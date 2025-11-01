Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν θα εγκαταλείψει άμεσα το Royal Lodge στο Γουίνδσορ, παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τους τίτλους και τις τιμητικές διακρίσεις. Σύμφωνα με το BBC, η μετακόμιση στο Sandringham μπορεί να πάρει παράταση μέχρι και το νέο έτος.

Το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο Άντριου θα μεταφερθεί σε ιδιωτικό ακίνητο εντός της βασιλικής έκτασης στο Norfolk, με το κόστος διαμονής να καλύπτεται από τον ίδιο τον βασιλιά, ο οποίος θα κάνει και «ιδιωτικές οικονομικές ρυθμίσεις» για τον αδελφό του.

Πηγές αναφέρουν ότι η καθυστέρηση μέχρι τον Ιανουάριο θα αποτρέψει το ενδεχόμενο να βρεθεί ο Άντριου στο Sandringham τα Χριστούγεννα — περίοδος που η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται εκεί παραδοσιακά.

Το Sandringham αποτελεί ιδιωτική περιουσία της βασιλικής οικογένειας από το 1862 και εκτείνεται σε περίπου 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Στη σκιά του Έπσταϊν

Σύμφωνα με το BBC, την Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ νέα δικαστικά έγγραφα που αποκαλύπτουν πως το 2010 ο Άντριου έγραψε στον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν ότι «θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά». Η συνομιλία έγινε λίγο μετά την αποφυλάκιση του ατιμασμένου χρηματιστή για σεξουαλικό έγκλημα σε βάρος ανήλικης.

Σε email ο Άντριου αναφέρει: «Δεν έχω άμεσα σχέδια να έρθω στη Νέα Υόρκη, αλλά πιστεύω πως κάποια στιγμή σύντομα πρέπει. Θα ήταν καλό να τα πούμε από κοντά».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τα εν λόγω έγγραφα συνδέονται με υπόθεση κατά της JP Morgan και περιλαμβάνουν στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές άνω του 1 δισ. δολαρίων που σχετίζονταν με τον Επστάιν. Η υπόθεση αφορά αγωγή που κατέθεσαν οι Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι κατά της τράπεζας JP Morgan, κατηγορώντας την ότι επέτρεψε στον Τζέφρι Επστάιν να χρησιμοποιεί λογαριασμούς της για να μετακινεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι αυτά συνδέονταν με την εκμετάλλευση και διακίνηση ανήλικων κοριτσιών. Στο πλαίσιο αυτής της δίκης αποσφραγίστηκαν τα emails του Άντριου. Η δημοσιοποίηση της αλληλογραφίας έρχεται λίγες ημέρες μετά την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου από τον βασιλιά Κάρολο και την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge.

Λίγους μήνες αργότερα φωτογραφήθηκαν μαζί στο Central Park — συνάντηση που ο Άντριου αργότερα ισχυρίστηκε ότι έγινε για να διακόψει οριστικά τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Πολιτική πίεση και αιτήματα για κατάθεση

Ο Αμερικανός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρτι κάλεσε τον Άντριου «να πει την αλήθεια» για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, σύμφωνα με το BBC.

Ενώ, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, ο Δημοκρατικός Στίβεν Λιντς ζήτησε επίσης την εθελοντική κατάθεσή του, λέγοντας πως «η οπτική του θα βοηθούσε στη δικαίωση των θυμάτων».

Η γνωστή δικηγόρος των θυμάτων του Έπσταϊν, Γκλόρια Όλρεντ, σχολίασε πως η απώλεια των τίτλων ήταν «πολύ καθυστερημένη» και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να περπατά πλέον με τιμή. Πρέπει να ντρέπεται».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο εξετάζει δημοσιεύματα που θέλουν τον Άντριου να επιχείρησε να αποκτήσει πληροφορίες για την κατήγορό του, Βιρτζίνια Τζουφρέ, μέσω της αστυνομικής του φρουράς.

Η σειρά διαδοχής δεν αλλάζει

Παρά την απόφαση του βασιλιά, ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν σχεδιάζει νομοθετική αλλαγή για την αφαίρεσή του από τη διαδοχή — κάτι που θα απαιτούσε συμφωνία και με τα κράτη της Κοινοπολιτείας.

Σύμφωνα με έρευνα της YouGov, 79% των Βρετανών συμφωνεί με την αφαίρεση των τίτλων, ενώ 58% πιστεύει πως η κίνηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του παλατιού και έστειλε «σκέψεις και συμπαράσταση» στα θύματα.