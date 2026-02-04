HELLO!: Στο Παρίσι με την Celia Kritharioti

Στο νέο HELLO! που κυκλοφορεί:

Celia Kritharioti: Το ιστορικό ντεμπούτο της ως επίσημης προσκεκλημένης στην Εβδομάδα Μόδας, η υψηλή ραπτική με έμπνευση από old Hollywood και οι διεθνούς φήμης καλεσμένοι της.

Όσκαρ και BAFTA με ελληνικό άρωμα.

Η σπάνια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση.

Ο Γιώργος Λάγιος μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις και τον τρόπο που λειτουργούμε απέναντι στον εαυτό μας και δηλώνει: «Όταν ερωτεύεσαι, αισθάνεσαι εγκεφαλικό χάος».

Μόδα και ομορφιά με τα πιο must-have items.

HELLO!, τo πιο glamorous περιοδικό κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.