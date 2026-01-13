Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Κλίντον δεν εμφανίστηκε στο Κογκρέσο για να καταθέσει – Ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον δεν εμφανίστηκε σήμερα στο Καπιτώλιο για την προγραμματισμένη ακρόασή του σχετικά με τις σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να του ασκηθεί δίωξη για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου.

«Δεν εμφανίστηκε σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους ο Τζέιμς Κόμερ, ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής μιας πανίσχυρης Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Έπστιν. «Κανείς δεν κατηγορεί τον Μπιλ Κλίντον για οτιδήποτε επιλήψιμο, είχαμε μόνο ερωτήσεις να θέσουμε», πρόσθεσε για τον 79χρονο Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο.

Η Χίλαρι Κλίντον, η πρώην πρώτη κυρία, πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016, όταν ηττήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι προγραμματισμένο να καταθέσει αύριο στο Κογκρέσο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα παραστεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να της ασκηθεί δίωξη.

Το γραφείο του πρώην προέδρου (1993-2001) δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Ο θάνατος του Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να προστατευθούν «ισχυρές» προσωπικότητες. Ο Νεοϋορκέζος χρηματιστής κατηγορήθηκε για σεξουαλική εκμετάλλευση τουλάχιστον χίλιων νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλές ανήλικες.

BREAKING: House Oversight Chairman James Comer says that he is moving to hold Bill Clinton in CONTEMPT of Congress. Peter Navarro went to PRISON and Clinton should be too!pic.twitter.com/NIvFgJFiMh — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 13, 2026

Υποσχέσεις για διαφάνεια

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2014, ο Τραμπ υποσχέθηκε στους υποστηρικτές του «συνταρακτικές αποκαλύψεις» για την υπόθεση. Μόλις όμως επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα τους δικαστικούς φακέλους του Έπσταϊν, προκαλώντας την οργή ακόμη και πολλών ψηφοφόρων του.

Τον περασμένο Αύγουστο, εν μέσω της εντεινόμενης απογοήτευσης για την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της κυβέρνησης, το ζεύγος Κλίντον κλήθηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο.

«Κατά τη δική σας ομολογία, ταξιδέψατε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Έπσταϊν τέσσερις φορές το 2002 και το 2003» έγραφε η επιστολή που απηύθυνε ο Τζέιμς Κόμερ στον Μπιλ Κλίντον.

Epstein Files were released tonight by the DOJ. The File Dump includes photos. A lot of photos of Bill Clinton, who said he ‘Hardly knew Jeffrey’. Photo of what could be the ‘Lolita Express’. pic.twitter.com/3yohqNiE3I — Adam Absaroka (@AAbsaroka) December 19, 2025

Για την κλήση της Χίλαρι Κλίντον, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής εξηγούσε: «Η οικογένειά σας φαίνεται ότι είχε στενές σχέσεις τόσο με τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο και με τη συνεργό του, την Γκισλέν Μάξγουελ» που καταδικάστηκε το 2021 σε κάθειρξη 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η Επιτροπή θα ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα για να ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής του Μπιλ Κλίντον για παρεμπόδιση του έργου του Κογκρέσου, είπε ο Κόμερ. Η διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από την ολομέλεια της Βουλής, προτού να ασκηθεί η δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

This Epstein File drop is absolutely damning for Bill Clinton. He’s littered all throughout it. Photos show him in Epstein’s pool with Ghislaine Maxwell and a potential victim. Deeply disturbing. pic.twitter.com/ymuwIyAEcY — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 20, 2025

Ο πρώην πρόεδρος είχε δηλώσει το 2019 ότι είχε να μιλήσει με τον Έπσταϊν επί τουλάχιστον δέκα χρόνια. Παράλληλα, αρνιόταν ότι γνώριζε τα «φρικτά εγκλήματά του».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε ήταν στενός φίλος του Έπσταϊν, αρνείται και αυτός, όπως ο Κλίντον, ότι γνώριζε την εγκληματική δράση του και διαβεβαιώνει ότι διέκοψε τη σχέση που είχε μαζί του πριν από την εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, έπειτα από μήνες δισταγμού, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί χιλιάδες φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο για την υπόθεση Έπστιν. Το σύνολο του φακέλου ωστόσο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, όπως απαιτούσε ένας νόμος ο οποίος επικυρώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

We haven’t forgotten about the Epstein Files pic.twitter.com/mW3PbG0eCY — Harry Eccles (@Heccles94) January 11, 2026

Εξάλλου, πολλά από τα έγγραφα φέρουν πολλές διαγραφές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ένα κείμενο έκτασης 119 σελίδων, πλήρως μαυρισμένων.

Ένας εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον ζήτησε στα τέλη Δεκεμβρίου να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα οποία αναφέρεται το όνομα του πρώην προέδρου.