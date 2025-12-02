newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Aυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 21:05

Aυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο

Το όχημα ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο όταν έπιασε φωτιά στο ύψος του κόμβου της Παιανίας στην Αττική Οδό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Spotlight

Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε ΙΧ αυτοκίνητο στην Αττική Οδό.

Το όχημα ήταν εν κινήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τυλίχθηκε στις φλόγες στο ύψος του κόμβου της Παιανίας.

Το εγκατέλειψε ο οδηγός

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έκανε το όχημα στην άκρη δεξιά όπου το εγκατέλειψε χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και όχημα της Αττικής Οδού που έκλεισαν τις δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.

Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά ωστόσο το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς.

Βίντεο από το φλεγόμενο όχημα που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Έρχονται παρεμβάσεις σε social media και ΑΙ για τους ανηλίκους

Μητσοτάκης: Έρχονται παρεμβάσεις σε social media και ΑΙ για τους ανηλίκους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
Woman 02.12.25

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών
Ελλάδα 02.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές – Πρώην λογιστής Intellexa: Δεν υπήρχαν τιμολόγια με κρατικές υπηρεσίες άλλων χωρών

Παρότι ο πρώην εργαζόμενος της Intellexa Παναγιώτης Κούτσιος τόνισε στην κατάθεσή του πως παρουσίαζε προϊόντα της εταιρείας μόνον σε κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες, ο λογιστής της Intellexa μέχρι τον Μάιο του 2022 δεν επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0: Και τώρα Ολυμπιακός στους «4» του League Cup για τους «πράσινους»

O Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά άνετα του ΟΦΗ με 3-0 σετ, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και πλέον θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη (3/12) στο «Σοφία Μπεφόν».

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον

LIVE: Μπόρνμουθ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Έβερτον για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Νορβηγία: Τερματοφύλακας της αμυνόμενης ομάδας «εκτέλεσε» πέναλτι πριν προλάβει ο επιτιθέμενος! (vid)

Η Μπράτβαγκ και η Μος έπαιξαν με «έπαθλο» για μια θέση στη Β' κατηγορία της Νορβηγίας με τον τερματοφύλακα της πρώτης να κάνει κάτι... επικό προκειμένου να «χαλάσει» το μυαλό ενός αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι.

Σύνταξη
Παρτίζαν: Ο Ζάρκο Πάσπαλι είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, αντί του Ζόραν Σάβιτς
Μπάσκετ 02.12.25

Παρτιζάν: Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή

Τον Ζόραν Σάβιτς στη θέση του αθλητικού διευθυντή της Παρτιζάν θα καλύψει μία ακόμη μεγάλη δόξα του σερβικού μπάσκετ, ο Ζάρκο Πάσπαλι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του σε αρκετές ομάδες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία
Woman 02.12.25

Θεσσαλονίκη: Ξήλωσαν και εξαφάνισαν τη μαρμάρινη πλάκα για τις κακοποιημένες γυναίκες από τη Νέα Παραλία

Μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής, η μαρμάρινη πλάκα θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο στην Θεσσαλονίκη - Υπεβλήθη μήνυση κατά αγνώστων

Σύνταξη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: «Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες
Κόσμος 02.12.25 Upd: 20:30

«Πόλεμος» και «ειρήνη» ενώ η «ομάδα Τραμπ» βρίσκεται στο Κρεμλίνο για συνομιλίες

Διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τα αντίπαλα στρατόπεδα να «παίζουν» τα ρέστα τους την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο