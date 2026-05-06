Εθνική Γυναικών πόλο: Αποκλείστηκε από τα τελικά του World Cup
Η βαριά ήττα με 17-6 της Ελλάδας από την Αυστραλία στοίχισε τον αποκλεισμό της «Γαλανόλευκης» από την τελική φάση του World Cup.
Η Ουγγαρία επικράτησε σήμερα (6/5) της Αυστραλίας με σκορ 9-7, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του προκριματικού τουρνουά στο Ρότερνταμ, εξασφαλίζοντας το πέμπτο και τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για τα τελικά του World Cup που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ (22 μέχρι τις 26 Ιουλίου).
Έτσι η Εθνική Ελλάδας πόλο Γυναικών, δεν θα βρεθεί στην Αυστραλία, αφού ακόμη και πιθανή νίκη απέναντι στην Ιαπωνία (6/5, 16:45) δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.
Στην τριπλή ισοβαθμία με Αυστραλία και Ουγγαρία για τις θέσεις 5-8, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υστερεί στα κριτήρια και καταλαμβάνει τελικά την έβδομη θέση.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και την πρόωρη απώλεια του τίτλου που είχε κατακτήσει πέρυσι η Ελλάδα στην Κίνα, όταν αναδείχθηκε κυπελλούχος κόσμου. Παράλληλα, η Εθνική μας μένει χωρίς επίσημες διοργανώσεις για το υπόλοιπο του 2026.
