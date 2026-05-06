«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
Η Πολωνία γνωρίζει από το 2024 μια «πρωτοφανή αύξηση» των υβριδικών επιθέσεων κατά της ασφάλειάς της, κυρίως από τη Ρωσία, προειδοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας (ABW), σε έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.
Πρόκειται για την πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων της ABW που δημοσιοποιείται από το 2014, σε αυτή τη χώρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που γειτνιάζει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.
Η πιο μεγάλη αύξηση αγγίζει τις υποθέσεις κατασκοπείας, με συνολικά 69 έρευνες να διενεργούνται τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή όσες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων δεκαετιών συνολικά.
Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύεται στον επίσημο ιστότοπο της ABW. Εδώ και τέσσερα χρόνια, κατηγορίες για κατασκοπεία έχουν απαγγελθεί σε βάρος 82 ανθρώπων στην Πολωνία, εκ των οποίων 62 έχουν τεθεί υπό κράτηση.
«Αλλάζουν μονίμως τους επιχειρησιακούς τους τρόπους»
Οι πολωνικές υπηρεσίες επισημαίνουν «την πιο σοβαρή πρόκληση ενεργειών δολιοφθοράς που υπαγορεύουν και οργανώνουν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες», και έχουν στόχο κυρίως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές δημόσια κτίρια όπως και χώρους που συνδέονται με την οργάνωση της υποστήριξης στην εμπόλεμη Ουκρανία.
Σύμφωνα με την ABW, οι ρωσικές υπηρεσίες «αλλάζουν μονίμως τους επιχειρησιακούς τους τρόπους και αναπτύσσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στις υβριδικές επιχειρήσεις», στρεφόμενες απροκάλυπτα σε μεσάζοντες που στρατολογούνται μέσω διαδικτύου που μερικές φορές πληρώνονται με κρυπτονομίσματα ή σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.
Από την πλευρά της η Λευκορωσία, σύμμαχος της Ρωσίας, συνεχίζει δραστηριότητες διείσδυσης, κυρίως εντός των κοινοτήτων εξόριστων αντικαθεστωτικών, ενώ η Κίνα, η οποία επίσης αναφέρεται στην έκθεση, προτιμά στρατηγικές οικονομικής και πολιτικής επιρροής.
