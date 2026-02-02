Ο Άντριου βρέθηκε με θύμα του Έπσταϊν στη βασιλική του κατοικία, σύμφωνα με ισχυρισμούς

Μια γυναίκα, της οποίας το όνομα παραμένει απόρρητο για λόγους προστασίας της ιδιωτικής της ζωής, ισχυρίστηκε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν κανόνισε να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Ο αδελφός του βασιλιά Κάρολου συναντήθηκε με τη γυναίκα στο σπίτι του, το Royal Lodge, το 2010, όπως ισχυρίστηκε ο δικηγόρος της. Η γυναίκα ήταν τότε 20 ετών, σύμφωνα με το BBC, το οποίο πρόσθεσε ότι της δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ξεναγηθεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμα»

Ο δικηγόρος της γυναίκας, Μπραντ Έντουαρντς, δήλωσε στο BBC στις 31 Ιανουαρίου: «Μιλάμε για τουλάχιστον μία γυναίκα που στάλθηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν στον Άντριου. Και μετά από μια νύχτα με τον πρώην πρίγκιπα, της έκαναν ακόμη και ξενάγηση στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ», πρόσθεσε.

Ο Έντουαρντς εκπροσώπησε επίσης τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία ισχυρίστηκε ότι μεταφέρθηκε δια της βίας στο Λονδίνο για να κάνει σεξ με τον Άντριου όταν ήταν 17 ετών.

Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε στις 24 Απριλίου 2025. Το βιβλίο των απομνημονευμάτων της, Nobody’s Girl, εκδόθηκε μετά τον θάνατό της τον Οκτώβριο.

Στο βιβλίο της, η γυναίκα επανέλαβε τις κατηγορίες της εναντίον του Άντριου και έγραψε ότι ο πρώην πρίγκιπας «πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν δικαίωμα που του αναλογούσε από τη γέννησή του».

Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες της Τζιουφρέ και κατέληξε σε συμβιβασμό μαζί της το 2022.

«Συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του»

Μετά από ισχυρές πιέσεις που άσκησε το Κογκρέσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον Νοέμβριο τον Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Επσταϊν, ο οποίος έκτοτε έφερε στο προσκήνιο απόρρητο υλικό σχετικά με την έρευνα για τον χρηματιστή.

Ο πρίγκιπας Άντριου ήταν ανάμεσα στους εικονιζόμενους των φωτογραφιών από το αρχείο του Επσταϊν. Μεταξύ αυτών ήταν και μια λήψη που έδειχνε τον Άντριου να σκύβει πάνω από μια γυναίκα και να αγγίζει την κοιλιά της ενώ αυτή βρίσκεται στο πάτωμα.

Ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας των φωτογραφίων, ο Άντριου στερήθηκε τους βασιλικούς τίτλους του και διατάχθηκε να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλης 30 δωματίων του, Royal Lodge, τον Οκτώβριο του 2025.

Βρίσκεται σε διαδικασία μετακόμισης από το ακίνητο και φωτογραφήθηκε το Σαββατοκύριακο να φεύγει με το αυτοκίνητο από την έπαυλη.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν προέβη σε κανένα σχόλιο σχετικά με την τελευταία σειρά δημοσιευμάτων που έχουν εμφανιστεί μετά την κυκλοφορία των αρχείων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Ο Άντριου «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του», ανέφερε το παλάτι στην ανακοίνωση του Οκτωβρίου με την οποία γνωστοποίησε την υποβάθμισή του από τα βασιλικά του αξιώματα.

Η δήλωση, που εκδόθηκε εξ ονόματος του Κάρολου και της συζύγου του, βασίλισσας Καμίλα, πρόσθετε ότι οι σκέψεις τους ήταν και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, υποστήριξε πρόσφατα ότι ο Άντριου θα πρέπει να εμφανιστεί και να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

«Πάντα έλεγα ότι όποιος έχει πληροφορίες πρέπει να είναι έτοιμος να τις μοιραστεί», δήλωσε ο Σταρμερ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το BBC.

*Με πληροφορίες από: People & BBC