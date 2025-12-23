Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν στο ύψος του Μοσχάτου τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα, με δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο και να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων, με μεγάλες καθυστερήσεις στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου, έως την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει κλείσει στο σημείο όπου συναντά τη λεωφόρο Κηφισού, στην περιοχή του Νέου Φαλήρου, μόνο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.