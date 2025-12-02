Aυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο
Το όχημα ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όταν έπιασε φωτιά στο ύψος του κόμβου της Παιανίας στην Αττική Οδό
- Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή – Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο μοτοσικλετιστή που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Τον καταδίωκαν 30 αστυνομικοί
- Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ
- Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή στη Δήμητρα Ματσούκα - Τα αδικήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.
Το όχημα ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος του κόμβου της Παιανίας.
Το εγκατέλειψε ο οδηγός
Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έκανε το όχημα στην άκρη δεξιά όπου το εγκατέλειψε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και όχημα της Αττικής Οδού που έκλεισαν τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.
Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.
Βίντεο από το φλεγόμενο όχημα που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός
- Έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Οι πιο δύσκολες ημέρες
- Τραμπ: Σύντομα θα χτυπήσουμε και το εσωτερικό της Βενεζουέλας
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
- Ο Σλοτ αποκάλυψε την αντίδραση του Σαλάχ – «Δεν ήταν και… χαρούμενος»
- Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
- LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
- LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
- Ηράκλειο: Φωτιά σε νταλίκα-ψυγείο στον ΒΟΑΚ – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις