Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν email του Έπσταϊν που αναφέρουν ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια»

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν την Τετάρτη ηλεκτρονικά μηνύματα που, όπως είπαν, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν και το πόσα γνώριζε για την κακοποίηση ανηλίκων κοριτσιών, ενώ η ορκωμοσία μιας νέας Δημοκρατικού στην Βουλή των Αντιπροσώπων πυροδότησε μια νέα διαμάχη στο Κογκρέσο σχετικά με περαιτέρω αποκαλύψεις, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν μηνύματα μεταξύ του Επστάιν και του συγγραφέα Μάικλ Γούλφ και της Γκισλέιν Μάξγουελ, μιας Βρετανίδας κοσμικής που εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για κατηγορίες που σχετίζονται με τον ρόλο της στη διευκόλυνση της σεξουαλικής διακίνησης του Επστάιν. Σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του 2019 προς τον Γούλφ, ο Έπσταϊν έγραψε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», αν και δεν ήταν σαφές τι σήμαινε αυτή η φράση.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί σθεναρά και με συνέπεια ότι γνώριζε για τη σεξουαλική διακίνηση του Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι ο ίδιος και ο Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε μια φυλακή του Μανχάταν το 2019, ήταν κάποτε φίλοι πριν διακόψουν τις σχέσεις τους. Τα email αποκαλύπτουν πως δεν είχαν σταματήσει τις επαφές.

Η αποκάλυψη των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγινε την ημέρα που η Δημοκρατική βουλευτής Αντελίτα Γκριτζάλβα ορκίστηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, επτά εβδομάδες μετά τη νίκη της στις ειδικές εκλογές στην Αριζόνα.

Η μακροχρόνια καθυστέρηση στην ορκωμοσία της θα πρέπει να ανοίξει τον δρόμο για να υποχρεωθεί η Βουλή να ψηφίσει την αποδέσμευση όλων των μη ταξινομημένων αρχείων που σχετίζονται με τον Επστάιν, κάτι στο οποίο ο Τζόνσον και ο Τραμπ έχουν αντισταθεί μέχρι τώρα.

<br />

Το αίτημα αποδέσμευσης των φακέλων Έπσταϊν έφτασε το κρίσιμο όριο

Μια αίτηση για την αποδέσμευση των φακέλων Έπσταϊν στο Κογκρέσο έφτασε το όριο των 218 ψήφων, πράγμα που σημαίνει ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων δεν μπορεί πλέον να εμποδίσει την ψηφοφορία και αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον καθυστέρησε για εβδομάδες την ορκωμοσία της Δημοκρατικής βουλευτή από την Αριζόνα, η οποία τελικά έγινε η 218η υπογραφή.

«Είναι καιρός το Κογκρέσο να ανακτήσει τον ρόλο του ως θεσμός ελέγχου και ισορροπίας αυτής της κυβέρνησης», δήλωσε η Γκριτζάλβα, προσθέτοντας ότι θα υπογράψει μια αίτηση για την αποδέσμευση των αρχείων. Ο συντάκτης της πρότασης, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αυτό θα του δώσει την πλειοψηφία που χρειάζεται για να επιβάλει ψηφοφορία.

Τα email του Έπσταϊν με αναφορές στον Τραμπ είναι έως τώρα δεκάδες

Η δέσμη των email που αποκαλύφθηκε νωρίτερα την Τετάρτη περιλαμβάνει ένα μήνυμα του 2011 προς τη Μάξγουελ , στο οποίο ο Έπσταϊν περιγράφει τον Τραμπ ως «εκείνο το σκυλί που δεν γαβγίζει», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «πέρασε ώρες στο σπίτι μου» με ένα από τα θύματά του, του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί.

Αργότερα την ίδια μέρα, οι Ρεπουμπλικανοί δημοσίευσαν μια σειρά από 20.000 έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, στα οποία το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται συχνά, αν και συνήθως στο πλαίσιο της πολιτικής του καριέρας ή των ισχυρισμών για σεξουαλική συμπεριφορά.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, ο Έπσταϊν αναφέρεται σε μια 20χρονη φίλη που «έδωσε στον Ντόναλντ» το 1993 και μιλάει σε δημοσιογράφο για φωτογραφίες του «Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου», αν και δεν είναι σαφές αν αστειεύεται, μιλάει σοβαρά ή «παίζει» με τον δημοσιογράφο για να δει τι μπορεί να κερδίσει από αυτόν.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς πως αποσπούν την προσοχή από το shutdown

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Τετάρτη τους Δημοκρατικούς ότι δημοσίευσαν τα email για να αποσπάσουν την προσοχή από το ρεκόρ των 43 ημερών που διήρκεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης, παρόλο που καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχει κερδίσει μια σαφή νίκη, με μια δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη να δείχνει ότι το 50% των Αμερικανών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους και το 47% τους Δημοκρατικούς.

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να ξαναφέρουν στο προσκήνιο την απάτη του Τζέφρι Έπσταϊν, επειδή θα κάνουν τα πάντα για να αποσπάσουν την προσοχή από το πόσο άσχημα τα πήγαν με το κλείσιμο της κυβέρνησης και τόσα άλλα θέματα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε προηγούμενη συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι έσβησαν το όνομα του θύματος από τα δημοσιευμένα email, επειδή το θύμα ήταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο και είχε χαρακτηρίσει τον Τραμπ φιλικό χωρίς να τον κατηγορήσει για οποιοδήποτε αδίκημα στις μεταθανάτιες αναμνήσεις της.

«Αυτά τα email δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα κακό», δήλωσε η Λίβιτ.

Η υπόθεση «στοιχειώνει» τον Τραμπ

Η υπόθεση Έπσταϊν έχει στοιχειώσει τον Τραμπ για μήνες, αναστατώνοντας ακόμη και τους δικούς του πολιτικούς υποστηρικτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση καλύπτει τις σχέσεις του Έπσταϊν με τους πλούσιους και ισχυρούς και έχουν ασκήσει ασυνήθιστη κριτική στο υπουργείο Δικαιοσύνης για το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Μόνο τέσσερις στους δέκα Ρεπουμπλικάνους δήλωσαν σε δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την υπόθεση Έπσταϊν, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους εννέα στους δέκα που εγκρίνουν τη συνολική του απόδοση στο Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης επικοινώνησαν με τις Ρεπουμπλικάνες βουλευτές Λόρεν Μπέμπερτ και Νάνσι Μέις για να τις πείσουν να αποσύρουν τα ονόματά τους από την αίτηση που θα επέβαλε ψηφοφορία για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Σε μια ανάρτηση στο X, η Μπέμπερτ επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου την Τετάρτη και δήλωσε: «Μαζί, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της διαφάνειας για τον αμερικανικό λαό».