Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
- Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Γιορτή σήμερα 7 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Γνωρίζοντας ήδη ότι έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, μετά τη νίκη της Ουγγαρίας επί της Αυστραλίας (9-7) στο ματς που προηγήθηκε, η Εθνική Γυναικών πόλο νίκησε με 22-16 την -ουραγό και επίσης αποκλεισμένη- Ιαπωνία, για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Η Ελλάδα πριν τη σέντρα όμως γνώριζε πως έχει χάσει το εισιτήριο της πρόκρισης στην τελική φάση που θα διεξαχθεί 22-26 Ιουλίου στο Σίδνεϋ καθώς στην αναμέτρηση που προηγήθηκε, η Ουγγαρία επικράτησε 9-7 της Αυστραλίας. Οι δυο αυτές ομάδες με τις ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και από τη Division II τις Ρωσία, Κίνα, θα λάβουν μέρος στο Super Final.
Στην τριπλή ισοβαθμία Αυστραλίας, Ουγγαρίας και Ελλάδας από έξι βαθμούς η «γαλανόλευκη» υστερούσε λόγω της ήττας 17-6 από την Αυστραλία (-11 τέρματα).
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ομάδα ταξίδεψε στο Ρότερνταμ χωρίς την κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, η αρχηγός Ελευθερία Πλευρίτου αγωνίστηκε μόνο στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ενώ από τα τελευταία δύο ματς έλειψε και η αδελφή της, Βάσω Πλευρίτου.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιαπωνία): 5-3, 2-8, 4-5, 5-6
Διαιτητές: Μαρκέθ (Ισπανία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)
Οι συνθέσεις:
Ιαπωνία (Σότα Χαζούι): Χ. Ινάμπα, Α. Ινάμπα 1, Ούρα 4, Καουαγκούτσι 2, Σιτάρα, Σουνάμπε 2, Σεκίνε, Οτσούμπο, Νισιγιάμα 3, Ινούε, Κομπαγιάσι 3, Μιγιαγκάουα, Λάουρι 1, Κιταμούρα
Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη 5, Πάτρα, Κρασσά, Σαλταμανίκα 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου 1, Φουράκη 2
** Εκτός ελληνικής 14αδας έμειναν και πάλι οι αδελφές Πλευρίτου.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 5-8
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ
Ουγγαρία-Ελλάδα 9-14
Αυστραλία-Ιαπωνία 22-10
ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ
Αυστραλία-Ελλάδα 17-6
Ουγγαρία – Ιαπωνία 28-13
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ
Ουγγαρία-Αυστραλία 9-7
Ιαπωνία-Ελλάδα 16-22
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Αυστραλία 6 βαθμοί (+21)
- Ουγγαρία 6 (+12)
- Ελλάδα 6 (0)
- Ιαπωνία 0
- Η «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε φαντάζει ανίκητη
- Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
- Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
- Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»
- Σάκοτα: «Καλή ομάδα η Μάλαγα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε έρθει πιο κοντά στο επίπεδό της»
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς
- Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91: «Πέταξε» την ευκαιρία για «σκούπα» και τώρα… όλα για όλα στο Game 4 (vid)
- Μεγάλη ένταση ανάμεσα σε Αταμάν και Μαρτίνεθ – Αποβλήθηκαν και οι δυο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις