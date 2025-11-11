newspaper
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Κόσμος 11 Νοεμβρίου 2025 | 21:48

Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Σύνταξη
Spotlight

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg το οποίο βασίζεται σε εσωτερικό έγγραφο σύμβασης, ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει μια προσωρινή βάση με χωρητικότητα 10.000 ατόμων «κοντά στη Γάζα» (στο νότιο Ισραήλ), καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για τη δημιουργία μιας δύναμης σταθεροποίησης που θα παρακολουθεί την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το Πολεμικό Ναυτικό ζητά εκτίμηση κόστους από μια λίστα προεπιλεγμένων εταιρειών για «μια προσωρινή, αυτοσυντηρούμενη στρατιωτική βάση επιχειρήσεων ικανή να υποστηρίξει 10.000 άτομα και να παρέχει 10.000 τετραγωνικά πόδια γραφειακού χώρου για περίοδο 12 μηνών», σύμφωνα με ένα αίτημα για πληροφορίες που είδε το Bloomberg News.

Το Αίτημα για Πληροφορίες – Request for Information είναι όταν το αμερικανικό δημόσιο εξετάζει ή βολιδοσκοπεί με προαποφασισμένους αναδόχους ένα πρόγραμμα, ώστε να το προωθήσουν ανωτέρω και να κρίνουν αν συμφέρει ή όχι ως λύση για το πρόβλημα που έχουν στο μυαλό τους βάση συναρτήσεων κόστους – σχεδίου και άλλων μεταβλητών.

Το αίτημα για πληροφορίες προσδιορίζει την πιθανή τοποθεσία ως «κοντά στη Γάζα, Ισραήλ». Απεστάλη σε επιλέξιμους εργολάβους στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς συζητούσαν ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι απαντήσεις έπρεπε να υποβληθούν έως τις 3 Νοεμβρίου.

Οι ΗΠΑ αναζητούν εθελόντριες χώρες για ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει διεθνή υποστήριξη για μια πρόταση αποστολής ξένων στρατευμάτων στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Τα στρατεύματα αυτά, που ονομάζονται Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής και να καταστήσουν δυνατή την ανοικοδόμηση μετά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί κατά τη συζήτηση του θέματος, δήλωσε ότι το αίτημα αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο σχεδιασμού για μια πιθανή βάση στο νότιο Ισραήλ για τη δύναμη σταθεροποίησης. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχουν αμερικανικά στρατεύματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη εγκρίνει ένα τέτοιο βήμα. «Αυτή η ιστορία βασίζεται σε ένα μόνο έγγραφο που συντάχθηκε από τυχαία άτομα εντός του στρατού. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν έχει εξεταστεί ούτε εγκριθεί από τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρέπει να θεωρείται επίσημο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή».

Δεν είναι επίσημος διαγωνισμός, αλλά προπαρασκευαστική κίνηση

Τα αιτήματα για πληροφορίες δεν αποτελούν επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν εγγυώνται μελλοντική σύμβαση, αν και προσφέρουν μια εικόνα για το τι ελπίζουν να προμηθευτούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες.

Μεταξύ των απαιτήσεων που αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση είναι ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας που περιλαμβάνει διαδικασίες για τον έλεγχο πρόσβασης, την αντιμετώπιση απειλών, την αναφορά περιστατικών και τα συμβάντα με μαζικές απώλειες». Όμως αυτό είναι στάνταρ αίτημα για τις αμερικανικές βάσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική κατασκευής μιας μεγάλης αμερικανικής βάσης, ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, υποστράτηγος Ναβάντ Σοσάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει να ανακοινώσει τίποτα συγκεκριμένο.

Το Ισραήλ βασίζεται στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό, αλλά σπάνια έχει επιτρέψει την εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο έδαφός του και μέχρι στιγμής οι βάσεις αυτές ήταν μικρές. «Συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς και διάφορους εταίρους για το μέλλον στη Γάζα», δήλωσε ο Σοσάνι. «Υπάρχουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι».

Φωτογραφία από αμερικανική βάση στο Ιράκ κατά τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι προδιαγραφές της βάσης και τι επιβεβαιώνουν ισραηλινά ΜΜΕ

To Yedioth Abronoth (YNET), μαζί με την Shomrim, μια μη κερδοσκοπική ειδησεογραφική οργάνωση στο Ισραήλ, ανέφερε νωρίτερα την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν μια μεγάλη βάση στην περιοχή της Γάζα για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός. Αναφέρθηκε σε ισραηλινούς αξιωματούχους που είδαν τα προκαταρκτικά σχέδια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών, ο ανάδοχος θα «παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση», που σημαίνει ότι θα αναλάβει κάθε πτυχή της κατασκευής και της διαχείρισης της βάσης.

Προσδιορίζεται επίσης ότι ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τρία γεύματα την ημέρα σε όλο το προσωπικό των 10.000 ατόμων και να αναλάβει τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες πλυντηρίου, ένα αξιόπιστο δίκτυο επικοινωνιών και μια ιατρική κλινική.

Οι εταιρείες που είναι επιλέξιμες για τη σύμβαση συμμετέχουν σε μια διαδικασία σύναψης συμβάσεων που ονομάζεται WEXMAC και διαχειρίζεται η Διοίκηση Ναυτικών Εφοδιαστικών Συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το μέσο σύναψης συμβάσεων χρησιμοποιείται συνήθως για διεθνή στρατιωτικά έργα, αλλά έχει επαναπροσδιοριστεί για να ανταποκριθεί στη ζήτηση της κυβέρνησης Τραμπ για περισσότερο χώρο κράτησης μεταναστών.

Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για την ανάθεση σύμβασης ύψους 1,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο για την κατασκευή στρατοπέδου με 5.000 κρεβάτια σε στρατιωτική βάση στο Ελ Πάσο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ, Συρία, Ιορδανία και Κατάρ δέχθηκαν επιθέσεις. Οι ΗΠΑ μείωναν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, κλείνοντας βάσεις ή μειώνοντας το προσωπικό τους σε Συρία και Ιράκ.

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Σύνταξη
Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα
Ελλάδα 11.11.25

Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση: Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

Σύνταξη
LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Βάιος Μπαλάφας
Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Σύνταξη
Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί!

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Σύνταξη
ΥΠΕΝ: Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Οριστικός πίνακας 11.11.25

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους

Σύνταξη
«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» – Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015
Τρομοκρατία 11.11.25

«Η χειρότερη πληγή για έναν επιζώντα είναι η ενοχή» - Ο Ντέιβιντ Φριτζ κρεμάστηκε από ένα παράθυρο του Μπατακλάν στο Παρίσι το 2015

Στην 10η επέτειο της χειρότερης τρομοκρατικής επίθεσης στην ιστορία της Γαλλίας, ο γαλλο-χιλιανός φωτογράφος, Ντέιβιντ Φριτζ, ο οποίος πέρασε δυόμισι ώρες σε ένα διάδρομο μαζί με έντεκα άλλα άτομα και έναν βομβιστή αυτοκτονίας, πιστεύει ότι είναι καιρός να γυρίσει σελίδα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία
Ελλάδα 11.11.25

Εικόνες καταστροφής στη Λέσβο από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός Τσικνιάς σε δύο σημεία

Καθώς η Σκάλα Καλλονής στη Λέσβο βρέθηκε αντιμέτωπη με σφοδρή κακοκαιρία, μεγάλοι όγκοι νερού πλημμύρισαν δρόμους και σπίτια, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και θέτοντας το νησί σε γενική επιφυλακή.

Σύνταξη
