν ναρκωτικά μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας με drone – Πως δρούσε το κύκλωμα

Η συμμορία κατασκεύαζε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διέθεταν αυτονομία για περισσότερα από 200 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα προερχόμενα από ασιατικές εταιρείες.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά
Μίζες στην ενέργεια 12.11.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε την αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης – Σε εξέλιξη έρευνα για διαφθορά

Βαθαίνει η κρίση για το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την πρωθυπουργό Σβιριντένκο επιστολές παραίτησης δύο υπουργών και έστειλε μήνυμα ότι όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν.

Σύνταξη
Νέος σεισμός τώρα στην Κύπρο
Κόσμος 12.11.25

Νέος ισχυρός σεισμός στην Κύπρο

Το επίκεντρο του νέου σεισμού στην Κύπρο, εντοπίζεται κοντά στην Πάφο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους
Ελλάδα 12.11.25

Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 6 ακόμη κατηγορούμενους

Η ώρα των απολογιών για το μπάζωμα στα Τέμπη. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη
2006-2026 12.11.25

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του σίκουελ «Ο διάβολος φοράει Prada 2» – Μιράντα Πρίστλι και Άντι Σάικς στην μάχη

Στο τρέιλερ, η Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ, περπατά με μπρίο στους διαδρόμους του Runway, πριν συναντήσει την πρώην βοηθό της, Άντι Σακς, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μύλος στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα
Αγεφύρωτο χάσμα 12.11.25

Μύλος στη Νέα Αριστερά για τις συνεργασίες – Απάντηση Σακελλαρίδη σε Χαρίτση: «Όχι» σε θολά πολιτικά σχήματα

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, απάντησε στα όσα είπε ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης, για τις συνεργασίες. Αγεφύρωτο διαφαίνεται το χάσμα στην Πατησίων

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο
Ζητά ενημέρωση 12.11.25

Ιράν: Ο ΔΟΑΕ δεν κατάφερε να επαληθεύσει το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικό όπλο

Σε έκθεση του Οργανισμού αναφέρεται ότι από τότε που ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δεν μπορεί να επαληθεύσει πόσο ουράνιο, κατάλληλο για πυρηνικό όπλο διαθέτει η χώρα.

Σύνταξη
Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη
Ποδόσφαιρο 12.11.25

Το νέο «Μπερναμπέου»: Από γήπεδο-σύμβολο σε οικονομική υπερδύναμη

Έξι χρόνια μετά την έναρξη των έργων ανακατασκευής, το «Μπερναμπέου» αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου κατά 130% και μετατρέπεται σε μια πραγματική μηχανή παραγωγής χρήματος, πέρα από το ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός
Πόλο 12.11.25

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός

LIVE: Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν
Η πρεμιέρα ήταν μόνο η αρχή 12.11.25

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ είναι κι απόψε εδώ! Ο Πάριος, τα «καρφιά» για τα ΕΛΤΑ και η σύγκριση Μητσοτάκη με… τον Μίστερ Μπιν

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο είναι και απόψε κι εδώ, ώστε να αποτελέσει κι απόψε «μια όαση μέσα στη ζούγκλα της επικαιρότητας»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»
Κόσμος 12.11.25

Οι ΗΠΑ φέρονται να γνώριζαν για χρήση Παλαιστινίων από το Ισραήλ ως «ανθρώπινες ασπίδες»

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως είχαν πληροφορίες πως το Ισραήλ χρησιμοποιούσε Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες και πως το ζήτημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στο εσωτερικό της χώρας

Σύνταξη
«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.

Σύνταξη
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 12.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 12.11.25

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός

LIVE: Λας Πάλμας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λας Πάλμας – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.11.25

Η UNESCO ανακήρυξε επίσημα την 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Εξωτερικών επισήμανε ότι «η διεθνής αναγνώριση της μοναδικής και ανεκτίμητης συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας συνιστά απόφαση ιστορικής σημασίας»

Σύνταξη
Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση
Σάλος 12.11.25

Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την πώληση κούκλων του σεξ με παιδική εμφάνιση στη Σουηδία

Η οργάνωση ChildX ανακοίνωσε πως κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αμερικανικού κολοσσού διαδικτυακού εμπορίου Amazon και άλλων δύο ιστότοπων που πωλούσαν αυτές τις κούκλες στη Σουηδία

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 12.11.25

Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο