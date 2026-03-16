Η Celia Kritharioti έντυσε τα Όσκαρ – 10 προσωπικότητες με δημιουργίες της
Συνολικά, δέκα διάσημες και προσωπικότητες VIP επέλεξαν δημιουργίες του οίκου Celia Kritharioti Couture.
Για μία ακόμη χρονιά, οι δημιουργίες του ιστορικού οίκου υψηλής ραπτικής Celia Kritharioti Couture, πρωταγωνίστησαν σε κορυφαίες εκδηλώσεις στο πλαίσιο των φετινών Oscar.
Συνολικά, δέκα διάσημες και προσωπικότητες VIP επέλεξαν δημιουργίες του οίκου επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διεθνή απήχηση και τη διαχρονική κομψότητα των δημιουργιών του οίκου.
Η Zuri Hall επέλεξε να φορέσει μία Celia Kritharioti Couture στην παρουσίαση του κόκκινου χαλιού για το E! Entertainment. Πρόκειται για μία πράσινη σατέν τουαλέτα με ταφτά στο τελείωμά της, η οποία τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της.
O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα
Η Kettle Knight, η οποία ήταν επίσης παρουσιάστρια του κόκκινου χαλιού στο E! Entertainment επέλεξε, όπως και πέρυσι, Celia Kritarioti Couture. Φέτος, η δημιουργία που διάλεξε ήταν μία αποκαλυπτική κίτρινη τουαλέτα, η οποία είχε ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά.
Η Gabrielle Union Wade έκανε μία τολμηρή εμφάνιση στο Vanity Fair πάρτι των Όσκαρ, με μία ασημένια δημιουργία με έντονο ντεκολτέ, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα όλων.
H Marianne Fonseca, η οποία έχει περπατήσει σε σόου του οίκου στο Παρίσι, επέλεξε δύο δημιουργίες για τη βραδιά των Όσκαρ. Η πρώτη ήταν μία μαύρη δημιουργία με προκλητικά κοψίματα στα πλάγια του φορέματος, ενώ η δεύτερη ήταν μία αστραφτερή ημιδιάφανη τουαλέτα με λεπτομέρειες από στρας και πούλιες, η οποία προσέδιδε θηλυκότητα και λάμψη.
Άλλη μία εξαιρετικά εντυπωσιακή εμφάνιση, ήταν αυτή της Sophie Hawley-Weld στο Vanity Fair πάρτι των Όσκαρ. Με μία μοναδική μαύρη δημιουργία, με κοψίματα σε όλο το μήκος του κορσέ αλλά και με μία αέρινη φούστα, η μουσικός μαγνήτισε τα βλέμματα με την παρουσία της.
Τέλος, το μοντέλο Gizele Oliveira επέλεξε όχι μία αλλά δύο δημιουργίες Celia Kritharioti Couture και για το viewing party του Elton John AIDS Foundation και για το Vanity Fair πάρτι των Όσκαρ.
Και για το viewing party του Elton John AIDS Foundation, επέλεξαν Celia Critharioti Couture: H Maura Higgins, η Jessica Wang και η Meredith Michelson.
Κλείνοντας, την παραμονή των Όσκαρ, η Kate Beckinsale επέλεξε Celia Kritharioti Couture στο 24ο ετήσιο γκαλά «Night Before» του MPTF (Motion Picture & Television Fund), στην οποία φόρεσε μία εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα με φτερά, μετατρέποντάς την το επίκεντρο της προσοχής.
Celia Kritharioti Couture
O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.
*Αρχική Φωτό: REUTERS/Daniel Cole
