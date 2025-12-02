Aυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.

Το όχημα ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος του κόμβου της Παιανίας.

Το εγκατέλειψε ο οδηγός

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έκανε το όχημα στην άκρη δεξιά όπου το εγκατέλειψε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και όχημα της Αττικής Οδού που έκλεισαν τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.

Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Βίντεο από το φλεγόμενο όχημα που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός