Παλαιό Φάληρο: Σχολικό λεωφορείο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ σημειώθηκε την Τετάρτη στην στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης την ώρα που το σχολικό μετέφερε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την εκτίμηση της κατάστασης των επιβαινόντων.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή κάποιου σε νοσοκομείο.

Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.