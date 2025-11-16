Η υπόθεση ‘Επσταϊν με τα αποκαλυπτικά email ρίχνει σκιές στη δημοσιογραφία

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του Τζέφρι Επσταϊν και γνωστών προσωπικοτήτων συνεχίζει να συγκλονίζει την αμερικανική κοινή γνώμη.

Ανάμεσα στις πλέον αξιοπρόσεκτες αποκαλύψεις που έρχονται από τα συγκεκριμένα email ξεχωρίζει αυτή του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος φαίνεται να διαδραμάτιζε ρόλο ανεπίσημου συμβούλου επικοινωνίας του καταδικασμένου για οικονομικά και σεξουαλικά εγκλήματα Επστάιν.

Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα στενή και αλληλεξαρτώμενη σχέση, στην οποία ο Γουλφ πολλές φορές λειτουργούσε ως «υπεύθυνος επικοινωνίας» και έμπιστος του Επστάιν, δίνοντας του ακόμα και συμβουλές διαχείρισης κρίσεων σε καίριες πολιτικές στιγμές, αναφέρει σε σχετικό άρθρο η Wall Street Journal.

Χαρακτηριστικό είναι το email του Γουλφ το 2015, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μπει στο στόχαστρο των ΜΜΕ για τις σχέσεις του με τον Επσταϊν , όπου ο Γουλφ εμφανίζεται να ενημερώνει τον Επσταϊν για πιθανές ερωτήσεις που θα δεχθεί ο Τραμπ, ενώ δεν διστάζει να προτείνει κυνικούς χειρισμούς προς όφελος του συνομιλητή του.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στην αμερικανική δημοσιογραφική κοινότητα. Ακαδημαϊκοί από τον χώρο της δημοσιογραφίας και σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημαίνουν ότι ο Γουλφ ξεπέρασε τα όρια της ηθικής του επαγγέλματος, θυμίζοντας πως η σχέση δημοσιογράφου και πηγής οφείλει να είναι αυστηρά διακριτή.

Ο ίδιος ο Γουλφ, πάντως, εμφανιζόμενος σε σχετικό podcast, χαρακτήρισε «ντροπιαστική» τη συγκεκριμένη γλώσσα που χρησιμοποίησε στα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντάλλαξε με τον Επσταϊν, ενώ υποστήριξε ότι η προσέγγισή του αποσκοπούσε στη διατήρηση της πρόσβασης και όχι στη συμμόρφωση με τον παραδοσιακό ρόλο του δημοσιογράφου.

Η σχέση Γουλφ – Έπσταϊν

Τα επίμαχα ηλεκτρονικά μηνύματα φέρνουν στο φως όχι μόνο την ιδιότυπη σχέση Γουλφ–Επσταϊν αλλά και τη γενικότερη διαπλοκή ισχυρών προσώπων των μέσων ενημέρωσης με πλούσια και αμφιλεγόμενα πρόσωπα της εξουσίας.

Στις συνομιλίες καταγράφονται νέες αποκαλύψεις για τις συμβουλές που ο Επσταϊν έδινε στον Γουλφ ενόψει συνεντεύξεων με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, αλλά και το πώς ο ίδιος ο Γουλφ επεδίωκε «ευκαιρίες επικοινωνιακής αξιοποίησης» σε καίριες στιγμές για το προφίλ του Επσταϊν .

Η καριέρα του Μάικλ Γουλφ είναι γεμάτη τολμηρά ρεπορτάζ, κόντρες με διασήμους και βιβλία-φαινόμενα, όπως το «Fire and Fury» για την (πρώτη) διακυβέρνηση Τραμπ.

Όμως η νέα δέσμη ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποκαλύφθηκε αναδεικνύει και τις αμφιλεγόμενες μεθόδους πρόσβασής του στην ελίτ της πολιτικής και των media—και, ίσως, το τίμημα αυτής της πρόσβασης για την ακεραιότητα της δημοσιογραφίας, καταλήγει η Wall Street Journal.

