Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Ο Έλον Μασκ έστειλε email στον Τζέφρι Έπσταϊν στα τέλη του 2013 για να συντονίσει ένα ταξίδι στο νησί του τελευταίου στην Καραϊβική, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Όλα αυτά έχουν συμβεί μετά τις πρώτες καταγγελίες και καταδίκες του Έπσταϊν, όπως είναι σαφές από το χρονολόγιο της δράσης του.

Ο Μασκ είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι απέρριψε τις προσπάθειες του καταδικασμένου για τράφικινγκ επιχειρηματία να τον πείσει να επισκεφθεί ένα από τα δύο νησιά που ανήκαν στον Έπσταϊν – το Great St. James και το Little St. James – στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους, κοντά στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Το Little St. James ήταν το επίκεντρο της δεκαετούς κακοποίησης κοριτσιών και νεαρών γυναικών από τον Έπσταϊν όπως αναδημοσίευσε το CNN.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, ο Μασκ έστειλε email στον Έπσταϊν: «Θα βρίσκομαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/St Bart’s κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει κάποια καλή περίοδος για να σας επισκεφτώ;» Ο Έπσταϊν απάντησε δύο ημέρες αργότερα και είπε ότι η αρχή του νέου έτους θα ήταν καλή, προσθέτοντας: «πάντα υπάρχει χώρος για εσάς». Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο Έπσταϊν είπε σε άλλο email: «η 2η ή η 3η θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω».

Ο Μασκ απάντησε αρχικά ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στο Λος Άντζελες το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου, πριν πει ότι θα μπορούσε να αναβάλει την αναχώρησή του κατά μία ημέρα. «Πότε να πάμε στο νησί σου στις 2;» ρώτησε ο Μασκ τον Έπσταϊν.

Δεν είναι σαφές αν ο Μασκ επισκέφθηκε εν τέλει τον Έπσταϊν

Από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι επιβεβαιωμένο αν ο Μασκ τελικά επισκέφθηκε τον Έπσταϊν. Ωστόσο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλύπτουν ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των δύο ανδρών που δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα και αυτό παρά τις προσπάθειες του Μασκ να δυσφημίσει τους αντιπάλους του, προσπαθώντας να τους συνδέσει με τον Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής διαμάχης τους πέρυσι, ο Μασκ υπαινίχθηκε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβραδύνει τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν επειδή το όνομα του προέδρου αναφερόταν σε αυτά. Αυτό ήταν μέρος της ρήξης μεταξύ του προέδρου και ενός άνδρα που ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του.

Τον Σεπτέμβριο, αφού το όνομα του Μασκ συμπεριλήφθηκε σε μια άλλη παρτίδα αρχείων, προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία. Σε μια ανάρτηση στο X εκείνη την εποχή, είπε ότι «ο Έπσταϊν προσπάθησε να με πείσει να πάω στο νησί του και ΕΓΩ ΑΡΝΗΘΗΚΑ». Πλέον διαψεύδεται από τα email που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Έπσταϊν προσφέρθηκε να στείλει ελικόπτερο να πάρει τον Μασκ

Η ανταλλαγή των μηνυμάτων δείχνει τον Μασκ να προσφέρεται να τον επισκεφτεί ενώ βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, στο οποίο ο Έπσταϊν απάντησε: «Θα σου στείλω ένα ελικόπτερο».

Οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι απέχουν περίπου 15 μίλια από το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, το Little Saint James. Ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τον Έπσταϊν.

Μασκ: Θα είμαι στην περιοχή των Βρετανικών Παρθένων Νήσων/Σεντ Μπαρτς κατά τη διάρκεια των διακοπών. Υπάρχει κάποια καλή περίοδος για να επισκεφτώ;

Έπσταϊν: Οποιαδήποτε μέρα από την 1η έως την 8η. Κάνε ό,τι θες. Πάντα υπάρχει χώρος για σένα.

Μ: Εντάξει, μάλλον την 1η τότε.

Ε: Η 2η ή η 3η θα ήταν τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω.

Μ: Πρέπει να πετάξω πίσω στο Λος Άντζελες το βράδυ της 2ης, οπότε…

Μ: Βασικά, θα μπορούσα να πετάξω πίσω νωρίς την 3η. Θα είμαστε στο St Bart’s. Πότε πρέπει να πάμε στο νησί σου την 2η;

Ε: Δύο ή τρεις (Ιανουαρίου) θα είναι τέλεια. Θα έρθω να σε πάρω

Μ: Το πιθανότερο την 1η τότε.