Σε αγκάθι για την βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, έχει εξελιχθεί η σχέση του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το παλάτι πιέζει τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ να συνεργαστεί με Αμερικανούς αξιωματούχους που ερευνούν τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, με πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για «θέμα προσωπικής συνείδησης» καθώς και για δημόσιο καθήκον του.

Ενώ το παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες αποκαλύψεις από την αποκάλυψη αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βασιλικές πηγές δήλωσαν χθες το βράδυ στην Daily Mail ότι «η παροχή μαρτυρίας είναι πλέον θέμα του Άντριου και της συνείδησής του».

Ο Άντριου δεν δείχνει να νοιάζεται

Η εξέλιξη αυτή θα ρίξει λάδι στη φωτιά των εκκλήσεων προς τον πρώην πρίγκιπα να σπάσει την αυτοεπιβαλλόμενη σιωπή του και να συνεργαστεί δημόσια με αξιωματούχους που διερευνούν τα εγκλήματα του Έπσταϊν – και με το δίκτυο επαφών που τον βοήθησαν και τον υποκίνησαν.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι εθεάθη να οδηγεί και να κάνει βόλτες γύρω από το Ουίνδσορ – όπου, παραδόξως, φωτογραφήθηκε χθες να χαμογελά και να χαιρετά τους περαστικούς χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα – η πρώην βασιλική οικογένεια συνέχισε να επικρατεί μια εκκωφαντική σιωπή.

Είναι κατανοητό ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν γνώριζε το επίπεδο λεπτομέρειας στα τελευταία αρχεία, τα οποία αποκαλύπτουν το βάθος της σχέσης μεταξύ του αδελφού του και του παιδόφιλου.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ φαίνεται να μαθαίνει για το νέο υλικό ταυτόχρονα με το κοινό.

Αλλά οι τίτλοι που θα ακολουθήσουν θα είναι ανησυχητικοί, δεδομένου ότι ο Άντριου ήταν ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας και κατείχε έναν κύρος ως πρεσβευτής εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα δήλωσαν επίσης ευθέως τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ανακοινώθηκε ότι ο Άντριου θα αφαιρούνταν από τους τίτλους του, ότι «οι σκέψεις τους και η απόλυτη συμπάθειά τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τα επιζώντα κάθε μορφής κακοποίησης».

Το ραντεβού του Άντριου με Ρωσίδα

Οι νέες κλήσεις απηχούν τις απαιτήσεις του Σερ Κιρ Στάρμερ το Σαββατοκύριακο ότι ο Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τις συναλλαγές του με τον Έπσταϊν.

Αυτό συνέβη καθώς νέα email αποκάλυψαν ότι μια μυστηριώδης Ρωσίδα είχε κανονίσει δείπνο με τον Άντριου από τον Έπσταϊν, η οποία ευχαρίστησε τον παιδόφιλο για «μια πραγματικά ξεχωριστή περιπέτεια». Ο Έπσταϊν έστειλε email στον πρώην πρίγκιπα λέγοντάς του ότι μια γυναίκα θα μπορούσε να τον συναντήσει στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2010.

«Είναι 26 ετών, Ρωσίδα, έξυπνη, όμορφη, αξιόπιστη και ναι, έχει το email σου», έγραψε.

Η Daily Mail αποκαλύπτει ότι η γυναίκα είναι μοντέλο που γεννήθηκε στο βόρειο άκρο της Ρωσίας και μετακόμισε στη Βόρεια Αμερική, όπου παντρεύτηκε και έγινε μητέρα.

Είχε ρωτήσει τον Έπσταϊν: «Αν πάω στο Λονδίνο [στο δρόμο της επιστροφής μου από τη Ρωσία] κάποια στιγμή μεταξύ 27 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου, πιστεύετε ότι θα είναι κάποιος εκεί και ποιες είναι οι καλύτερες ημερομηνίες;»

Ο Έπσταϊν της είπε να πάει λίγο νωρίτερα και εκείνη επιβεβαίωσε ότι είχε κλείσει πτήσεις για ένα ταξίδι μεταξύ 20 και 25 Αυγούστου.

Στις 22 Αυγούστου, επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στη Βρετανία, εξηγώντας στον Έπσταϊν ότι έχασε το τηλέφωνό της στις Μπαχάμες, αλλά «θα πάρω ένα βρετανικό τηλέφωνο και θα σου γράψω τον αριθμό». Ο Έπσταϊν απάντησε: «Αλλά διασκεδάζεις;»

Στις 25 Αυγούστου, έγραψε στον Έπσταϊν: «Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα, το ταξίδι μου ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή περιπέτεια!»

Δεν είναι σαφές εάν η γυναίκα και ο Άντριου γνωρίστηκαν όντως.

Νέα καταγγελία

Το Σαββατοκύριακο, μια δεύτερη γυναίκα απείλησε με νομικές ενέργειες τον Άντριου, αφού ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν την έστειλε αεροπορικώς στη Βρετανία για σεξ.

Η ανώνυμη γυναίκα λέει ότι μεταφέρθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για τσάι μετά τη συνάντηση, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα το 2010, όταν ήταν 20 ετών.

Είναι η πρώτη φορά που ένας κατήγορος του Έπσταϊν καταγγέλλει σεξουαλική επαφή σε βασιλική κατοικία.

Έχει γίνει επικοινωνία με τον Άντριου για σχόλια.