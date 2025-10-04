Η Τέιλορ Σουίφτ φοράει Celia Kritharioti για την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ
Η superstar Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε για ακόμη μία φορά την Celia Kritharioti Haute Couture, αυτή τη φορά για την παρουσίαση του νέου της άλμπουμ, The Life of a Showgirl.
- Συνελήφθησαν 3 νεαροί που έκαναν παραγγελίες και λήστευαν με την απειλή όπλου τους διανομείς
- Τέσσερις ανήλικες «άδειασαν» ράφια καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας – Τις έπιασαν με τις σακούλες στα χέρια
- Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες
- Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό look του οίκου, κεντημένο στο χέρι με αστέρια, που αποπνέει λάμψη και κομψότητα, συνδέοντας τη μαγεία της μουσικής της με τον αέρινο κόσμο της υψηλής ραπτικής. Το headpiece του οίκου Celia Kritharioti με τα 12 αστέρια συμβολίζει τα άλμπουμ της.
Το headpiece του οίκου Celia Kritharioti με τα 12 αστέρια συμβολίζει τα άλμπουμ της
Η Τέιλορ Σουίφτ δημιούργησε το 12ο στούντιο άλμπουμ της, The Life of a Showgirl, ενώ περιοδεύε σε όλο τον κόσμο και παράλληλα ερωτευόταν τρελά τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι — όλα αυτά κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.
Όταν ανακοίνωσε την κυκλοφορία του σε ένα επεισόδιο του podcast New Heights του Κέλσι τον Αύγουστο, υποσχέθηκε μια ματιά σε «όλα όσα συνέβαιναν πίσω από την κουρτίνα» κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής 21μηνης περιοδείας Eras Tour -χρόνος ρεκόρ.
«Αυτό το άλμπουμ δεν αφορά πραγματικά αυτό που μου συνέβη στη σκηνή, αλλά αυτό που περνούσα εκτός σκηνής», είπε η Σουίφτ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τέιλορ Σουίφτ εμπιστεύεται τη Celia Kritharioti. Στο video clip του τραγουδιού «Karma», το πρώτο look που φοράει στη γόνδολα ήταν επίσης δημιουργία του ιστορικού ελληνικού οίκου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση της με το μοναδικό σχεδιαστικό ύφος της Celia Kritharioti.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Με την επιλογή της, η Τέιλορ Σουίφτ ενώνει τη μουσική της με τη διαχρονική αισθητική της Celia Kritharioti Haute Couture, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ελληνική δημιουργικότητα στη διεθνή σκηνή.
Celia Kritharioti Couture
O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.
- Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο
- Ιερά Οδός: Ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο
- Αντίστροφη μέτρηση για τον Προσωπικό Αριθμό – Τι θα συμβεί μετά τις 5 Νοεμβρίου
- TikTok: Από τη διασκέδαση, στις αγορές και το… σούπερ μάρκετ
- Εκλογές στην Τσεχία: Νικητής ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μπάμπις – Θέλει κυβέρνηση με στήριξη της Ακροδεξιάς
- Οι σχεδιαστές του Παρισιού μόλις επανέφεραν τη σέξι εμφάνιση στην αρχική της βάση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις