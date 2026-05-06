Η εκθαμβωτική Ciara με δημιουργία Celia Kritharioti στο Met Gala
Met Gala 2026: Όταν η τέχνη του μετάλλου συνάντησε τη θηλυκότητα δια χειρός Celia Kritharioti.
Στο Met Gala 2026, την πιο λαμπερή εκδήλωση μόδας της χρονιάς, η εκθαμβωτική Ciara εμφανίστηκε στο The Metropolitan Museum of Art&Costume Institute με μια εκθαμβωτική custom δημιουργία Celia Kritharioti Haute Couture.
Αντλώντας έμπνευση από το φετινό θέμα «Costume Art», η εμβληματική μορφή της Νεφερτίτης μετουσιώνεται σε ένα σύγχρονο, γλυπτό φόρεμα, μέσα από το όραμα της σχεδιάστριας και την πολύτιμη δεξιοτεχνία του ιστορικότερου ατελιέ της Αθήνας και την πρωτοποριακή χρήση υλικών.
Λαμπερή παρουσία
Το φόρεμα «αποτελεί σπουδή» πάνω στο γυναικείο σώμα και την κίνηση. Καθώς, πρόκειται για ένα χρυσό, ολοκέντητο και με statement μέταλλο που τυλίγει το πάνω μέρος του σώματός της. Η δημιουργία αυτή αναδείχθηκε δικαίως μία από τις best dressed εμφανίσεις της πιο σπουδαίας βραδιάς για τη μόδα παγκοσμίως.
Αυτή η συνεργασία δεν ήταν απλώς μια ακόμα λαμπερή παρουσία σε ένα event διεθνούς βεληνεκούς, αλλά μια ηχηρή επιβεβαίωση της επιρροής που ασκεί πλέον ο οίκος Celia Kritharioti στην παγκόσμια σκηνή της μόδας. Η ικανότητα της σχεδιάστριας να μεταφράζει την τέχνη σε ύφασμα και μέταλλο, τοποθέτησε την ελληνική υψηλή ραπτική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα και η δημιουργική τόλμη δεν έχουν σύνορα.
Celia Kritharioti Couture
O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.
