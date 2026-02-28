newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Ζάκυνθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης – Κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 28 Φεβρουαρίου 2026, 22:12

Ζάκυνθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης – Κάηκε ολοσχερώς

Το περιστατικό διερευνάται τόσο από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής όσο και από την Ασφάλεια Ζακύνθου για να εξακριβωθεί το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στο όχημα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/02) αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών, στην πόλη της Ζακύνθου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι και έσβησαν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενο σπίτι.

Στις φλόγες το ΙΧ

YouTube thumbnail

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Ιράν: Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι βρέθηκε η σορός του Χαμενεΐ – Κλείνουν τα στενά του Ορμούζ

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη
Ελλάδα 28.02.26

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη που σημάδεψε τη χώρα – Πλησιάζει η δίκη

Ποιοι θα καθίσουν στο εδώλιο, ποιο είναι το κατηγορητήριο, πού θα διεξαχθεί η διαδικασία – Δικηγόροι υποστήριξης κατηγορίας μιλούν στο in, για την πολυαναμενόμενη δίκη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Ελ. Βενιζέλος»: Ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Ανησυχία 28.02.26

Ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι είχαν καταγραφεί περίπου 20 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων προς την Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το «Ελ. Βενιζέλος» - Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για την απίθανη επίδοσή του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και δήλωσε έτοιμος ακόμη και για να ξεπεράσει τον ανίκητο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Σύνταξη
Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος
Ελλάδα 28.02.26

Εξάρθρωση κυκλώματος πλαστών εγγράφων στην Αττική – Πάνω από 230.000 ευρώ το παράνομο κέρδος

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση στην Αττική τουλάχιστον από τις αρχές του 2025

Σύνταξη
Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν
Ιράν, όπως Ιράκ 28.02.26

Η ειρήνη ήταν σε απόσταση αναπνοής, και τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν

Η ομιλία του Τραμπ στο Μαρ-Α-Λάγκο, στην οποία ανακοίνωσε τις επιθέσεις στο Ιράν, έμοιαζε αναμφισβήτητα σαν ηχώ του Τζορτζ Μπους πριν από την εισβολή στο Ιράκ το 2003

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

«Μπορώ να το τραβήξω» – Ο Τραμπ δηλώνει ότι εξετάζει πολλαπλές επιλογές για την τελική φάση στο Ιράν

Ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»

Το γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να πάρει το «τρίποντο» στο Λιντς και και να βάλει πίεση στους πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις
2023-2026 28.02.26

Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες μέσα σε μια ημέρα, ενώ οι εκκλησεις για µποϊκοτάζ από οργανώσεις που εναντιώνονται στη γενοκτονία στη Γάζα, συνεχίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδοτούν την πιο έντονη κλιμάκωση από τον πόλεμο του Ιουνίου 2025, παρά τους πολλούς γύρους έμμεσων συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

ΚΚΕ για Σούδα: Επιβεβαιώνεται η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του Ιράν – Η χώρα στόχος αντιποίνων

Το ΚΚΕ «προειδοποιεί εδώ και χρόνια για αυτούς τους κινδύνους, καταγγέλλοντας τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την εγκατάσταση και επέκταση των στρατιωτικών τους βάσεων στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.02.26

Απίστευτος Καραλής, «πέταξε» στα 6,17μ. κι έγινε το Νο2 όλων των εποχών στο επί κοντώ! (vid)

Ο «ιπτάμενος» Εμμανουήλ Καραλής... πέταξε στα 6,17μ. , πετυχαίνοντας τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών σε ανοικτό και κλειστό στίβο στο άλμα επί κοντώ! Ξεπέρασε τους Λαβιλενί και Μπούμπκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.02.26

Οι χάρτες των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης

Το Σάββατο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, όπου δραστηριοποιούνται οι αμερικανικές δυνάμεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη
Planet Travel 28.02.26

Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Από γοητευτικές ορεινές πόλεις που καταπολεμούν τη ρύπανση έως μέρη χτισμένα γύρω από κανάλια, μπορείτε να ξεχάσετε τα αυτοκίνητα σε όλους αυτούς τους προορισμούς

Σύνταξη
Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»
Υεμένη 28.02.26

Ο ηγέτης των Χούθι καταδικάζει τις επιθέσεις – «Το Ιράν έχει το δικαίωμα να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις»

«Είμαστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε αναγκαία εξέλιξη. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σχετικά με αυτή την επιθετικότητα, επειδή είναι ισχυρή», λέει ο ηγέτης των Χούθι

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1: Ιστορικό χατ-τρικ από τον Λαμίν Γιαμάλ και στο +4 οι «μπλαουγκράνα»

Ο Λαμίν Γιαμάλ πέτυχε ένα ιστορικό -πρώτο για τον ίδιο- χατ τρικ και η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 4-1 τη Βιγιαρεάλ στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, ξεφεύγοντας στο +4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν
Μέση Ανατολή 28.02.26

Όλοι οι άνθρωποι του Χαμενεΐ – Τα τέσσερα πρόσωπα στα οποία στηρίζεται το καθεστώς του Ιράν

Τέσσερις είναι οι «σωματοφύλακες» του ιρανικού καθεστώτος. Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τους έχει καταστήσει υπεύθυνους να διασφαλίσουν την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
