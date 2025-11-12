Με μια σύντομη ανακοίνωσή του στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε τέσσερις μαχητές που πλησίαζαν στρατιώτες του στη Ράφα στη νότια Γάζα.

Οι IDF ανοίγουν πυρ αδιακρίτως σε όποιον πλησιάζει στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή»

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από τις παλαιστινιακές οργανώσεις μετά την ανακοίνωση των IDF.

Η σχετική ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο Χ:

לפני זמן קצר כוחות חטיבת גולני הפועלים במרחב רפיח להשמדת תוואים תת קרקעיים, זיהו ארבעה מחבלים חמושים. לאחר מספר דקות ובסגירת מעגל מהירה, הכוחות בשטח בשיתוף עם חיל האוויר חיסלו שלושה מהמחבלים החמושים, אין נפגעים לכוחותינו. כוחות צה»ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 12, 2025

Σε άλλη ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε Παλαιστίνιο που πέρασε τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», δηλαδή εισήλθε στην περιοχή της Γάζας που συνεχίζει να ελέγχει το Ισραήλ.

Νέες αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα – Εντοπίστηκε μαζικός τάφος

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν τρία αεροπορικά χτυπήματα στην βορειοανατολική Μπέιτ Λαχία.

Η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία της εντόπισαν νέο μαζικό τάφο στο προαύλιο της κλινικής Σεΐχης Ραντουάν στα δυτικά της πόλης της Γάζας.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 51 σοροί Παλαιστινίων.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, το ένοπλο τμήμα της Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν για σήμερα τις έρευνες για τις σορούς των υπόλοιπων τεσσάρων ομήρων που πρέπει να παραδώσουν στο Ισραήλ βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας.

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν ξανά την Πέμπτη.