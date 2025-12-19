Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Οι εικασίες γύρω από τις δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν αναμένεται να φτάσουν σε ένα καθοριστικό σημείο αποκάλυψης την Παρασκευή, με την πολυαναμενόμενη δημοσίευση αρχείων που σχετίζονται με τον διαβόητο χρηματοδότη και έμπορο σεξουαλικών υπηρεσιών.

Μετά από μήνες καθυστερήσεων και αναβολών, η κυβέρνηση Τραμπ είναι νομικά υποχρεωμένη να δημοσιεύσει ένα τεράστιο αρχείο εγγράφων που θα μπορούσε να ρίξει νέο φως στις παρανομίες του Έπσταϊν και τις σχέσεις του με σημαντικές δημόσιες προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους όρους του νόμου Epstein Files Transparency Act – που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον Νοέμβριο μετά από μήνες αντίστασης από τον Λευκό Οίκο – η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι πρέπει να δημοσιεύσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής «όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, τη φυλακισμένη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ και άτομα που αναφέρονται σε σχέση με τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Τα αρχεία πρέπει να δημοσιοποιηθούν σε μορφή «με δυνατότητα αναζήτησης και λήψης», σύμφωνα με τον Guardian.

🔥🔥🔥 DO NOT BE DISTRACTED & STAY LOUD!!

🔥🔥🔥 DONALD TRUMP IS GOING DOWN!! TRUMP & EPSTEIN ARE SEX TRAFFICKERS!!! I’m gonna post this every day so nobody forgets exactly who Pedophile Trump is and why the Epstein files have suddenly disappeared. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/rU7oLbrFX3 — Morgan J. Freeman (@mjfree) December 18, 2025

Αγώνας για τα αρχεία

Η δημοσίευση θα έρθει μετά από μήνες πιέσεων για τη δημοσιοποίηση των αρχείων από τη βάση του Τραμπ «Make America Great Again» (Maga), η οποία έχει δείξει σημάδια διάσπασης λόγω του θέματος.

Ο Τραμπ – ο οποίος ήταν στενός φίλος του Έπσταϊν πριν από τη ρήξη τους, για την οποία έχει δώσει διάφορες αιτιολογίες – υποσχέθηκε να διατάξει τη δημοσίευση των αρχείων κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του περασμένου έτους, αλλά έκανε πίσω μετά την επιστροφή του στο αξίωμα.

Tomorrow, my bill will force the Trump Administration to release the Epstein files. Any person who attempts to conceal or scrub the files will be subject to prosecution under the law. pic.twitter.com/K6wdxNV0kF — Ro Khanna (@RoKhanna) December 19, 2025

Αντιμετώπισε μάλιστα έντονη αντίδραση από τη βάση του, όταν η Μπόντι αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία το περασμένο καλοκαίρι και απέρριψε τις εικασίες σχετικά με την ύπαρξη λίστας πελατών του Έπσταϊν – παρά το γεγονός ότι είχε προηγουμένως δηλώσει ότι αυτή βρισκόταν στο γραφείο της.

Καθώς η πίεση αυξανόταν, ο πρόεδρος χαρακτήρισε την υπόθεση Έπσταϊν «φάρσα των Δημοκρατικών» και επέκρινε τους δικούς του υποστηρικτές για το γεγονός ότι επικεντρώνονταν σε αυτήν.

Ο στενός σύμμαχός του, Μάικ Τζόνσον, πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κράτησε τη Βουλή σε διακοπή για αρκετές εβδομάδες, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πείσει τους «επαναστάτες Ρεπουμπλικάνους» να μην υποστηρίξουν μια αίτηση απαλλαγής που θα ανάγκαζε την ψηφοφορία στην ολομέλεια για την αποδέσμευση των αρχείων.

Τελικά, η αίτηση απομάκρυνσης εγκρίθηκε και η Βουλή ψήφισε με 427 ψήφους υπέρ της αποδέσμευσης των αρχείων. Η Γερουσία ακολούθησε γρήγορα, υποστηρίζοντας την αποδέσμευση με ομόφωνη συναίνεση.

Ο Τραμπ, ανατρέποντας την προηγούμενη αντίθεσή του, υπέγραψε αμέσως το νομοσχέδιο.

🚨🇺🇸 BREAKING- DEMS DROP 68 EPSTEIN PHOTOS: BILL GATES, BLURRED FACES, AND CREEPY TEXTS The Epstein saga just got creepier. The 68 new photos spotlight a Ukrainian passport, Bill Gates chilling with a woman (face blurred for privacy), screencaps of texts plotting to «send… pic.twitter.com/iGssFgZTFu — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 18, 2025

Ανησυχίες για απόκρυψη πληροφοριών

Οι αντίπαλοι του προέδρου έχουν εκφράσει υποψίες ότι ό,τι αποδεσμευτεί θα είναι ελλιπές, με πληροφορίες που θα μπορούσαν να του προκαλέσουν ζημιά να παρακρατούνται.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει αρχεία που ταυτοποιούν τα θύματα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ή έγγραφα που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα.

Έχει επίσης τη διακριτική ευχέρεια να παρακρατήσει αρχεία που θα μπορούσαν να βλάψουν μια ομοσπονδιακή έρευνα. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας για τις σχέσεις του Έπσταϊν με εξέχοντες Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρικτές του νόμου έχουν επισημάνει ότι η νομοθεσία απαιτεί από την Μπόντι να δημοσιεύσει μια μη απόρρητη περίληψη που θα εξηγεί κάθε κομμάτι της διαγραμμένης ή απόρρητης πληροφορίας.