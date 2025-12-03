Δημοκρατικοί βουλευτές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από το νησί που ανήκε στον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και της κατοικίας του όπου φέρεται ότι εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια.

Οι βουλευτές ανέφεραν σε μια ανακοίνωσή τους ότι έλαβαν αυτά τα ντοκουμέντα αφού υπέβαλαν αίτημα, στις 18 Νοεμβρίου, στις δικαστικές αρχές των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων. Σε αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα της Καραϊβικής, που αποτελεί κτήση των ΗΠΑ, ο Έπσταϊν είχε δύο νησιά.

<br />

Το ένα από αυτά, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς, ήταν μία από τις κύριες κατοικίες του και εκεί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες και έφηβες. Ο Έπσταϊν δεν δικάστηκε ποτέ για αυτές τις κατηγορίες: βρέθηκε νεκρός το 2019 μέσα στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Οι δέκα φωτογραφίες και τα τέσσερα βίντεο, που σύμφωνα με τους βουλευτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν, δείχνουν κρεβατοκάμαρες της έπαυλης, ένα δωμάτιο με οδοντιατρικό εξοπλισμό και τη θέα γύρω από την πολυτελή κατοικία.

<br />

Οι αμερικανοί βουλευτές έδωσαν μια οπτική του Έπσταϊν και του πλούτου του

«Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν μια συνταρακτική όψη του κόσμου του Τζέφρι Έπσταϊν και του νησιού του» ανέφερε ο Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής η οποία ερευνά εδώ και πολλούς μήνες την υπόθεση και τις πιθανές παραλείψεις των αμερικανικών αρχών.

«Δημοσιοποιούμε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στην έρευνά μας και για να βοηθήσουμε να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα των φρικτών εγκλημάτων του ‘Έπσταϊν», πρόσθεσε, προτρέποντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «να δώσει στη δημοσιότητα αμέσως όλα τα έγγραφα» που αφορούν τον Νεοϋορκέζο επιχειρηματία.

<br />

Οι βουλευτές λένε επίσης ότι έχουν λάβει έγγραφα από τις τράπεζες J.P. Morgan και Deutsche Bank, με τις οποίες συνεργαζόταν ο Έπσταϊν, και σκοπεύουν να τα δώσουν στη δημοσιότητα «εντός των επόμενων ημερών», αφού προηγουμένως τα εξετάσουν.

<br />

Η δημοσίευση αυτών των νέων εικόνων έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπσταϊν, αφού το Κογκρέσο υιοθέτησε στα μέσα Νοεμβρίου έναν νόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου για να συμμορφωθεί.

Βουλευτές ζητούν πότε θα μπορούν να δημοσιευθούν όλα τα αρχεία Έπσταϊν

Τρεις Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές με επιστολή τους προς την υπουργό Παμ Μπόντι ρωτούν «ποια διαδικαστικά εμπόδια» θα καθιστούσαν αδύνατη τη δημοσιοποίηση. Η κίνηση αυτή θεωρείται μέσο πίεσης στην υπουργό ώστε να τηρήσει τη διορία.

<br />

Αφού υποσχέθηκε, κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024, να προχωρήσει σε αποκαλύψεις, ο Τραμπ καλεί εδώ και πολλούς μήνες τους υποστηρικτές του «να αλλάξουν σελίδα» χαρακτηρίζοντας την υπόθεση Έπσταϊν «φάρσα» της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης.