24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»
26 Οκτωβρίου 2025 | 08:02

Σκάνδαλο με τον πρίγκιπα Άντριου: Το σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας στο «μικροσκόπιο»

Ο πρίγκιπας Άντριου κατηγορείται ότι ζει δωρεάν σε πολυτελή έπαυλη, φουντώνοντας τη δημόσια οργή και ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το «σάπιο» και αδιαφανές σύστημα χρηματοδότησης της βρετανικής μοναρχίας

Η βρετανική ελίτ πάντα θεωρούσε τη συζήτηση γύρω από τα χρήματα κάτι το «ανάρμοστο». Όμως ο πρίγκιπας Άντριου, ο πιο απείθαρχος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, έρχεται να ταράξει για ακόμη μια φορά τα νερά, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που το Παλάτι θα προτιμούσε να μείνει στη σκιά: ποιος πληρώνει για τη μοναρχία;

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Times, ο Άντριου φαίνεται να διαμένει δωρεάν στη Royal Lodge, μια πολυτελή έπαυλη στο Ουίνδσορ, προκαλώντας οργή και νέες εκκλήσεις για έρευνα σχετικά με το πώς διαχειρίζεται η βασιλική οικογένεια τη δημόσια χρηματοδότηση. Η υπόθεση, σε συνδυασμό με τη διαβόητη σχέση του πρίγκιπα με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, έχει προκαλέσει πολιτική θύελλα στο Λονδίνο.

Μια εναέρια λήψη με drone δείχνει το Royal Lodge, μια μεγάλη ιδιοκτησία στην έκταση γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ, που ανήκει στον Βρετανό πρίγκιπα Άντριου, στο Ουίνδσορ της Βρετανίας, στις 21 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

Πολιτική αναταραχή και κοινοβουλευτικός έλεγχος

Στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επίσημης έρευνας, δηλώνοντας πως «είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για όλα τα ακίνητα του Στέμματος».

Ο σερ Τζέφρι Κλίφτον-Μπράουν, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία του Άντριου. Η υπόθεση αυτή συμπίπτει με την επικείμενη επανεξέταση του Sovereign Grant, του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τη χρηματοδότηση της μοναρχίας — και που εδώ και καιρό δέχεται επικρίσεις για την έλλειψη διαφάνειας.

Το περίπλοκο σύστημα της βασιλικής χρηματοδότησης

Το Sovereign Grant, που θεσπίστηκε το 2012 από τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, συνδέει τα έσοδα του Παλατιού με τα κέρδη του Crown Estate — ενός τεράστιου χαρτοφυλακίου γης και ακινήτων που αποφέρει δισεκατομμύρια στη βρετανική οικονομία.

Τα έσοδα αυτά έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των συμβάσεων για αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα. Παρόλα αυτά, ελάχιστα είναι γνωστά για το πώς αυτά τα ποσά κατανέμονται και ποιο μέρος καταλήγει τελικά στη χρηματοδότηση των βασιλικών εξόδων.

Επιπλέον, ο Κάρολος και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αντλούν σημαντικά εισοδήματα από τα Δουκάτα του Λάνκαστερ και της Κορνουάλης, τα οποία θεωρούνται ιδιωτικά κτήματα — κάτι που δημιουργεί ένα «γκρίζο» πεδίο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου.

Μια εναέρια λήψη με drone δείχνει την πύλη εισόδου που οδηγεί στο Royal Lodge, μια μεγάλη ιδιοκτησία στην έκταση γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ, η οποία ανήκει στον Βρετανό πρίγκιπα Άντριου, στο Ουίνδσορ της Βρετανίας, στις 21 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Stringer

Οι προνομιούχοι και η εγκράτεια

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος, που συμμετείχε σε αποφάσεις για τα βασιλικά οικονομικά, εξηγεί πως το σύστημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε η μοναρχία να μη βρεθεί ποτέ υπό «εξάρτηση» από την κυβέρνηση. Όμως, όπως επισημαίνει, υπάρχει ένα άγραφο συμβόλαιο με το κοινό: «Οι πολίτες ανέχονται τα βασιλικά προνόμια μόνο αν βλέπουν μια συμπεριφορά μετρημένη, όχι προκλητικά σπάταλη. Όταν αυτό το όριο ξεπερνιέται, το κοινωνικό συμβόλαιο διαρρηγνύεται».

Οι φόροι και οι εθελοντικές «χειρονομίες»

Ο Κάρολος και ο Ουίλιαμ δεν υποχρεούνται να πληρώνουν φόρους εισοδήματος ή κληρονομιάς, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Εδώ και δεκαετίες, χάρη σε μια συμφωνία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δύο άνδρες καταβάλλουν ορισμένους φόρους «εθελοντικά» — με αντάλλαγμα τη μυστικότητα γύρω από τα ακριβή ποσά.

Το Παλάτι υποστηρίζει ότι περιουσιακά στοιχεία όπως το Μπάκιγχαμ, τα βασιλικά αρχεία και η συλλογή έργων τέχνης δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία και άρα δεν υπόκεινται σε φόρο κληρονομιάς.

Ένα μεταθανάτιο απομνημόνευμα της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είχε κατηγορήσει τον Βρετανό πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίησή της όταν ήταν έφηβη, κυκλοφόρησε την Τρίτη στο Λονδίνο, λίγες ημέρες αφότου ο ατιμασμένος πρίγκιπας παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ. REUTERS/Shannon Stapleton

Η Μάργκαρετ Χοτζ ζητά «τέλος στην αδιαφάνεια»

Η Μάργκαρετ Χοτζ, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών και σημερινή επίτροπος κατά της διαφθοράς, χαρακτήρισε τη συμφωνία του Άντριου «σάπια» και τόνισε ότι το σύστημα χρειάζεται ριζική αναμόρφωση.

«Αυτό αφορά τους φορολογούμενους. Οι βασιλικές περιουσίες είναι στην ουσία δημόσιες, γιατί παραχωρήθηκαν από το κράτος για να συντηρούν τη μοναρχία. Χρειαζόμαστε απόλυτη διαφάνεια».

Η επόμενη ημέρα για τη μοναρχία

Σύμφωνα με τους Times, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εξετάζει ήδη το «οικονομικό αποτύπωμα» της μοναρχίας, γνωρίζοντας ότι η κοινωνική αποδοχή του θεσμού εξαρτάται πλέον από τη διαχείριση των χρημάτων — και την εικόνα δικαιοσύνης που προβάλλει το Παλάτι.

Το σκάνδαλο του πρίγκιπα Άντριου δεν είναι απλώς μια ακόμη βασιλική ίντριγκα· είναι μια δοκιμασία εμπιστοσύνης για το αν η βρετανική μοναρχία του 21ου αιώνα μπορεί να συνδυάσει το κύρος της παράδοσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διαφάνειας.

*Με πληροφορίες απο: Politico 

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος της εποχής των δεινοσαύρων: Τι θα είχε συμβεί αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;
26.10.25

Θα είχαν εξαφανιστεί οι δεινόσαυροι αν δεν τους είχε χτυπήσει αστεροειδής;

Μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο Νέο Μεξικό προσφέρει μοναδικά στοιχεία για τη ζωή των δεινοσαύρων λίγο πριν από τη μαζική τους εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΟΣΑ: Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα
26.10.25

Πιο κακή η μοναξιά… και για την οικονομία – Πώς «σκοράρει» η Ελλάδα

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ χαρτογραφεί τις αρνητικές επιπτώσεις της μοναξιάς, στην υγεία, την εργασία, την οικονομική ευημερία. Παραδόξως, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: 5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ
26.10.25

5+1 μύθοι και αλήθειες για τις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ

Από τη στρατηγική σύμπλευση στον Ψυχρό Πόλεμο, μέχρι τις εκατέρωθεν κατηγορίες για «κρατική τρομοκρατία», οι δύο χώρες κινούνται σε ένα διαρκές εκκρεμές ανάμεσα στη σύγκρουση και τη συνύπαρξη

Κατερίνα Τζαβάρα
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε
26.10.25

Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ, τα «τύμπανα πολέμου» στη Λατινική Αμερική και η αναβίωση του Δόγματος Μονρόε

Η κυβέρνηση Τραμπ θολώνει επικίνδυνα τα «νερά» μεταξύ στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής και Ειρηνικού και των σχεδίων καθεστωτικών αλλαγών στη Λατινική Αμερική

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο
26.10.25

Πόσο άλλαξε το Αirbnb σε ένα χρόνο

Η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Αirbnb, Booking ή Expedia) στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχει περάσει στη φάση της ωρίμανσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης
26.10.25

Επίθεση με αυγά και άλλα αντικείμενα δέχθηκε ο Μάκης Βορίδης στο Ηράκλειο Κρήτης

Επίθεση από ομάδα περίπου 60 ατόμων με αυγά και άλλα αντικείμενα φέρεται να δέχθηκε Μάκης Βορίδης, ο οποίος κλείστηκε σε ένα υπόγειο μέχρι να έρθει η αστυνομία να τον απεγκλωβίσει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη
26.10.25

Ο Τραμπ θα προσυπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει τη συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη η οποία κλείστηκε - κατά τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου - με δική του μεσολάβηση

Σύνταξη
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων
26.10.25

Γάζα: Το GHF δηλώνει έτοιμο να ξαναρχίσει τη δράση του παρά τους 1.000 θανάτους Παλαιστινίων

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει την δράση του, παρά τις 1.000 καταγεγραμμένες δολοφονίες άοπλων πολιτών γύρω από τις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ
26.10.25

Λίβανος: Νεκρός και τραυματίας σε πλήγμα του Ισραήλ

Παρά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, με έναν επιβεβαιωμένα νεκρό και έναν τραυματία. Ο Λίβανος αναφέρει πως η κατάπαυση του πυρός έχει παραβιαστεί 5.000 φορές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες
26.10.25

Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ζητά να αφαιρεθεί η υπηκοότητα του Λεοπόλντο Λόπες

Ο πρόεδρος της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ζήτησε την αφαίρεση της υπηκοότητας του Λεοπόλντο Λόπεζ, με την κατηγορία πως καλεί τις ΗΠΑ να χτυπήσουν την χώρα του.

Σύνταξη
