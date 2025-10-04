magazin
Η Τέιλορ Σουίφτ φοράει Celia Kritharioti για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ
04 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Η Τέιλορ Σουίφτ φοράει Celia Kritharioti για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ

Η superstar Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε για ακόμη μία φορά την Celia Kritharioti Haute Couture, αυτή τη φορά για την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, The Life of a Showgirl.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό look του οίκου, κεντημένο στο χέρι με αστέρια, που αποπνέει λάμψη και κομψότητα, συνδέοντας τη μαγεία της μουσικής της με τον αέρινο κόσμο της υψηλής ραπτικής. Το headpiece του οίκου Celia Kritharioti με τα 12 αστέρια συμβολίζει τα άλμπουμ της.

Το headpiece του οίκου Celia Kritharioti με τα 12 αστέρια συμβολίζει τα άλμπουμ της

Η Τέιλορ Σουίφτ δημιούργησε το 12ο στούντιο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, ενώ περιοδεύε σε όλο τον κόσμο και παράλληλα ερωτευόταν τρελά τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι — όλα αυτά κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του σε ένα επεισόδιο του podcast New Heights του Κέλσι τον Αύγουστο, υποσχέθηκε μια ματιά σε «όλα όσα συνέβαιναν πίσω από την κουρτίνα» κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής 21μηνης περιοδείας Eras Tour -χρόνος ρεκόρ.

«Αυτό το άλμπουμ δεν αφορά πραγματικά αυτό που μου συνέβη στη σκηνή, αλλά αυτό που περνούσα εκτός σκηνής», είπε η Σουίφτ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ εμπιστεύεται τη Celia Kritharioti. Στο video clip του τραγουδιού «Karma», το πρώτο look που φοράει στη γόνδολα ήταν επίσης δημιουργία του ιστορικού ελληνικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της με το μοναδικό σχεδιαστικό ύφος της Celia Kritharioti.

Με την επιλογή της, η Τέιλορ Σουίφτ ενώνει τη μουσική της με τη διαχρονική αισθητική της Celia Kritharioti Haute Couture, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ελληνική δημιουργικότητα στη διεθνή σκηνή.

Celia Kritharioti Couture

O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
03.10.25

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»
04.10.25

Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το κάλεσμα του Trans Pride, το οποίο πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αναφέρει: «Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».

Σύνταξη
Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)

«Ανάσαναν» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη της επί της Σάντερλαντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Άνετη νίκη για την Άρσεναλ επίσης με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο «’Εμιρεϊτς».

Σύνταξη
H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Μπάσκετ 04.10.25

H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)

Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Χάντμπολ 04.10.25

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες

Η αποστολή με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Εκτός οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, συμπεριλήφθηκαν οι Μάντσα και Βέζο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα
Ελλάδα 04.10.25

Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα των Τεμπών - Τι προβλέπει μελέτη για μαζικές καταστροφές

Η έρευνα στα Τέμπη έγινε στο πλαίσιο ενός τροχαίου ατυχήματος και όχι όπως ορίζει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις μιας τέτοιας τραγωδίας.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

