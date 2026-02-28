Ζάκυνθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης – Κάηκε ολοσχερώς
Το περιστατικό διερευνάται τόσο από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής όσο και από την Ασφάλεια Ζακύνθου για να εξακριβωθεί το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά στο όχημα
Στις φλόγες τυλίχτηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/02) αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Κυπρίων Αγωνιστών, στην πόλη της Ζακύνθου.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα οχήματα και άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι και έσβησαν την πυρκαγιά πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενο σπίτι.
Στις φλόγες το ΙΧ
Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
