17.12.2025
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
17.12.2025
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

Η κορυφαία σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, δήλωσε ότι το όνομα του προέδρου εμφανίζεται σε αυτό που αποκάλεσε «το αρχείο Έπσταϊν», το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει διαβάσει, αλλά αρνήθηκε ότι ο πρόεδρος έκανε «οτιδήποτε απαίσιο» με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία.

Η Σούζι Γουάιλς μίλησε στο Vanity Fair σε μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη σχετικά με το πρώτο έτος του Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στους πολυαναμενόμενους φακέλους Έπσταϊν, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρήσει τον 79χρονο Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιστάθηκε για μήνες στην αποκάλυψη όλων των φακέλων που σχετίζονται με την έρευνα για τον διασυρμένο χρηματιστή και κατηγορούμενο για παιδοφιλία, Τζέφρι Έπσταϊν, πριν το Κογκρέσο ψηφίσει τον Νοέμβριο νόμο που απαιτούσε να δημοσιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φάκελοι.

Η 68χρονη Γουάιλς δήλωσε στο Vanity Fair: «Ξέρουμε ότι είναι στο αρχείο. Και δεν είναι στο αρχείο επειδή κάνει κάτι απαίσιο» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ήταν στο αεροπλάνο του Έπσταϊν…».

YouTube thumbnail

Η κάρτα γενεθλίων

Στη συνέχεια φρόντισε να διευκρινίσει: «Ήταν, ξέρετε, κάπως νέοι, ανύπαντροι, ό,τι να ‘ναι — ξέρω ότι είναι μια παρωχημένη λέξη, αλλά κάπως νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ παρέα».

Το Vanity Fair σημείωσε ότι ο Τραμπ άρχισε να βγαίνει με την Μελάνια Τραμπ το 1998 — όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη τελείωνε το διαζύγιό του με τη δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς — πριν τελικά την παντρευτεί το 2005.

Η αποδεδειγμένα θύμα του Έπσταϊν, Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Μάιο του 2025, είπε ότι γνώρισε για πρώτη φορά τον Έπσταϊν το 2000, ενώ εργαζόταν στο σπα του Mar-a-Lago του Τραμπ.

Αν και ο Τραμπ και ο Έπσταϊν φέρεται να ήταν στενοί φίλοι για χρόνια, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η φιλία τους έληξε γύρω στο 2004.

Η Γουάιλς αρνήθηκε επίσης στο Vanity Fair ότι ο Τραμπ έστειλε στον Έπσταϊν μια κάρτα γενεθλίων με το περίγραμμα του γυμνού σώματος μιας γυναίκας, όπως ανέφερε για πρώτη φορά η The Wall Street Journal τον Ιούλιο του 2025. Το δημοσίευμα ισχυριζόταν ότι η κάρτα, η οποία φέρεται να στάλθηκε το 2003, περιλαμβάνει μια φανταστική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του χρηματιστή, στην οποία ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ λέει: « Έχουμε κάποια κοινά σημεία, Τζέφρι» κι ο Έπσταϊν απαντά: «Ναι, όντως, τώρα που το σκέφτομαι».

Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Vanity Fair: «Αυτή η επιστολή δεν είναι δική του. Και τίποτα σε αυτήν δεν μου φαίνεται αληθινό, ούτε και σε άτομα που γνωρίζουν τον πρόεδρο πολύ περισσότερο καιρό από εμένα. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κίνηση της The Wall Street Journal, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε κάποια στοιχεία, επειδή τους μηνύσαμε. Έτσι, θα μάθουμε την αλήθεια».

Σύμφωνα με την ίδια, ο δισεκατομμυριούχος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρόλο που δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, με την έννοια ότι «ενεργεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, απολύτως, τίποτα»

Σούζι Γουάιλς / REUTERS/Nathan Howard

«Έκανε λάθος»

Ο Τραμπ — ο οποίος έχει μηνύσει τη WSJ για 20 δισεκατομμύρια δολάρια — δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης τον Ιούλιο: «Αυτό δεν είμαι εγώ. Είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικη ιστορία της Wall Street Journal. Δεν έχω ζωγραφίσει ποτέ μια εικόνα στη ζωή μου. Δεν ζωγραφίζω γυναίκες… Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι τα λόγια μου».

Αν και η Γουάιλς υπερασπίστηκε τον πρόεδρο κατά τη συνέντευξή της στο Vanity Fair, δεν φάνηκε να φοβάται να εκφράσει τη διαφωνία της μαζί του, μεταξύ άλλων και με την απάντησή της στις ισχυρισμούς του ότι ο Μπιλ Κλίντον είχε επισκεφθεί το νησί του Έπσταϊν «28 φορές», μια δήλωση που έκανε χωρίς αποδείξεις κατά τη συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο.

«Δεν υπάρχουν αποδείξεις» για τις φερόμενες επισκέψεις του Κλίντον» διευκρίνισε η Γουάιλς, δηλώνοντας στο περιοδικό ότι «ο πρόεδρος έκανε λάθος» όταν υπονόησε ότι υπήρχαν ενοχοποιητικές πληροφορίες για τον Κλίντον στα αρχεία.

«Ψευδώς διαμορφωμένο άρθρο»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προηγουμένως δημοσιεύσει εκατοντάδες σελίδες εγγράφων σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν, πολλά από τα στοιχεία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.

Αφού ο Τραμπ υπέγραψε τον Νοέμβριο τον νόμο για τη διαφάνεια των φακέλων του Έπσταϊν, το υπουργείο κλήθηκε να δημοσιεύσει «όλα τα μη ταξινομημένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σχετίζονται με την έρευνα και τη δίωξη του Τζέφρι Έπσταϊν».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να δημοσιεύσει τους φακέλους έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, που συμπληρώνει 30 ημέρες από την υπογραφή του νόμου από τον πρόεδρο.

Η Γουάιλς καταδίκασε το προφίλ του Vanity Fair σε μια δήλωση μετά τη δημοσίευσή του, χαρακτηρίζοντάς το ως «ψευδώς διαμορφωμένο άρθρο εναντίον μου και του καλύτερου Προέδρου, του προσωπικού του Λευκού Οίκου και του Υπουργικού Συμβουλίου στην ιστορία».

«Σημαντικά στοιχεία του πλαισίου αγνοήθηκαν και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον Πρόεδρο παραλείφθηκαν από το άρθρο» ισχυρίστηκε. «Μετά την ανάγνωσή του, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον Πρόεδρο και την ομάδα μας».

Η Σούζι Γουάιλς, η οποία εκτός από «άνθρωπος του Προέδρου» ήταν και κομβικής σημασίας πρόσωπο στην προεκλογική εκστρατεία, εκθέτει  επίσης στο Vanity Fair τη γνώμη της, όχι πάντα κολακευτική, για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι. Αλλά προφανώς τα σχόλιά της για τον Τραμπ είναι αυτά που έχουν προκαλέσει αναταραχή.

Και για τον Ντι Βανς έκαν καυστικά σχόλια λέγοντας πως εδώ και μια δεκαετία είναι «συνωμοσιολόγος» και πώς η εξέλιξή του από never Trumper σε φανατικό ακόλουθο του Τραμπ ήταν ευκαιριακή πολιτική σκοπιμότητα. Επικρίνει ταυτόχρονα διάφορες πολιτικές, από τους δασμούς όπου λέει πως ήλπιζε να αλλάξει την γνώμη του Τραμπ και πως δεν υπήρχε τελικά σχέδιο αλλά μόνο οι απρόβλεπτες ανακοινώσεις τελευταίας στιγμής του Προέδρου, μέχρι την μεταναστευτική πολιτική, όπου δηλώνει πως έχουν γίνει πολλά λάθη και υπέρμετρη χρήση βίας.

«Κάπως ειδική»

Για τον Έλον Μασκ είπε πως η προσέγγιση του στο «Υπουργείο Αποδοτικότητας» ήταν εξίσου χαοτική και απρόσεκτη. «Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι η διαδικασία του κοψίματος USAID ήταν καλή. Κανείς» αναφέρει, ενώ υποστηρίζει πως ο Μασκ «είναι δηλωμένος χρήστης κεταμίνης», και λέει πως οι συχνές αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις του συμβαίνουν όταν κάνει micro dosing.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δισεκατομμυριούχος έχει την «προσωπικότητα ενός αλκοολικού», παρόλο που δεν πίνει ούτε σταγόνα αλκοόλ, με την έννοια ότι «ενεργεί με την ιδέα ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει. Τίποτα, απολύτως, τίποτα». Η Γουάιλς εκτιμά πως είναι «κάπως ειδική» στο θέμα, καθώς αναφέρεται στον πατέρα της, έναν διάσημο Αμερικανό ποδοσφαιριστή και αθλητικό σχολιαστή που είχε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού.

Παρ’ολα αυτά, δηλώνει πέρα ως πέρα αφοσιωμένη να υπηρετήσει το Trump administration μέχρι τέλους.

*Με στοιχεία από people.com

