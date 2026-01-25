Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιστορική κατάκτηση για την ελληνική μόδα, καθώς το Παρίσι υποδέχεται τον Οίκο Celia Kritharioti —τον ιστορικότερο της Ελλάδας με έτος ίδρυσης το 1906— σε ένα κλειστό γκρουπ ονομάτων που καθορίζουν την παγκόσμια αισθητική. Δίπλα σε οίκους όπως Chanel, Dior και Valentino, η Σίλια Κριθαριώτη εντάσσεται στο επίσημο καλεντάρι της Haute Couture, μια θέση που διεκδικούν κάθε χρόνο εκατοντάδες οίκοι από όλο τον κόσμο και κερδίζουν ελάχιστοι, βάσει αυστηρών κριτηρίων δεξιοτεχνίας και δημιουργικότητας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ένταξη στο επίσημο πρόγραμμα είναι το αποτέλεσμα μιας ενορχηστρωμένης στρατηγικής προσπάθειας ετών. Οι επιδείξεις του Οίκου τελούσαν υπό τη στενή παρακολούθηση της Fédération, η οποία αξιολόγησε την αριστεία της κατασκευής και το επίπεδο της δημιουργικότητας. Παράλληλα, η στενή συνεργασία με ιστορικά γαλλικά Maisons και η λειτουργία ιδιόκτητου ατελιέ στην «πόλη του φωτός» εδραίωσαν τους δεσμούς της σχεδιάστριας με τη γαλλική τεχνογνωσία.
«Από μικρό κορίτσι ταξίδευα στο Παρίσι με τη μητέρα μου και παρακολουθούσαμε όλες τις επιδείξεις που πραγματοποιούνταν μέσα στους Οίκους»
Με αφορμή αυτή τη διάκριση, η Σίλια Κριθαριώτη δήλωσε:
«Από μικρό κορίτσι ταξίδευα στο Παρίσι με τη μητέρα μου και παρακολουθούσαμε όλες τις επιδείξεις που πραγματοποιούνταν μέσα στους Οίκους. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια που παρουσιάζω τις συλλογές μου στη μητρόπολη της μόδας, είναι τιμή κι ευθύνη να βρίσκομαι σε αυτήν την μεγάλη αγκαλιά που προσφέρει υποστήριξη αλλά και αναγνώριση της δουλειάς μου».
Η ιδιότητα του Membre Invité επιβεβαιώνει τη διεθνή ακτινοβολία του Οίκου και την επίσημη επικύρωση μιας αξίας που εξελίσσεται διαρκώς.
Η επίδειξη της συλλογής Celia Kritharioti Couture θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, στις 15:00, στο εμβληματικό Pavillon Cambon.
H επίδειξη Celia Kritharioti του 2025
*Περισσότερες πληροφορίες στο Celia Kritharioti και www.celiakritharioti.com
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
- Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
- Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- «Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
- Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» τέθηκαν έξι περιοχές σε Μακεδονία και Θράκη
- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις