Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
31 Ιανουαρίου 2026, 22:10

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Βασιλικό δράμα δίχως τέλος είναι το σκάνδαλο Έπσταϊν για τους γαλαζοαίματους της Βρετανίας. Η Daily Mail αποκάλυψε πως ο ατιμασμένος πρίγκιπας Άντριου έστελνε «οικογενειακά ενθύμια» στον καταδικασμένο παιδεραστή και πιο συγκεκριμένα, φωτογραφίες από τις κόρες του.

Η δημοσιοποίηση τριών εκατομμυρίων εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προκαλεί νέο σεισμό στο Μπάκιγχαμ, μετά από την αποκάλυψη ότι ο πρίγκιπας Άντριου χρησιμοποιούσε τον επίσημο λογαριασμό του για να στέλνει χριστουγεννιάτικες κάρτες και προσωπικές φωτογραφίες των θυγατέρων του στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η είδηση έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή και έχει φέρει νέους τριγμούς στη βασιλική δυναστεία της Βρετανίας.

Στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, εμφανίζονται email από το 2011 και το 2012 —χρόνια μετά την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν— στα οποία ο Άντριου επιδεικνύει με καμάρι τα επιτεύγματα της Βεατρίκης και της Ευγενίας.

YouTube thumbnail

Από την ανάβαση στο Mont Blanc μέχρι φιλανθρωπικές ποδηλατοδρομίες, οι «αθώες» στιγμές των πριγκιπισσών κατέληγαν στα χέρια ενός ανθρώπου που ήδη είχε κριθεί ένοχος για μαστροπεία ανηλίκων.

Η αποκάλυψη καταρρίπτει επιπλέον τους ισχυρισμούς του Άντριου ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον χρηματιστή μετά το 2008.

«Γκισλέιν, αγάπη μου»

Τα έγγραφα δεν περιορίζονται σε οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά ξεδιπλώνουν μια σοκαριστική οικειότητα μεταξύ του Άντριου και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Σε μηνύματα που ανταλλάσσουν, αποκαλούν ο ένας τον άλλον «γλυκούλη μου» (sweetheart), «αγάπη μου» (darling) και ανταλλάσσουν δηλώσεις αγάπης.

Ο Άντριου, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ο Αόρατος Άνθρωπος [The Invisible Man], φαίνεται να ζητά ακόμη και την «άδεια» της Μάξγουελ για να περάσει χρόνο με τα ίδια του τα παιδιά αντί να ταξιδέψει μαζί της.

YouTube thumbnail

Παράλληλα, τα έγγραφα αποκαλύπτουν πως ο Έπσταϊν είχε προσφέρει στον Άντριου ένα δείπνο με μια «πανέμορφη και έμπιστη» 26χρονη Ρωσίδα, με τον πρίγκιπα να απαντά ενθουσιασμένος: «Θα χαρώ πολύ να τη δω».

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή υπάρχει και η αποκάλυψη ότι ο Άντριου κάλεσε τον Έπσταϊν σε δείπνο στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγες μέρες μετά τη λήξη του κατ’ οίκον περιορισμού του.

Υποσχέθηκε «πολλή ιδιωτικότητα» στον παιδόφιλο λίγο αφότου του χορηγήθηκε η ελευθερία του μετά από καταδίκη για σεξουαλική επαφή με ανήλικο.

Πριγκίπισσες σε απόγνωση

Για την Bεατρίκη και την Ευγενία, οι αποκαλύψεις αυτές σηματοδοτούν τις πιο «δύσκολες στιγμές» της ζωής τους, σύμφωνα με τη βασιλική αναλύτρια Τζένι Μποντ.

Οι δύο αδελφές βρίσκονται σε «καθεστώς απόλυτης σύγκρουσης» με τον έκπτωτο πατέρα τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τη δική τους θέση εντός της βασιλικής οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για την ψυχική υγεία των γονέων τους.

YouTube thumbnail

Η Ευγενία, η οποία ηγείται εκστρατειών κατά της σύγχρονης σκλαβιάς και του σεξουαλικού trafficking, φέρεται να είναι σε τραγική κατάσταση, καθώς το όνομά της εμπλέκεται έμμεσα στα αρχεία του ανθρώπου που υπηρέτησε αυτά ακριβώς τα εγκλήματα.

Παρά την έξωση του Άντριου και της Σάρα Φέργκιουσον από το Royal Lodge και την αφαίρεση των τίτλων τους από τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο, οι θυγατέρες τους παραμένουν στη δίνη ενός σκανδάλου που αρνείται να κοπάσει.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

