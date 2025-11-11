Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg το οποίο βασίζεται σε εσωτερικό έγγραφο σύμβασης, ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει μια προσωρινή βάση με χωρητικότητα 10.000 ατόμων «κοντά στη Γάζα» (στο νότιο Ισραήλ), καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για τη δημιουργία μιας δύναμης σταθεροποίησης που θα παρακολουθεί την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το Πολεμικό Ναυτικό ζητά εκτίμηση κόστους από μια λίστα προεπιλεγμένων εταιρειών για «μια προσωρινή, αυτοσυντηρούμενη στρατιωτική βάση επιχειρήσεων ικανή να υποστηρίξει 10.000 άτομα και να παρέχει 10.000 τετραγωνικά πόδια γραφειακού χώρου για περίοδο 12 μηνών», σύμφωνα με ένα αίτημα για πληροφορίες που είδε το Bloomberg News.

Το Αίτημα για Πληροφορίες – Request for Information είναι όταν το αμερικανικό δημόσιο εξετάζει ή βολιδοσκοπεί με προαποφασισμένους αναδόχους ένα πρόγραμμα, ώστε να το προωθήσουν ανωτέρω και να κρίνουν αν συμφέρει ή όχι ως λύση για το πρόβλημα που έχουν στο μυαλό τους βάση συναρτήσεων κόστους – σχεδίου και άλλων μεταβλητών.

Το αίτημα για πληροφορίες προσδιορίζει την πιθανή τοποθεσία ως «κοντά στη Γάζα, Ισραήλ». Απεστάλη σε επιλέξιμους εργολάβους στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και ζήτησαν να μην κατονομασθούν, καθώς συζητούσαν ιδιωτικές διαβουλεύσεις. Οι απαντήσεις έπρεπε να υποβληθούν έως τις 3 Νοεμβρίου.

Οι ΗΠΑ αναζητούν εθελόντριες χώρες για ειρηνευτική δύναμη στη Γάζα

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει διεθνή υποστήριξη για μια πρόταση αποστολής ξένων στρατευμάτων στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Τα στρατεύματα αυτά, που ονομάζονται Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, θα συνεργαστούν με το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής και να καταστήσουν δυνατή την ανοικοδόμηση μετά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, ο οποίος επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί κατά τη συζήτηση του θέματος, δήλωσε ότι το αίτημα αποτελεί ένα πρώιμο στάδιο σχεδιασμού για μια πιθανή βάση στο νότιο Ισραήλ για τη δύναμη σταθεροποίησης. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχουν αμερικανικά στρατεύματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη εγκρίνει ένα τέτοιο βήμα. «Αυτή η ιστορία βασίζεται σε ένα μόνο έγγραφο που συντάχθηκε από τυχαία άτομα εντός του στρατού. Ένα τέτοιο σχέδιο δεν έχει εξεταστεί ούτε εγκριθεί από τα ανώτατα κλιμάκια της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πρέπει να θεωρείται επίσημο σχέδιο για τη Μέση Ανατολή».

Δεν είναι επίσημος διαγωνισμός, αλλά προπαρασκευαστική κίνηση

Τα αιτήματα για πληροφορίες δεν αποτελούν επίσημη πρόσκληση υποβολής προσφορών και δεν εγγυώνται μελλοντική σύμβαση, αν και προσφέρουν μια εικόνα για το τι ελπίζουν να προμηθευτούν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες.

Μεταξύ των απαιτήσεων που αναφέρονται λεπτομερώς στη σύμβαση είναι ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας που περιλαμβάνει διαδικασίες για τον έλεγχο πρόσβασης, την αντιμετώπιση απειλών, την αναφορά περιστατικών και τα συμβάντα με μαζικές απώλειες». Όμως αυτό είναι στάνταρ αίτημα για τις αμερικανικές βάσεις.

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική κατασκευής μιας μεγάλης αμερικανικής βάσης, ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, υποστράτηγος Ναβάντ Σοσάνι, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν έχει να ανακοινώσει τίποτα συγκεκριμένο.

Το Ισραήλ βασίζεται στην αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό, αλλά σπάνια έχει επιτρέψει την εγκατάσταση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο έδαφός του και μέχρι στιγμής οι βάσεις αυτές ήταν μικρές. «Συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς και διάφορους εταίρους για το μέλλον στη Γάζα», δήλωσε ο Σοσάνι. «Υπάρχουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι».

Οι προδιαγραφές της βάσης και τι επιβεβαιώνουν ισραηλινά ΜΜΕ

To Yedioth Abronoth (YNET), μαζί με την Shomrim, μια μη κερδοσκοπική ειδησεογραφική οργάνωση στο Ισραήλ, ανέφερε νωρίτερα την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν μια μεγάλη βάση στην περιοχή της Γάζα για την επίβλεψη της κατάπαυσης του πυρός. Αναφέρθηκε σε ισραηλινούς αξιωματούχους που είδαν τα προκαταρκτικά σχέδια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προσφορών, ο ανάδοχος θα «παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση», που σημαίνει ότι θα αναλάβει κάθε πτυχή της κατασκευής και της διαχείρισης της βάσης.

Προσδιορίζεται επίσης ότι ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τρία γεύματα την ημέρα σε όλο το προσωπικό των 10.000 ατόμων και να αναλάβει τη διαχείριση του νερού και των αποβλήτων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες πλυντηρίου, ένα αξιόπιστο δίκτυο επικοινωνιών και μια ιατρική κλινική.

Οι εταιρείες που είναι επιλέξιμες για τη σύμβαση συμμετέχουν σε μια διαδικασία σύναψης συμβάσεων που ονομάζεται WEXMAC και διαχειρίζεται η Διοίκηση Ναυτικών Εφοδιαστικών Συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Το μέσο σύναψης συμβάσεων χρησιμοποιείται συνήθως για διεθνή στρατιωτικά έργα, αλλά έχει επαναπροσδιοριστεί για να ανταποκριθεί στη ζήτηση της κυβέρνησης Τραμπ για περισσότερο χώρο κράτησης μεταναστών.

Η ίδια διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για την ανάθεση σύμβασης ύψους 1,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο για την κατασκευή στρατοπέδου με 5.000 κρεβάτια σε στρατιωτική βάση στο Ελ Πάσο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, αμερικανικές βάσεις σε Ιράκ, Συρία, Ιορδανία και Κατάρ δέχθηκαν επιθέσεις. Οι ΗΠΑ μείωναν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, κλείνοντας βάσεις ή μειώνοντας το προσωπικό τους σε Συρία και Ιράκ.