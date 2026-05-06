06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν
Τα Νέα της Αγοράς 06 Μαΐου 2026, 18:58

Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν

Με το μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πραγματικές ιστορίες και συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος

Το Live A Legacy, μία πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN για τη γυναικεία ενδυνάμωση, επιστρέφει για 7η χρονιά με ανανεωμένη δυναμική, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο επαγγελματικό τοπίο.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, το κοινό δίνει και πάλι ραντεβού στο Ωδείο Αθηνών, με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Αργύρη Αγγέλου. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει στη σκηνή ξεχωριστές ομιλήτριες και ομιλητές, από τον χώρο των επιχειρήσεων, των media, της τεχνολογίας, του αθλητισμού και του χώρου της τέχνης.

Μέσα από προσωπικές διαδρομές και αυθεντικές εμπειρίες οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μοιραστούν όλες αυτές τις αποφάσεις που καθόρισαν τη διαδρομή τους, τις αλλαγές που τόλμησαν, τις προκλήσεις που διαχειρίστηκαν και όσα έμαθαν στην πορεία, προσφέροντας μια πιο αληθινή, σύγχρονη και πολυδιάστατη ματιά στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η φετινή θεματική εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως οι μεταβάσεις καριέρας, οι νέες δεξιότητες, η καινοτομία και ο ρόλος της τεχνολογίας. Στόχος είναι η ανάδειξη πιο τολμηρών και ευέλικτων επαγγελματικών διαδρομών, με έμφαση στην ισότητα και τη συμπερίληψη.

Με κεντρικό μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», το Live A Legacy δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, όπου οι εμπειρίες γίνονται αφορμή για σκέψη, σύνδεση και εξέλιξη. Με τις γυναίκες σταθερά στο επίκεντρο, η διοργάνωση ανοίγει τη συζήτηση στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε ευκαιρίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων του Live A Legacy, η Mastercard συνεχίζει να επενδύει ενεργά στη νέα γενιά επαγγελματιών μέσω του Live A Legacy Internship Program, προσφέροντας θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης, τόσο στη Mastercard όσο και σε εταιρείες του ευρύτερου δικτύου συνεργατών της.

Η Σόνια Χειμώνα, Marketing & Communications Director της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Το Live A Legacy είναι μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί έχει εξελιχθεί σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής και έμπνευσης. Μέχρι σήμερα έχει φέρει κοντά περισσότερους από 2.200 συμμετέχοντες, έχει προσφέρει 280 υποτροφίες mentoring και επαγγελματικής εκπαίδευσης και έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 50 θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης. Αυτά τα στοιχεία μάς δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε. Και φέτος, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για συζητήσεις που μπορούν να εμπνεύσουν, να ενδυναμώσουν και να ανοίξουν νέες προοπτικές για το μέλλον.»

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του WHEN, ανέφερε:

“Επτά χρόνια Live A Legacy, και κάθε φορά επιβεβαιώνεται κάτι που πιστεύουμε βαθιά: οι ιστορίες των ανθρώπων έχουν δύναμη να αλλάζουν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Φέτος, με θέμα “Hear the stories. Embrace the wave.”, φέρνουμε στη σκηνή γυναίκες, αλλά και άνδρες, από όλα τα επαγγελματικά στάδια και πεδία — γιατί η ενδυνάμωση δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο. Καλούμε το κοινό να ακούσει, να συνδεθεί και να βρει μέσα στις εμπειρίες των άλλων το θάρρος  και την εμπνευση για τα δικά του επόμενα βήματα.”

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Κλείσε τη θέση σου κάνοντας εγγραφή [εδώ] και γίνε μέρος ενός νέου κύματος ενδυνάμωσης.

Οι χώροι της διοργάνωσης είναι πλήρως προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ενώ θα υπάρχει και ερμηνεία στην νοηματική γλώσσα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ

Η Superbet παρουσιάζει την πρώτη της επικοινωνιακή καμπάνια με μια ξεκάθαρη αποστολή: να γίνει ο απόλυτος συμπαίκτης και να θέσει νέα πρότυπα για το παιχνίδι

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 4ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού

Βραβεία Βιβλίου Public 2026
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Βραβεία Βιβλίου Public 2026

Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 05.05.26

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα και το ποδήλατο σε πρώτο πλάνο μέσα από μία εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή με την υποστήριξη της ΔΕΗ

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet

Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Στον Άρειο Πάγο ο Σπίρτζης για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Αυτοδικία 06.05.26

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη

Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Ελλάδα 06.05.26

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 06.05.26

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών

Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
«Κατασκοπεία» 06.05.26

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

