Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ τάσσεται ανοιχτά στο πλευρό του βασιλιά Καρόλου για την απόφαση να αφαιρέσει από τον πρίγκιπα Άντριου τους τίτλους του και να τον απομακρύνει από το Royal Lodge.

«Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφαση που έλαβε το Παλάτι», ανέφερε σήμερα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, προσθέτοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ και με όλα τα θύματα των φρικτών εγκλημάτων του Τζέφρι Έπσταϊν», σύμφωνα με το BBC.

H ανακοίνωση του Παλατιού

Όπως ανακοίνωσε χθες το Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς Κάρολος «εκκίνησε επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Άντριου», ενώ ο Άντριου επίσημη ειδοποίηση να αποχωρήσει από το Royal Lodge και να παραδώσει τη μίσθωση.

Το Παλάτι διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία «ανεξάρτητα από το γεγονός ότι εκείνος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες», και υπογράμμισε: «Οι Μεγαλειότητές τους θέλουν να τονίσουν ότι η σκέψη και η συμπάθειά τους παραμένουν σταθερά με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Τι θα γίνει με τη διαδοχή του θρόνου;

Παρά την απώλεια των τίτλων, ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής και διατηρεί τον ρόλο του ως σύμβουλος του κράτους. Από την πλευρά της κυβέρνησης, εκπρόσωπος του Κιρ Στάρμερ απάντησε στις εκκλήσεις να αφαιρεθεί ο Άντριου — πλέον Άντριου Μάουντμπάτεν–Γουίνδσορ — και από τη σειρά διαδοχής: «Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια. Η κυβέρνηση επικεντρώνεται στη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων».

Σύμφωνα με το BBC, η αλλαγή της γραμμής διαδοχής «θα ήταν περίπλοκη διαδικασία», καθώς θα απαιτούσε τη σύμφωνη γνώμη των 14 βασιλείων της Κοινοπολιτείας, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και ο Καναδάς.