Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια πρώτη δέσμη εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ερευνητικά έγγραφα, ήταν πολύ αναμενόμενα μετά την ψήφιση από το Κογκρέσο ενός νόμου που επιβάλλει την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) αναγνώρισε ότι δεν θα είναι σε θέση να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα μέχρι την προθεσμία.

Στην πρώτη παρτίδα αρχείων περιλαμβάνονται πολλά διάσημα πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και οι μουσικοί Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες

Μεταξύ των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή υπάρχουν πολλά που έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως καταθέσεις στην αστυνομία, εκθέσεις ερευνών και φωτογραφίες.

Σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 19 Δεκεμβρίου 2025 στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein, φαίνονται συρτάρια και κορνίζες με φωτογραφίες στο σπίτι του Jeffrey Epstein στο Μανχάταν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Περισσότερες από 100 σελίδες σε ένα αρχείο που σχετίζεται με έρευνα του μεγάλου ορκωτού δικαστηρίου έχουν σβηστεί εξ ολοκλήρου.

Οι αξιωματούχοι, όπως ορίζεται στον νόμο, είχαν το δικαίωμα να επεξεργαστούν τα υλικά για να προστατεύσουν την ταυτότητα των θυμάτων ή οτιδήποτε σχετίζεται με μια ενεργή ποινική έρευνα, αλλά υποχρεούνταν από το νόμο να εξηγήσουν αυτές τις επεξεργασίες, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη.

Ο αποβιώσας χρηματοδότης και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας Τζέφρι Ίπσταϊν και ο Σουλτάνος Αχμέντ μπιν Σουλάιμ, επιχειρηματίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου DP, φαίνονται σε αυτή την αχρονολόγητη φωτογραφία από την περιουσία του Ίπσταϊν, που δημοσιεύθηκε από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 18 Δεκεμβρίου 2025 στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι χιλιάδες σελίδες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή είναι μόνο ένα μέρος από αυτές που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο δημοσίευσε «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες» την Παρασκευή και ότι αναμένει να δημοσιευθούν «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη» τις επόμενες εβδομάδες.

Αυτό που φαίνεται να είναι μια ταριχευμένη τίγρης εμφανίζεται στο σπίτι του Jeffrey Epstein στο Μανχάταν σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein.

Δήλωσε στο Fox & Friends ότι το υπουργείο εξέταζε προσεκτικά κάθε σελίδα του υλικού για να διασφαλίσει ότι «κάθε θύμα – το όνομά του, η ταυτότητά του, η ιστορία του, στο βαθμό που πρέπει να προστατευθεί – προστατεύεται πλήρως». Πρόκειται για μια διαδικασία, υποστήριξε, που απαιτεί χρόνο.

Ο χρόνος δημοσίευσης των πρόσθετων υλικών δεν είναι σαφής, και οι νομοθέτες και από τις δύο πλευρές του Κογκρέσου έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους.

Ο Μπιλ Κλίντον σε φωτογραφίες σε πισίνα και τζακούζι

Αρκετές από τις εικόνες που δημοσιεύθηκαν περιλαμβάνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.

Σε μία φωτογραφία τον δείχνει να κολυμπά σε πισίνα, ενώ σε άλλη τον δείχνει ξαπλωμένο ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι σε κάτι που μοιάζει με τζακούζι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και μια γυναίκα φαίνονται σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του αποθανόντος χρηματοδότη και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ/

Ο Κλίντον φωτογραφήθηκε με τον Έπσταϊν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν συλληφθεί για πρώτη φορά.

Ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για παραβάσεις από επιζώντες των κακοποιήσεων του Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τις σεξουαλικές του παραβάσεις.

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον σχολίασε τις νέες φωτογραφίες, λέγοντας ότι είναι δεκαετιών.

«Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν τον αφορούσε και ποτέ δεν θα τον αφορά», έγραψε ο Άντζελ Ουρένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κολυμπά σε μια πισίνα σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν

«Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων εδώ. Η πρώτη ομάδα δεν ήξερε τίποτα και έκοψε τις σχέσεις της με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη ομάδα συνέχισε τις σχέσεις της μαζί του μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη. Όσο και αν προσπαθούν να καθυστερήσουν οι άνθρωποι της δεύτερης ομάδας, αυτό δεν θα αλλάξει», συνέχισε.

«Όλοι, ειδικά οι υποστηρικτές του MAGA, περιμένουν απαντήσεις, όχι αποδιοπομπαίους τράγους».

Ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε στον Τραμπ μια 14χρονη

Στα αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνονται δικαστικά έγγραφα που αναφέρουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν λεπτομερώς ότι ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε μια 14χρονη κοπέλα στον Τραμπ στο θέρετρό του Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης συνάντησης στη δεκαετία του 1990, ο Έπσταϊν έσπρωξε τον Τραμπ με τον αγκώνα του και «του ρώτησε χαριτολογώντας», αναφερόμενος στην κοπέλα, «Αυτή είναι καλή, έτσι;», αναφέρει το έγγραφο.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και κούνησε το κεφάλι σε ένδειξη συμφωνίας, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της περιουσίας του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ το 2020.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «και οι δύο γέλασαν» και ότι εκείνη ένιωσε άβολα, αλλά «εκείνη την εποχή ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει το γιατί».

Το θύμα ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν για πολλά χρόνια.

Το φερόμενο επεισόδιο είναι μία από τις ελάχιστες αναφορές στον πρόεδρο στις χιλιάδες αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Εμφανίζεται σε αρκετές φωτογραφίες, αλλά η παρουσία του είναι ελάχιστη.

Το Trump War Room, ο επίσημος λογαριασμός X για την πολιτική δραστηριότητα του προέδρου, αντίθετα δημοσίευσε φωτογραφίες της Κλίντον. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ επίσης αναδημοσίευσε εικόνες της Κλίντον, λέγοντας «Ω, Θεέ μου!».

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα σελίδες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες» σελίδες εγγράφων βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν φίλος του Έπσταιν για χρόνια, αλλά είπε ότι έπαψαν να είναι φίλοι περίπου το 2004, χρόνια πριν συλληφθεί για πρώτη φορά.

Η φωτογραφία φαίνεται να δείχνει τον Άντριου ξαπλωμένο στα πόδια

Μια φωτογραφία στα δημοσιευμένα αρχεία φαίνεται να δείχνει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου ξαπλωμένο πάνω από πέντε άτομα, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν, φαίνεται στην εικόνα να στέκεται πίσω τους.

Η Σάρα Φέργκιουσον, τότε δούκισσα του Γιορκ της Βρετανίας, εμφανίζεται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες του για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει αντιμετωπίσει χρόνια ελέγχου για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, ο οποίος δεν εμφανίζεται στη φωτογραφία.

Έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν και δήλωσε ότι δεν «είδε, δεν ήταν μάρτυρας και δεν υποψιάστηκε καμία συμπεριφορά του είδους που οδήγησε στη σύλληψη και την καταδίκη του».

Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταιάνα Ρος

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα περιλαμβάνουν την ευρύτερη ποικιλία διασημοτήτων που έχουμε δει μέχρι τώρα σε μια δημοσίευση αρχείων του Έπσταϊν.

Ο πρώην χρηματοδότης ήταν γνωστός για τις σχέσεις του στον χώρο του θεάματος, της πολιτικής και των επιχειρήσεων. Ορισμένες εικόνες που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον δείχνουν με αστέρες όπως ο Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ και Νταιάνα Ρος.

Ο Jeffrey Epstein ποζάρει με τον Michael Jackson σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Jeffrey Epstein.

Δεν είναι σαφές πού ή πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ή σε ποιο πλαίσιο. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Έπσταϊν είχε σχέσεις με όλα αυτά τα πρόσωπα ή αν παρευρέθηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Προηγούμενες φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την περιουσία του Έπσταϊν περιλάμβαναν φωτογραφίες που δεν είχε τραβήξει ο ίδιος από εκδηλώσεις στις οποίες δεν είχε παρευρεθεί.

Σε μία από τις πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες, ο Έπσταϊν φωτογραφίζεται με τον Μάικλ Τζάκσον.

Ο ποπ σταρ φοράει κοστούμι και ο Έπσταϊν εμφανίζεται με φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μάικλ Τζάκσον και η Νταϊάνα Ρος φαίνονται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες του για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Μια άλλη φωτογραφία του Τζάκσον τον δείχνει με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και την Νταϊάνα Ρος. Ποζάρουν μαζί σε ένα μικρό χώρο και πολλά άλλα πρόσωπα έχουν αφαιρεθεί από την εικόνα.

Μια άλλη φωτογραφία από τις χιλιάδες που υπάρχουν στα αρχεία δείχνει τον θρύλο των Rolling Stones, Τζάγκερ, να ποζάρει για μια φωτογραφία με τον Κλίντον και μια γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει αφαιρεθεί. Όλοι φορούν κοκτέιλ ενδυμασία.

Στα δεξιά, ο Μπρετ Ράτνερ, σκηνοθέτης του επικείμενου ντοκιμαντέρ «Melania», για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Αρκετές φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον ηθοποιό Κρις Τάκερ. Σε μία από αυτές ποζάρει καθισμένος δίπλα στον Κλίντον σε ένα τραπέζι. Σε άλλη τον δείχνει σε ένα αεροδρόμιο με την Γκισλέιν Μάξουελ, την καταδικασμένη συνεργάτιδα του Έπσταϊν.

Το BBC επικοινώνησε με τον Τζάγκερ, τον Τάκερ και την Ρος για να σχολιάσουν το θέμα. Ο Κλίντον έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι γνώριζε για τις σεξουαλικές παραβάσεις του Έπσταϊν και ένας εκπρόσωπος δήλωσε την Παρασκευή ότι οι φωτογραφίες είναι δεκαετιών.

«Δεν έχει να κάνει με τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν θα έχει», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Μικ Τζάγκερ και η Γκισλέιν Μάξγουελ εμφανίζονται σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνες για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα

Τελικά, παρότι πιέστηκαν να τα δώσουν στη δημοσιότητα, τα έγγραφα δόθηκαν λειψά, βαριά λογοκριμένα και προσεκτικά «καθαρισμένα», αφήνοντας περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Η δημοσιοποίηση μοιάζει περισσότερο με υποχρεωτική συμμόρφωση παρά με πραγματική διαφάνεια, ενώ η μοναδική ουσιαστική αναφορά στον Τραμπ ξεχωρίζει μέσα σε έναν ωκεανό σβησμένων σελίδων και θολών εικόνων.

Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν δυσπιστία και απογοήτευση, με πολλούς να θεωρούν ότι η αλήθεια παραμένει θαμμένη πίσω από λογοκρισία, καθυστερήσεις και επιλεκτικές αποκαλύψεις.

