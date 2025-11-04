Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, σχολιάζοντας την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει από τον αδελφό του, Άντριου, όλους τους τίτλους και τα προνόμιά του λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή που έχει πλέον πεθάνει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One το βράδυ της Κυριακής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ — ο οποίος υπήρξε φίλος του Έπσταϊν πριν από την πολιτική του άνοδο — είπε: «Νιώθω πολύ άσχημα. Είναι τραγικό αυτό που συνέβη στην οικογένεια. Είναι πολύ δυσάρεστο. Λυπάμαι για όλους.»

Η απομάκρυνση από το Royal Lodge

Η δήλωσή του έρχεται μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ ότι ο πρώην δούκας του Γιορκ, που πλέον αναφέρεται ως Άντριου Μαουντμπάττεν Γουίνδσορ, θα πρέπει να εγκαταλείψει και τη μόνιμη κατοικία του, το Royal Lodge στο κτήμα του Γουίνδσορ. Η απόφαση αυτή συνδέεται με την ανησυχία εντός του Παλατιού ότι η συνεχής δημοσιότητα γύρω από τη σχέση του Άντριου με τον Έπσταϊν προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη μοναρχία.

Ο Μαουντμπάττεν Γουίνδσορ έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εδώ και χρόνια, εξαιτίας των δεσμών του με τον Έπσταϊν και των καταγγελιών της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μιας από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν από το κύκλωμα του χρηματιστή. Η Τζουφρέ υποστήριξε ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου τρεις φορές — μία από αυτές όταν ήταν 17 ετών — και ότι εκείνος «πίστευε πως ήταν εκ γενετής δικαίωμά του» να κάνει σεξ μαζί της.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, επέλεξε να καταλήξει σε οικονομικό συμβιβασμό με την Τζουφρέ το 2022, καταβάλλοντας περίπου 12 εκατομμύρια λίρες, χωρίς παραδοχή ενοχής.

Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση αναζωπυρώθηκαν πρόσφατα, μετά τη δημοσίευση νέων email αλλά και μιας μεταθανάτιας αυτοβιογραφίας της Τζουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών.

Στο μεταξύ, ο Άντριου έχει χάσει και τον τελευταίο στρατιωτικό του τίτλο: ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε ότι του αφαιρείται και η τελευταία ναυτική τιμητική διάκριση που είχε διατηρήσει από το 2015. Οι υπόλοιποι τίτλοι είχαν αφαιρεθεί το 2022 από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, μετά την αγωγή της Τζουφρέ.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις. Ένας Δημοκρατικός βουλευτής ζήτησε να κληθεί ο Μαουντμπάττεν Γουίνδσορ να καταθέσει στην επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίστηκε την υπόθεση Έπσταϊν.

Το ενδιαφέρον για την υπόθεση φούντωσε ξανά τον Ιούλιο, όταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η περιβόητη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν δεν υπάρχει και πως δεν θα δοθούν περισσότερα στοιχεία.

*Mε πληροφορίες από: The Guardian