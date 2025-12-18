Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν

Μια νέα συλλογή φωτογραφιών από τα αποκρουστικά αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, συμπεριλαμβανομένων εικόνων του ίδιου περιτριγυρισμένου από άγνωστες γυναίκες, έχουν δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ.

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων, τα οποία δημοσιεύονται μετά το θάνατο του παιδoβιαστή το 2019, περιλαμβάνει εικόνες γυναικείων σωμάτων και φωτογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων.

«Θα σου στείλω κορίτσια τώρα»

Μια σειρά φωτογραφιών έδειχναν μέρη του σώματος γυναικών με αποσπάσματα από το μυθιστόρημα «Λολίτα» του Ρώσου συγγραφέα Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, το οποίο αναφέρεται στη σεξουαλική εμμονή ενός μεσήλικα άνδρα με μια έφηβη κοπέλα.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς εμφανίζεται και πάλι σε φωτογραφίες από τα αρχεία, αυτή τη φορά σε δύο εικόνες δίπλα σε γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί. Ο Γκέιτς, ο οποίος ζήτησε χρηματοδότηση από τον Έπσταιν για τα φιλανθρωπικά του εγχειρήματα, έχει περιγράψει τη σχέση του με τον Επστάιν ως ένα «τεράστιο λάθος».

Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται στις λήψεις, είναι και ο διάσημος καθηγητής γλωσσολογίας Νοάμ Τσόμσκι, ο οποίος απεικονίζεται δίπλα στον Επστάιν σε μια ιδιωτική πτήση.

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι φωτογραφίες δεν εμπλέκουν κανένα από τα άτομα στα εγκλήματα του Επστάιν.

Μια άλλη εικόνα δείχνει ένα ουκρανικό διαβατήριο που ανήκει σε μια γυναίκα, με όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης να έχουν σβηστεί, ενώ ένα screenshot με μηνύματα από άγνωστο αποστολέα αναφέρεται σε μια 18χρονη από τη Ρωσία και ένα άτομο που ζητά «1000 δολάρια ανά κορίτσι».

«Θα σου στείλω κορίτσια τώρα», αναφέρει ένα από τα μηνύματα, ακολουθούμενο από ένα άλλο που λέει: «Ίσως κάποια να αρέσει στον J;».

Άλλες εικόνες δείχνουν ρωσικά, λιθουανικά και τσεχικά διαβατήρια τα οποία φαίνεται να ανήκουν σε γυναίκες. Είναι πιθανό τα ταξιδιωτικά έγγραφα να ανήκαν στα θύματα εμπορίας του Επστάιν.

Όπως κατέθεσαν τα θύματα του Έπσταιν σε παλαιότερη δίκη της συνεργάτιδάς του, Γκισλέιν Μάξγουελ, όσο βρισκόταν στο ιδιωτική νησί του καταδικασμένου δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, τους αφαιρούνταν τα διαβατήρια.

Μια άλλη από τις εικόνες δείχνει επίσης ένα φάρμακο για τη θεραπεία ουρολοίμωξης (UTI), με τα στοιχεία του ατόμου στο οποίο συνταγογραφήθηκε να έχουν αφαιρεθεί.

*Με πληροφορίες από: Daily Mail