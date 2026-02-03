Τουσκ: Έρευνα για πιθανές σχέσεις μεταξύ Έπσταϊν και ρωσικών μυστικών υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει η Πολωνία

Η Πολωνία θα ξεκινήσει έρευνα για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον Τζέφρι Έπσταϊν και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, καθώς και για τις συνέπειες που τυχόν είχαν για την Πολωνία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ότι οι αρχές θα ορίσουν ομάδα που θα ερευνήσει τυχόν συνέπειες που είχαν για την Πολωνία τα εγκλήματα του Έπσταϊν και κυρίως η ενδεχόμενη εμπλοκή του με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Τόσο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και η ρωσική πρεσβεία στην Βαρσοβία δεν ανταποκρίθηκαν σε γραπτά αιτήματα του πρακτορείου Reuters για σχολιασμό.

«Όλα οδηγούν στην υποψία ότι το σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες»

«Όλο και περισσότερα στοιχεία, όλο και περισσότερες πληροφορίες και όλο και περισσότερα σχόλια στον παγκόσμιο Τύπο, όλα οδηγούν στην υποψία ότι αυτό το πρωτοφανές παιδοφιλικό σκάνδαλο συνδιοργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», τόνισε ο Ντόναλντ Τουσκ.

«Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σοβαρή είναι για την ασφάλεια του πολωνικού κράτους η αυξανόμενη πιθανότητα οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να συνδιοργάνωσαν αυτή την επιχείρηση. Το μόνο που αυτό μπορεί να σημαίνει είναι ότι έχουν επίσης στην κατοχή τους ενοχοποιητικό υλικό κατά πολλών ακόμη εν ενεργεία σήμερα ηγετών», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Ζαχάροβα: Υποκρισία των δυτικών ελίτ

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που είχε κάνει η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι το σκάνδαλο Έπσταϊν δείχνει την υποκρισία των δυτικών ελίτ.

«Εδώ, όπως κατάλαβα, βρίσκονταν όλοι οι δυτικοί κένσορες που περιφρονούσαν την Ρωσία και μας έκαναν μάθημα για την ‘δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα’ σε ενδιαφέρουσες πόζες με ομοίως ενδιαφέρουσες παρέες αναψυχής», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα μέσω του Telegram.