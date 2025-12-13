Σάλο έχει προκαλέσει το νέο υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν και τις σχέσεις του με πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας, όπως προέδρους, δισεκατομμυριούχους και πολιτικούς. Το υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες από την περιουσία του Έπσταϊν, στις οποίες εμφανίζονται ισχυροί παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον, ο Στιβ Μπάνον, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον. Αν και αρκετοί είχαν ήδη συνδεθεί με τον Έπσταϊν, τα στιγμιότυπα ενδέχεται να φωτίζουν εκ νέου την έκταση των σχέσεών τους.

Για το συγκεκριμένο υλικό από τα προσωπικά αρχεία του χρηματιστή τοποθετήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία τους, δηλώνοντας ότι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφηθεί μαζί του.

«Δεν τις έχω δει, ωστόσο όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόταν παντού στο Παλμ Μπιτς, έχει φωτογραφίες με όλους. Εννοώ πως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά οι Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Trump reacted to him being in the Epstein photos. pic.twitter.com/klS8EnGaeh — DramaAlert (@DramaAlert) December 13, 2025

Οι φωτογραφίες με τον Τραμπ

Συνολικά, οι 19 φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε στο παρελθόν δεσμούς με μια ποικιλία ισχυρών και διάσημων προσώπων, των οποίων οι σχέσεις με εκείνον εξετάζονται πλέον ενδελεχώς.

Μία εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή δείχνει ένα μπολ με προφυλακτικά – σουβενίρ με καρικατούρα του προσώπου του Τραμπ. Το μπολ φέρει πινακίδα που γράφει «Trump condom $4.50», ενώ κάθε προφυλακτικό φέρει την εικόνα του Αμερικανού προέδρου με το κείμενο «I’m HUUUUGE!».

Άλλη φωτογραφία δείχνει τον Τραμπ με έξι γυναίκες με λουλούδια γύρω από τον λαιμό, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί από την επιτροπή.

Άλλες περιλαμβάνουν τον Στιβ Μπάνον και τον Έπσταϊν να φωτογραφίζονται σε καθρέφτη, τον Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν, τη Μαξγουέλ και ένα άλλο ζευγάρι, καθώς και τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου. Ο πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ, Λάρι Σάμερς, και ο δικηγόρος Άλαν Ντερσόβιτς εμφανίζονται επίσης σε φωτογραφίες από την περιουσία.

Καμία από τις δημοσιευμένες εικόνες δεν απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ούτε πιστεύεται ότι περιλαμβάνει ανήλικα κορίτσια. Δεν είναι άμεσα σαφές πότε ή πού τραβήχτηκαν ή από ποιον.

Ζητούν να ελεγχθούν οι φωτογραφίες

Η επιτροπή υπό Ρεπουμπλικανούς απέκτησε τις εικόνες από την περιουσία του Έπσταϊν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνάς της. Μέχρι στιγμής, η επιτροπή έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, email και επικοινωνίες που έλαβε από την περιουσία του Έπσταϊν, τα οποία συνεχίζουν να ανοίγουν νέες γραμμές έρευνας.

Την Πέμπτη, οι δικηγόροι της περιουσίας έστειλαν επιστολή στην επιτροπή σημειώνοντας ότι μπορούν να ελέγξουν βίντεο και φωτογραφίες που είχαν ζητήσει, «τραβηγμένα σε οποιοδήποτε ακίνητο ανήκε, ενοικιάστηκε, λειτουργήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τον Έπσταϊν από την 1η Ιανουαρίου 1990 έως τις 10 Αυγούστου 2019».

Γνωστές οι σχέσεις Τραμπ και Έπσταϊν

Οι δύο ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα και εκείνος και η ομάδα του έχουν χαρακτηρίσει τον Έπσταϊν «απατεώνα» τον οποίο ο Τραμπ απέβαλε από το κλαμπ του.

Η ανασκόπηση χιλιάδων σελίδων email του Έπσταϊν από το CNN δείχνει ότι ο Έπσταϊν, με τα χρόνια, ανέφερε επανειλημμένα τον Τραμπ – μερικές φορές για να σχολιάσει τη συμπεριφορά του, μερικές φορές για κουτσομπολιό και μερικές φορές απλώς για να παρουσιαστεί ως κάποιος με σπάνια γνώση για τον άνθρωπο που έγινε πρόεδρος.

Άλλοι που συνδέθηκαν με τον Έπσταϊν αντιμετώπισαν επαγγελματικές ή άλλες συνέπειες λόγω της σχέσης τους, παρόλο που επίσης δεν κατηγορήθηκαν για ποινικό αδίκημα.