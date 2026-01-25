Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιστορική κατάκτηση για την ελληνική μόδα, καθώς το Παρίσι υποδέχεται τον Οίκο Celia Kritharioti —τον ιστορικότερο της Ελλάδας με έτος ίδρυσης το 1906— σε ένα κλειστό γκρουπ ονομάτων που καθορίζουν την παγκόσμια αισθητική. Δίπλα σε οίκους όπως Chanel, Dior και Valentino, η Σίλια Κριθαριώτη εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της Haute Couture, μια θέση που διεκδικούν κάθε χρόνο εκατοντάδες οίκοι από όλο τον κόσμο και κερδίζουν ελάχιστοι, βάσει αυστηρών κριτηρίων δεξιοτεχνίας και δημιουργικότητας.

Η ένταξη στο επίσημο πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα μιας ενορχηστρωμένης στρατηγικής προσπάθειας ετών. Οι επιδείξεις του Οίκου τελούσαν υπό τη στενή παρακολούθηση της Fédération, η οποία αξιολόγησε την αριστεία της κατασκευής και το επίπεδο της δημιουργικότητας. Παράλληλα, η στενή συνεργασία με ιστορικά γαλλικά Maisons και η λειτουργία ιδιόκτητου ατελιέ στην «πόλη του φωτός» εδραίωσαν τους δεσμούς της σχεδιάστριας με τη γαλλική τεχνογνωσία.

Με αφορμή αυτή τη διάκριση, η Σίλια Κριθαριώτη δήλωσε:

«Από μικρό κορίτσι ταξίδευα στο Παρίσι με τη μητέρα μου και παρακολουθούσαμε όλες τις επιδείξεις που πραγματοποιούνταν μέσα στους Οίκους. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια που παρουσιάζω τις συλλογές μου στη μητρόπολη της μόδας, είναι τιμή κι ευθύνη να βρίσκομαι σε αυτήν την μεγάλη αγκαλιά που προσφέρει υποστήριξη αλλά και αναγνώριση της δουλειάς μου».

Η ιδιότητα του Membre Invité επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του Οίκου και την επίσημη επικύρωση μιας αξίας που εξελίσσεται διαρκώς.

Η επίδειξη της συλλογής Celia Kritharioti Couture θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 15:00, στο εμβληματικό Pavillon Cambon.

H επίδειξη Celia Kritharioti του 2025

