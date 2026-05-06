Παλαιό Φάληρο: Σχολικό λεωφορείο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου ύστερα από σύγκρουση με ΙΧ σημειώθηκε την Τετάρτη στην στη διασταύρωση των οδών Πρωτέως και Πλειάδων στο Παλαιό Φάληρο Αττικής.
Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης την ώρα που το σχολικό μετέφερε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ κλήθηκε προληπτικά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την εκτίμηση της κατάστασης των επιβαινόντων.
Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δεν κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή κάποιου σε νοσοκομείο.
Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.
Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
- Πάτρα: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή
- Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
- Μετάνιωσε ο Νεϊμάρ για το επεισόδιο με τον γιο του Ρομπίνιο: «Ξεπέρασα τα όρια»
- Παλαιό Φάληρο: Σχολικό λεωφορείο τούμπαρε μετά από σύγκρουση με ΙΧ
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
- «Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
- Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
- «Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις