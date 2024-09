Ιρακινές παρατάξεις στόχευσαν και ισχυρίζονται πως χτύπησαν αμερικανική βάση στη Συρία με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Shafaq ότι: «Το στρατιωτικό αρχηγείο των ΗΠΑ στη βάση Conoco, ανατολικά της Ντέιρ εζ-Ζορ, δέχθηκε επίθεση από ένα μόνο μη επανδρωμένο αεροσκάφος» και πρόσθεσε: «Η αεράμυνα κατάφερε να εμπλακεί με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και να το καταρρίψει χωρίς απώλειες», πρόσθεσε η πηγή.

Στη Βαγδάτη διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς την αμερικανική πρεσβεία.

Το χτύπημα ή όχι της βάσης δεν μπορεί να διαπιστωθεί από τρίτη πηγή ή τις ΗΠΑ μέχρι στιγμής. Όμως λόγω των χτυπημάτων αεροπορίας στα σύνορα Ιράκ-Συρίας θεωρείται βέβαιο πως υπήρξε επίθεση αντιποίνων, ανεξαρτήτως πλήξης της βάσης Conoco.

Από τις 19 Οκτωβρίου 2023, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΜΚΟ) έχει καταγράψει 135 επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Συρία. Αυτές περιλαμβάνουν 36 στη βάση Omar Oil Field, 16 στη βάση Shaddadi στη Hasakah, 40 στη βάση Conoco Gas Plant, 20 στη βάση Kharab al-Jir στη Rmeilan, 17 στη βάση Al-Tanf, δύο στη βάση Tal Baydar στη Hasakah, δύο στη βάση των ΗΠΑ στη Robarba κοντά στην πόλη Malikiya, μία στη βάση Qasrak στη Hasakah και μία στη βάση al-Wazir Rest House στη Hasakah.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν 900 στρατιώτες στη Συρία και 2.500 στο Ιράκ, με αποστολή να συμβουλεύουν και να βοηθούν τις τοπικές δυνάμεις που προσπαθούν να αποτρέψουν την αναζωπύρωση του ISIS, το οποίο το 2014 κατέλαβε μεγάλες εκτάσεις και στις δύο χώρες, αλλά αργότερα απωθήθηκε.

Οι πρώτες αναφορές υποστηρίζουν ότι μια αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε μόλις κοντά στο Albukamal στα σύνορα Ιράκ-Συρίας, μαζί με άλλες περιοχές στη βορειοανατολική περιοχή Deir Ezzor της Στυρίας. Οι πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 χτυπήματα αεροπορίας σε θέσεις στα σύνορα. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει πως δεν θα ανεχθούν άλλους τραυματισμούς στρατιωτών τους.

Ο συριακός Sham FM αναφέρει ότι οι ντόπιοι στην Deir Ezzor ανέφεραν ότι άκουσαν δυνατές εκρήξεις στην έρημο ανατολικά της πόλης του ποταμού Ευφράτη. Πηγές λένε πως φιλοϊρανική ομάδα του Ιράκ χτυπήθηκε στην επίθεση όπως και στο παρελθόν. Μένουν όμως να επιβεβαιωθούν από περισσότερες πηγές.

Το Albukamal πιστεύεται ότι βρίσκεται σε μια σημαντική διαδρομή λαθρεμπορίου που χρησιμοποιείται από σιιτικές ομάδες, για τη μεταφορά όπλων από το Ιράν. Επιθέσεις στο παρελθόν εκεί έχουν αποδοθεί στον αμερικανικό στρατό.

Δώδεκα φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεών τους στην ανατολική Συρία, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «12 φιλοϊρανοί μαχητές σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές άγνωστης προέλευσης» στην πόλη Ντέιρ Εζόρ και τα ανατολικά περίχωρά της, καθώς και στην περιοχή Μπουκαμάλ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Επισημαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε πέντε πλήγματα κοντά στο αεροδρόμιο του Ντέιρ Εζόρ.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας κυρίως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν τα χτυπήματα έγιναν από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

