Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

«Δεν μπορείς να επαναλάβεις το παρελθόν; Μα φυσικά και μπορείς!» λέει ο Φ. Σκοτ Φιτσέραλντ δια στόματος Γκάτσμπυ στο θρυλικό, ονόμυμο μυθιστόρημά του, το οποίο φώτισε την Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα μέσα από τη μαγεία μιας σπάνιας αγάπης.

«Οι άνθρωποι εξαφανίζονται, εμφανίζονται ξανά, κάνουν σχέδια να φτάσουν κάπου. Χάνονται μεταξύ τους και μετά ψάχνουν να βρουν ο ένας τον άλλον και τελικά βρίσκουν ο ένας τον άλλον να είναι λίγα μέτρα μακρυά» λέει σε άλλο σημείο περατηρώντας την κυκλική πορεία της ζωής, η οποία αντικατοπρίζεται περίτρανα μέσα από τη μόδα και την τέχνη της υψηλής δημιουργίας.

Μια αναγνώριση

Εκείνο το απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου του 2026, στο Pavillon Cambon, στον αριθμό 46 της rue Cambon, όλα τα φώτα ήταν στραμένα στην έμπνευση της Σίλιας Κριθαριώτη για μια σημαντική στιγμή της στον χώρο και τον χρόνο: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, μια αναγνώριση που έρχεται από τους μεγαλύτερους Οίκους Υψηλής Μόδας, οι οποίοι και προσκαλούν τα νέα μέλη.

Φέροντας την κληρονομιά του παλαιότερου οίκου υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1906, η Σίλια εισέρχεται στο πάνθεον της Υψηλής Ραπτικής με μια συλλογή που αποθεώνει τη χειροποίητη δημιουργία και τη θηλυκότητα, διαχρονικά χαρακτηριστικά της δουλειάς της σχεδιάστριας.

Κάθε δημιουργία απέπνεε τη μαγεία των εμβληματικών ντίβων του παρελθόντος, μεταφρασμένη με σύγχρονη ματιά, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ακτινοβολία και τη μοναδική αισθητική της Ελληνίδας σχεδιάστριας

Το in στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Και στην επίδειξη της Celia Kritharioti «Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων». Αποστολή: Έφη Αλεβίζου#ingr #parisfashionweek pic.twitter.com/HQXIJ64PIW — in.gr/news (@in_gr) January 29, 2026

Μιλάμε για τη δημιουργία ισχυρών ειδώλων

H επίδειξη Celia Kritharioti SS26 με τίτλο Old Hollywood Avant-Première ήταν ένα λαμπερό ταξίδι στη διαχρονική γοητεία της χρυσής εποχής του κινηματογράφου. Πολυτελή υφάσματα, αριστοκρατικές γραμμές και λεπτομέρειες υψηλής ραπτικής συνέθεσαν μια συλλογή γεμάτη λάμψη, θηλυκότητα και νοσταλγική κομψότητα. Κάθε δημιουργία απέπνεε τη μαγεία των εμβληματικών ντίβων του παρελθόντος, μεταφρασμένη με σύγχρονη ματιά, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή ακτινοβολία και τη μοναδική αισθητική της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Οι αρχές του περασμένου αιώνα όρισαν τη «Χρυσή Εποχή» του Χόλιγουντ. Μιλάμε, δηλαδή, για τα τέλη των 20s έως τα 50s. Μιλάμε για την περίοδο ακμής του κλασικού αμερικανικού κινηματογράφου, χαρακτηριζόμενη από την κυριαρχία των μεγάλων στούντιο, το «star system» και τεχνικές επαναστάσεις όπως ο ήχος και το χρώμα.

Μιλάμε για τη δημιουργία ισχυρών ειδώλων, τη μετάβαση από τον βουβό στον ομιλούντα κινηματογράφο, την χρήση του έγχρωμου φιλμ (Technicolor) και την ανθηση του κλασικού κινηματογράφου, ταινίες νουάρ, μιούζικαλ και γουέστερν.

Υπό τους ήχους της Rosalia

«Ο κινηματογράφος είναι η αρχιτεκτονική των ονείρων» φωνάζει η συλλογή της Celia Kritharioti SS26 υπό τους ήχους της Rosalia. Η λευκή κουρτίνα με τις πτυχώσεις ορίζει το φόντο των σκηνής, αποτελεί το όριο ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία.

Η σχέση της μόδας με τον παλιό κινηματογράφο είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και εντυπωσιακούς συνδυασμούς τέχνης και αισθητικής. Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου η μόδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες, διαμορφώνοντας και ενισχύοντας την εικόνα των χαρακτήρων, ταυτόχρονα με την προσωπικότητα και την ανάγκη της αυτοέκφρασης.

Η μόδα σε εκείνη την εποχή δεν ήταν απλώς ένας τρόπος να ντύσουν τους ηθοποιούς, αλλά μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που ενίσχυε την ιστορία της ταινίας και την ατμόσφαιρα κάθε σκηνής.

Ήταν επίσης ένας τρόπος να αντικατοπτριστούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές της εποχής. Από την ελευθερία και τη φεμινιστική αναγέννηση της δεκαετίας του 1920, με τις κοντές φούστες και τις αλά γκαρσόν κουπ στα μαλλιά, έως την πιο κλασική μόδα της δεκαετίας του 1950, οι στιλιστικές αλλαγές στα ρούχα συνόδευαν τις ανάγκες της εποχής.

Στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου η μόδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες, διαμορφώνοντας και ενισχύοντας την εικόνα των χαρακτήρων, ταυτόχρονα με την προσωπικότητα και την ανάγκη της αυτοέκφρασης

Chapéu!

Η κινηματογραφική αίγλη, λοιπόν, βρίσκεται στην καρδιά αυτής της συλλογής, Celia Kritharioti SS26, θεμελιωμένη στο παραδοσιακό couture savoir-faire. Από το ατελιέ του Οίκου στην Αθήνα μέχρι το Παρίσι και το Χόλιγουντ, τα φτερά, η λάμψη και η φαντασία μεταφράζονται σε μια σύγχρονη γλώσσα απόλυτης φινέτσας.

Μαύρες βελούδινες κουρτίνες πλαισιώνουν την αίθουσα Pavillon Cambon, ενώ το catwalk είναι τυλιγμένο με ατελείωτα μέτρα λευκού σιφόν, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα. Τα μοντέλα κατεβαίνουν τα σκαλιά, φέροντας τον μεθυστικό αέρα του Old Hollywood στην καρδιά του Παρισιού και στην πασαρέλα με δημιουργίες της Σίλιας Κριθαριώτη περπάτησε μεταξύ άλλων και η Ανθή Φακιδάρη, μοντέλο της Victoria’s Secret.

Το styling του Alexis Roche, το make up της Val Garlan και τα μαλλιά του Eugene Souleiman ακολουθούν τη θεατρικότητα της πασαρέλας – τα μοντέλα μοιάζουν να ανήκουν σε όλες τις εποχές: παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Please, cherish!

Συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη λεπτότητα, οι δημιουργίες αποπνέουν χάρη, λάμψη και δυναμισμό. Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή – μια πρόσκληση στη χώρα της φίνας οικειότητας. «Please, cherish!».

Το μαύρο και το λευκό κυριαρχούν, ενώ εκπλήξεις από χρυσό, κίτρινο, aqua και ροζ ολοκληρώνουν τη χρωματική παλέτα.

Οι όγκοι μοιάζουν να αψηφούν τη βαρύτητα σε μια σειρά από φορέματα από ταφτά, μεταξωτό σατέν και οργάντζα. Αέρινες σιλουέτες από τούλι συνδυάζονται με εξαιρετικές κάπες και διάφανα πέπλα που μοιάζουν με σύννεφα που αγκαλιάζουν το σώμα.

Μια παρέλαση από μεγαλοπρεπή βραδινά φορέματα —εμπνευσμένα από τις ντίβες της μεγάλης οθόνης— με γραμμές που σμιλεύουν το σώμα και θελκτικά cut-outs, δίνουν τη θέση τους σε μια στιγμή καθαρής ποίησης: τη νυφική δημιουργία από αιθέριο λευκό μεταξωτό τούλι, διαμέτρου τριών μέτρων. Το ρούχο φέρει κεντημένες στο χέρι δαντέλες και η νύφη μοιάζει με μπαλαρίνα μέσα στο μουσικό της κουτί.

Κρόσσια, φτερά και φίνες δαντέλες, κεντημένες στο χέρι, μαρτυρούν την τέχνη της υψηλής ραπτικής στην ιδανική της μορφή – μια πρόσκληση στη χώρα της φίνας οικειότητας. «Please, cherish!»

Παρουσίες που τίμησαν τη Σίλια Κριθαριώτη

