Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν

Το Live A Legacy, μία πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN για τη γυναικεία ενδυνάμωση, επιστρέφει για 7η χρονιά με ανανεωμένη δυναμική, αναδεικνύοντας τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο επαγγελματικό τοπίο.

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, το κοινό δίνει και πάλι ραντεβού στο Ωδείο Αθηνών, με οικοδεσπότες τη Λυδία Παπαϊωάννου και τον Αργύρη Αγγέλου. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει στη σκηνή ξεχωριστές ομιλήτριες και ομιλητές, από τον χώρο των επιχειρήσεων, των media, της τεχνολογίας, του αθλητισμού και του χώρου της τέχνης.

Μέσα από προσωπικές διαδρομές και αυθεντικές εμπειρίες οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα μοιραστούν όλες αυτές τις αποφάσεις που καθόρισαν τη διαδρομή τους, τις αλλαγές που τόλμησαν, τις προκλήσεις που διαχειρίστηκαν και όσα έμαθαν στην πορεία, προσφέροντας μια πιο αληθινή, σύγχρονη και πολυδιάστατη ματιά στην ενδυνάμωση, τη συμπερίληψη και τις επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η φετινή θεματική εστιάζει σε ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας, όπως οι μεταβάσεις καριέρας, οι νέες δεξιότητες, η καινοτομία και ο ρόλος της τεχνολογίας. Στόχος είναι η ανάδειξη πιο τολμηρών και ευέλικτων επαγγελματικών διαδρομών, με έμφαση στην ισότητα και τη συμπερίληψη.

Με κεντρικό μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», το Live A Legacy δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, όπου οι εμπειρίες γίνονται αφορμή για σκέψη, σύνδεση και εξέλιξη. Με τις γυναίκες σταθερά στο επίκεντρο, η διοργάνωση ανοίγει τη συζήτηση στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης σε ευκαιρίες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων του Live A Legacy, η Mastercard συνεχίζει να επενδύει ενεργά στη νέα γενιά επαγγελματιών μέσω του Live A Legacy Internship Program, προσφέροντας θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης, τόσο στη Mastercard όσο και σε εταιρείες του ευρύτερου δικτύου συνεργατών της.

Η Σόνια Χειμώνα, Marketing & Communications Director της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Το Live A Legacy είναι μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, γιατί έχει εξελιχθεί σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής και έμπνευσης. Μέχρι σήμερα έχει φέρει κοντά περισσότερους από 2.200 συμμετέχοντες, έχει προσφέρει 280 υποτροφίες mentoring και επαγγελματικής εκπαίδευσης και έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 50 θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης. Αυτά τα στοιχεία μάς δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε. Και φέτος, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για συζητήσεις που μπορούν να εμπνεύσουν, να ενδυναμώσουν και να ανοίξουν νέες προοπτικές για το μέλλον.»

Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του WHEN, ανέφερε:

“Επτά χρόνια Live A Legacy, και κάθε φορά επιβεβαιώνεται κάτι που πιστεύουμε βαθιά: οι ιστορίες των ανθρώπων έχουν δύναμη να αλλάζουν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Φέτος, με θέμα “Hear the stories. Embrace the wave.”, φέρνουμε στη σκηνή γυναίκες, αλλά και άνδρες, από όλα τα επαγγελματικά στάδια και πεδία — γιατί η ενδυνάμωση δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο. Καλούμε το κοινό να ακούσει, να συνδεθεί και να βρει μέσα στις εμπειρίες των άλλων το θάρρος και την εμπνευση για τα δικά του επόμενα βήματα.”

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Κλείσε τη θέση σου κάνοντας εγγραφή [εδώ] και γίνε μέρος ενός νέου κύματος ενδυνάμωσης.

Οι χώροι της διοργάνωσης είναι πλήρως προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία ενώ θα υπάρχει και ερμηνεία στην νοηματική γλώσσα.