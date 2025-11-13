newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»
Κόσμος 13 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Δεκάδες email του Έπσταϊν προς δημοσιογράφους και άλλα πρόσωπα φέρνουν σε δεινή θέση τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πληροφορίες πως γνώριζε την δράση του παιδόφιλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν την Τετάρτη ηλεκτρονικά μηνύματα που, όπως είπαν, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το πόσα γνώριζε για την κακοποίηση ανηλίκων κοριτσιών, ενώ η ορκωμοσία μιας νέας Δημοκρατικού στην Βουλή των Αντιπροσώπων πυροδότησε μια νέα διαμάχη στο Κογκρέσο σχετικά με περαιτέρω αποκαλύψεις, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν μηνύματα μεταξύ του Επστάιν και του συγγραφέα Μάικλ Γούλφ και της Γκισλέιν Μάξγουελ, μιας Βρετανίδας κοσμικής που εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για κατηγορίες που σχετίζονται με τον ρόλο της στη διευκόλυνση της σεξουαλικής διακίνησης του Επστάιν. Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του 2019 προς τον Γούλφ, ο Έπσταϊν έγραψε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», αν και δεν ήταν σαφές τι σήμαινε αυτή η φράση.

O Έπσταϊν ισχυρίζεται πως δάνεισε 30 εκατομμύρια δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε από τρίτο πρόσωπο να βάλει «ένα τσιράκι του» να ελέγξει την υποθήκη στο συγκρότημα Μαρ α Λάγκο.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σθεναρά και με συνέπεια ότι γνώριζε για τη σεξουαλική διακίνηση του Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι ο ίδιος και ο Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε μια φυλακή του Μανχάταν το 2019, ήταν κάποτε φίλοι πριν διακόψουν τις σχέσεις τους. Τα email αποκαλύπτουν πως δεν είχαν σταματήσει τις επαφές.

Η αποκάλυψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγινε την ημέρα που η Δημοκρατική βουλευτής Αντελίτα Γκριτζάλβα ορκίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, επτά εβδομάδες μετά τη νίκη της στις ειδικές εκλογές στην Αριζόνα.

Η μακροχρόνια καθυστέρηση στην ορκωμοσία της θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για να υποχρεωθεί η Βουλή να ψηφίσει την αποδέσμευση όλων των μη ταξινομημένων αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, κάτι στο οποίο ο Τζόνσον και ο Τραμπ έχουν αντισταθεί μέχρι τώρα.

Το αίτημα αποδέσμευσης των φακέλων Έπσταϊν έφτασε το κρίσιμο όριο

Μια αίτηση για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν στο Κογκρέσο έφτασε το όριο των 218 ψήφων, πράγμα που σημαίνει ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων δεν μπορεί πλέον να εμποδίσει την ψηφοφορία και αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον καθυστέρησε για εβδομάδες την ορκωμοσία της Δημοκρατικής βουλευτή από την Αριζόνα, η οποία τελικά έγινε η 218η υπογραφή.

«Είναι καιρός το Κογκρέσο να ανακτήσει τον ρόλο του ως θεσμός ελέγχου και ισορροπίας αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε η Γκριτζάλβα, προσθέτοντας ότι θα υπογράψει μια αίτηση για την αποδέσμευση των αρχείων. Ο συντάκτης της πρότασης, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό θα του δώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται για να επιβάλει ψηφοφορία.

«Θα ήθελες φωτογραφίες του Ντόναλντ και κορίτσια με μπικίνι στην κουζίνα μου;» δελέασε ο Έπσταϊν έναν δημοσιογράφο.

Τα email του Έπσταϊν με αναφορές στον Τραμπ είναι έως τώρα δεκάδες

Η δέσμη των email που αποκαλύφθηκε νωρίτερα την Τετάρτη περιλαμβάνει ένα μήνυμα του 2011 προς τη Μάξγουελ , στο οποίο ο Έπσταϊν περιγράφει τον Τραμπ ως «εκείνο το σκυλί που δεν γαβγίζει», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες στο σπίτι μου» με ένα από τα θύματά του, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί.

Αργότερα την ίδια μέρα, οι Ρεπουμπλικανοί δημοσίευσαν μια σειρά από 20.000 έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται συχνά, αν και συνήθως στο πλαίσιο της πολιτικής του καριέρας ή των ισχυρισμών για σεξουαλική συμπεριφορά.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Έπσταϊν αναφέρεται σε μια 20χρονη φίλη που «έδωσε στον Ντόναλντ» το 1993 και μιλάει σε δημοσιογράφο για φωτογραφίες του «Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου», αν και δεν είναι σαφές αν αστειεύεται, μιλάει σοβαρά  ή «παίζει» με τον δημοσιογράφο για να δει τι μπορεί να κερδίσει από αυτόν.

«Ο Τραμπ το σκυλί που δεν γαβγίζει» στο πρώτο email. Μετά, στη μέση, ο δημοσιογράφος κουτσομπολίστικων περιοδικών Μάικλ Γουλφ φέρεται να προτείνει στον Έπσταϊν να χρησιμοποιήσει την αρνήσεις του Τραμπ για την σχέση τους για να τον «κρατάει».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως αποσπούν την προσοχή από το shutdown

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τετάρτη τους Δημοκρατικούς ότι δημοσίευσαν τα email για να αποσπάσουν την προσοχή από το ρεκόρ των 43 ημερών που διήρκεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης, παρόλο που καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχει κερδίσει μια σαφή νίκη, με μια δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη να δείχνει ότι το 50% των Αμερικανών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους και το 47% τους Δημοκρατικούς.

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τόσα άλλα θέματα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έσβησαν το όνομα του θύματος από τα δημοσιευμένα email, επειδή το θύμα ήταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο και είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ φιλικό χωρίς να τον κατηγορήσει για οποιοδήποτε αδίκημα στις μεταθανάτιες αναμνήσεις της.

«Αυτά τα email δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό», δήλωσε η Λίβιτ.

«Ρωτήστε τον υπηρέτη μου για τον Ντόναλντ που σχεδόν πέρασε μέσα από μια (συρόμενη γυάλινη) πόρτα, αφήνοντας το αποτύπωμα της μύτης του στο τζάμι, ενώ νεαρές γυναίκες κολυμπούσαν στην πισίνα και ήταν τόσο απορροφημένος που έπεσε κατευθείαν πάνω στην πόρτα».

Η υπόθεση «στοιχειώνει» τον Τραμπ

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει στοιχειώσει τον Τραμπ για μήνες, αναστατώνοντας ακόμη και τους δικούς του πολιτικούς υποστηρικτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση καλύπτει τις σχέσεις του Έπσταϊν με τους πλούσιους και ισχυρούς και έχουν ασκήσει ασυνήθιστη κριτική στο υπουργείο Δικαιοσύνης για το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Μόνο τέσσερις στους δέκα Ρεπουμπλικάνους δήλωσαν σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την υπόθεση Έπσταϊν, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους εννέα στους δέκα που εγκρίνουν τη συνολική του απόδοση στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης επικοινώνησαν με τις Ρεπουμπλικάνες βουλευτές Λόρεν Μπέμπερτ και Νάνσι Μέις για να τις πείσουν να αποσύρουν τα ονόματά τους από την αίτηση που θα επέβαλε ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Μπέμπερτ επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου την Τετάρτη και δήλωσε: «Μαζί, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της διαφάνειας για τον αμερικανικό λαό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

Elpedison: Enerwave το νέο όνομα της εταιρείας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Shutdown: Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται – Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο
Με 222-209 13.11.25

Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται - Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο θέτοντάς το σε ισχύ

Η διακοπή της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) λαμβάνει επίσημα τέλος μετά το πέρασμα του νομοσχεδίου από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και μένει μόνο η υπογραφή Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαβρόφ: «Προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
Σεργκέι Λαβρόφ 13.11.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται «ανοικτά για νέο μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας»

Η Μόσχα ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτιμώντας ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Αγκυρα 13.11.25

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας - Αιγύπτου για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται
Ξαναχτυπά! 12.11.25

Ο Μασκ τα βαζει με την Φον ντερ Λάϊεν: Ο ηγέτης της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται από τον λαό, όχι να διορίζεται

Ο 'Ελον Μασκ, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει αποκτήσει την –μάλλον κακιά- συνήθεια να εμπλέκεται στη ευρωπαϊκή πολιτική, επιστρέφει εκφράζοντας την γνώμη του για την ΕΕ

Σύνταξη
Τζακ Σλόσμπεργκ: Είναι επίσημο – Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ
Έχει τύχη; 12.11.25

Είναι επίσημο - Ο εγγονός του προέδρου Κένεντι θα διεκδικήσει μια έδρα στη Βουλή των ΗΠΑ

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ θα διεκδικήσει την έδρα του Τζέρι Νάντλερ, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική έπειτα από 30 χρόνια στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision
Πολιτική κίνηση 12.11.25

Ο Καναδάς θέλει να εμβαθύνει τις σχέσεις με την Ευρώπη – Και εξετάζει τη συμμετοχή του στη Eurovision

Ο προϋπολογισμός του Καναδά για το 2026 αποκάλυψε τα σχέδιά του για συμμετοχή στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας», είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων
Οικονομικές Ειδήσεις 13.11.25

Η φρενίτιδα των… πρόωρων Χριστουγέννων

Γιατί οι στολισμοί ξεκινούν πλέον όλο και νωρίτερα - Το μάρκετινγκ και η αγχολυτική επίδραση της παρατεταμένης εορταστικής περιόδου

Κατερίνα Ροββά
Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες
Λάθη που στοιχίζουν 13.11.25

Οι τιμές, τα τρικ και οι παγίδες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

«Φωτιά» έχει πάρει η πλατφόρμα myΘέρμανση για το επίδομα - Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη χάσουν την ενίσχυση - Σε χαμηλά επίπεδα οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης

Μαρία Βουργάνα, Δήμητρα Σκούφου
Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους
Διπλωματία 13.11.25

Ελλάδα – Κύπρος προσπαθούν να επανεκτιμήσουν το καλώδιο και να ισορροπήσουν τις σχέσεις τους

Οι δηλώσεις της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου αποδεικνύουν προσπάθεια να σπάσει το αδιέξοδο με αρμόδιες πηγές να σημειώνουν ότι τελικά το πρόβλημα στο καλώδιο δεν ήταν η Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος
Ήξερε 13.11.25

Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Shutdown: Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται – Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο
Με 222-209 13.11.25

Η χρηματοδότηση των ΗΠΑ αποκαθίσταται - Ο Τραμπ θα υπογράψει το τελικό νομοσχέδιο θέτοντάς το σε ισχύ

Η διακοπή της χρηματοδότησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) λαμβάνει επίσημα τέλος μετά το πέρασμα του νομοσχεδίου από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και μένει μόνο η υπογραφή Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαβρόφ: «Προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»
Σεργκέι Λαβρόφ 13.11.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται «ανοικτά για νέο μεγάλο πόλεμο κατά της Ρωσίας»

Η Μόσχα ελπίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα κλιμάκωναν τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτιμώντας ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκπομπές CO2 προς νέο ρεκόρ το 2025 εξαιτίας της καύσης ορυκτών καυσίμων
Κλιματική αλλαγή 13.11.25

Ξεχάστε τον 1,5° Κελσίου

Οι εκπομπές CO2 εξαιτίας της καύσης άνθρακα, πετρελαίου και αερίου θα αυξηθούν το 2025 κατά 1,1% σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με την έκθεση Global Carbon Project.

Σύνταξη
Αγκυρα: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεών τους
Αγκυρα 13.11.25

Συνάντηση των ΥΠΕΞ Τουρκίας - Αιγύπτου για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεών τους

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου και της Τουρκίας συναντήθηκεν στην Αγκυρα και έκαναν λόγο για τη στρατηγική ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και τη συνεργασία σε περιφερειακά ζητήματα.

Σύνταξη
Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»
TV 13.11.25

Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ
Κόσμος 13.11.25

Ο Αλ Σάρα μίλησε για το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Σε μια μεγάλη συνέντευξη στα αμερικανικά μέσα, ο Αχμέντ αλ Σάρα ο μεταβατικός πρόεδρος της Δαμασκού, μίλησε για την Συρία, το παρελθόν του ως τζιχαντιστής αντάρτης την Ρωσία, τις ΗΠΑ και τις σχέσεις με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα
Δίκτυο «Ροζ Διαμάντι» 13.11.25

Ληστεία στο Λούβρο: Αναζητώντας τα κοσμήματα του Ναπολεόντα στους διαδρόμους του υποκόσμου στην Αμβέρσα

Η Αμβέρσα είναι το επίκεντρο του εμπορίου πολύτιμων λίθων του πλανήτη –νόμιμου και μη. Μετά τη ληστεία στο Λούβρο, οι γαλλικές αρχές ζήτησαν τη συνεργασία του Βελγίου για τον εντοπισμό των κλοπιμαίων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ορατό το τέλος του shutdown με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Μετά από 40 ημέρες 12.11.25

Ορατό το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο