magazin
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του
Σκάνδαλο 21 Οκτωβρίου 2025 | 13:20

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Το Μπάκιγχαμ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν και την Τζουφρέ με τον βρετανικό Τύπο να θέτει ερωτήματα και να απαιτεί απαντήσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Spotlight

Η κοινή γνώμη, όπως φαίνεται, ήταν αυτή που πίεσε το Παλάτι να αναλάβει δράση, πριν ο πρίγκιπας Άντριου εξαναγκαστεί να αποποιηθεί τίτλους όπως αυτόν του Δούκα του Γιορκ.

Η καθυστέρηση αυτή επαναφέρει ερωτήματα για το αν το Μπάκιγχαμ θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα απέναντι στα γεγονότα που συνδέουν τον Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Βιρτζίνια Τζουφρέ.

Τα επίμαχα emails και τα ερωτήματα για το Παλάτι

Νέα στοιχεία από τη δεκαετία του 2000 και του 2010 φέρνουν ξανά στο φως τη στενή σχέση του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν. Αν και ο Άντριου είχε υποστηρίξει στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight ότι «έκοψε κάθε επαφή» με τον χρηματιστή μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη το 2010, emails αποκαλύπτουν ότι επικοινωνούσε ιδιωτικά μαζί του μήνες αργότερα, γράφοντάς του «να ξαναπαίξουν σύντομα».

YouTube thumbnail

Παράλληλα, έγγραφα δείχνουν ότι ο Άντριου είχε στην κατοχή του τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Βιρτζίνια Τζουφρέ και ζητούσε από την αστυνομία προσωπικές πληροφορίες για εκείνη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει επιβεβαιώσει ότι ερευνά τις καταγγελίες, με τη στήριξη του Παλατιού.

Ο πρίγκιπας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιμένοντας πως δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, ένα από τα πλέον γνωστά θύματα του κυκλώματος του Έπσταϊν.

Βασιλικές πηγές δηλώνουν ότι οι κατηγορίες κατά του Άντριου αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα και πρέπει να διερευνηθούν «με τον κατάλληλο τρόπο και στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Ο πρίγκιπας Άντριου σταμάτησε να εκτελεί επίσημα καθήκοντα το 2019 – και έκτοτε το Μπάκιγχαμ δεν έχει θεσμική ευθύνη για τις ενέργειές του. Ωστόσο, η περίοδος που εξετάζεται –από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τη συνέντευξη του 2019– ήταν όταν ο Άντριου είχε ενεργό ρόλο στη βασιλική οικογένεια και για μια δεκαετία λειτουργούσε ως εμπορικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Με νέα επιβαρυντικά στοιχεία να προκύπτουν από εκείνη την εποχή, επανατίθενται ερωτήματα για το τι γνώριζαν τότε βασιλικοί αξιωματούχοι και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τι πληροφορίες μπορεί να διατηρούν ακόμη.

Έθεσε άραγε ποτέ το Παλάτι υπό αμφισβήτηση την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε ο πρίγκιπας στη συνέντευξη του Newsnight;

Πίεση για δημοσιοποίηση αρχείων και ρόλος της αστυνομίας

Τα τελευταία σκάνδαλα προήλθαν μέσα από αναλύσεις παλαιών email και εγγράφων που κατασχέθηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των ερευνών για τον Έπσταϊν.

Πολλοί πλέον ζητούν τη δημοσιοποίηση αντίστοιχων εγγράφων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της βασιλικής αυλής και του προσωπικού που συνόδευε τον Άντριου στα ταξίδια του, όταν κινούνταν στους κύκλους του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η μαρτυρία της Τζουφρέ για τη συνάντησή της με τον πρίγκιπα στο Λονδίνο περιλαμβάνει αναφορές στους σωματοφύλακές του, γεγονός που εγείρει το ερώτημα αν υπάρχουν ακόμη αρχεία κινήσεών τους στα χέρια της αστυνομίας.

Θα υπάρξει άραγε και στο Ηνωμένο Βασίλειο πίεση –όπως στις ΗΠΑ– για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Έπσταϊν;

Ανεξήγητα οικονομικά και κινεζικές επαφές

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα οικονομικά του πρίγκιπα Άντριου. Αν και δεν λαμβάνει πλέον οικονομική στήριξη από τον βασιλιά Κάρολο, εξακολουθεί να συντηρεί την πολυτελή κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Οι σχέσεις του με επιχειρηματικά δίκτυα στην Κίνα, μεταξύ των οποίων πρόσωπα κατηγορημένα για κατασκοπεία, δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι έστελνε κάθε χρόνο κάρτες γενεθλίων στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και είχε ιδιωτικές συναντήσεις με τον Κινέζο πρέσβη στο Λονδίνο.

Τα ερωτήματα αυτά αναζωπυρώθηκαν όταν εμφανίστηκαν φωτογραφίες του με ανώτερο Κινέζο αξιωματούχο, ο οποίος είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δίκη για κινεζική κατασκοπεία που κατέρρευσε.

Μήπως υπήρξε θεσμική έλλειψη περιέργειας ή υπερβολική επιείκεια απέναντι στις δραστηριότητές του;

Πολιτικές πιέσεις και το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης

Η δραματική ανακοίνωση της παραίτησης του πρίγκιπα Άντριου από τίτλους όπως ο Δούκας του Γιορκ και τιμητικές διακρίσεις όπως το Τάγμα της Περικνημίδας, αν και παρουσιάστηκε ως οριστικό μέτρο, άφησε πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Ο Άντριου έχει συμφωνήσει να μη χρησιμοποιεί τους τίτλους του, αλλά τυπικά εξακολουθεί να τους κατέχει. Αυτή η «εθελοντική» ρύθμιση κρατά το ζήτημα εντός της μοναρχίας, ωστόσο αυξάνονται οι πιέσεις να αναλάβει δράση το Κοινοβούλιο.

Η βουλευτής Ρέιτσελ Μάσκελ (York Central) προωθεί νομοθετική τροπολογία για να αφαιρεθούν πλήρως οι τίτλοι του Άντριου, ενώ ο επικεφαλής του SNP, Στίβεν Φλιν, δήλωσε πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην το πράξει η Βουλή».

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Κοινοτήτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών της Κοινοπολιτείας, να αφαιρέσει τον Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου, όπως είχε συμβεί το 1936 με την παραίτηση του Εδουάρδου Η΄.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα μπορούσε επίσης, μέσω του νομικού εγγράφου Letters Patent, να του αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα, καθιστώντας τον απλώς «κύριο Άντριου Γουίνδσορ».

Η στάση του Παλατιού

Πηγή του Μπάκιγχαμ υποστήριξε ότι το Παλάτι ενήργησε “άμεσα και αποφασιστικά” με βάση τα νέα στοιχεία των emails, προκειμένου να αποφευχθεί «περαιτέρω σπατάλη κοινοβουλευτικού χρόνου».

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, το Παλάτι θα συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία, ενώ η προσοχή –όπως υπογραμμίζεται– δεν πρέπει να στραφεί στη φήμη της μοναρχίας, αλλά στα θύματα του Έπσταϊν και στο «ολόκληρο δίκτυο κοριτσιών και νεαρών γυναικών που κακοποιήθηκαν και υπέστησαν φρικτή μεταχείριση».

Τι λέει ο βρετανικός Τύπος

Η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου και οι νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» διερωτάται η Daily Mirror, σημειώνοντας ότι ο ισχυρισμός πως ο πρίγκιπας ζήτησε από αστυνομικό της προσωπικής του φρουράς να συλλέξει πληροφορίες για τη Τζουφρέ έχει προκαλέσει «μια νέα κρίση» για τον Οίκο του Ουίνδσορ. Το Παλάτι, αναφέρει η εφημερίδα, δηλώνει ότι οι κατηγορίες πρέπει να «εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο».

Η Daily Mail θέτει το ερώτημα πώς ο Άντριου μπορεί να αντέχει οικονομικά τη διαμονή του στο Royal Lodge, την έπαυλη 30 δωματίων που ανήκει στο Crown Estate στο Ουίνδσορ. Η Times αποκαλύπτει πως έχει δει το μισθωτήριο και ότι ο πρίγκιπας καταβάλλει μόνο ένα «συμβολικό» ενοίκιο από το 2003. Ένας πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «το Crown Estate ανήκει σε όλους μας» και πως είναι ευθύνη των διαχειριστών να «μεγιστοποιούν τα έσοδα του κράτους». Στην ανάλυσή της, η Guardian σχολιάζει ότι «η εικόνα είναι κακή — ένας ατιμασμένος πρίγκιπας που ζει μέσα στη χλιδή μιας τεράστιας δημόσιας περιουσίας».

Η Daily Telegraph από την πλευρά της αναφέρει ότι ο Άντριου θεωρείται πλέον «δυνητικός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια», λόγω των επαφών του με φερόμενους ως Κινέζους κατασκόπους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εκφράσει «ανησυχίες» ήδη από το 2021 για τις επανειλημμένες συναντήσεις του με τον επιχειρηματία Γιανγκ Τενγκμπό — τον οποίο ο πρίγκιπας έχει διαβεβαιώσει ότι έπαψε να βλέπει μόλις προέκυψαν υποψίες. Ο ίδιος ο Τενγκμπό αρνείται οποιαδήποτε σχέση με κατασκοπεία.

*Με πληροφορίες από: BBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

Alpha Finance: Θετική για το Χρηματιστήριο Αθηνών ενόψει του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Μακροζωία: 7 απλές συνήθειες που μπορούν να σας προσθέσουν μια δεκαετία

Business
Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

Citi για Metlen: Ανεβάζει στα 52 ευρώ την τιμή στόχο της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη
Η εκλεκτή 21.10.25

Θα ήμουν στον παράδεισο: Αυτή είναι η ηθοποιός που θέλει η Ντέμπι Χάρι να την υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη

Οι φήμες θέλουν μια βιογραφική ταινία των Blondie να βρίσκεται στα σκαριά και η Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια είναι η ηθοποιός που θα ήθελε να την υποδυθεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου
Culture Live 21.10.25

«Η πραγματική τέχνη δεν είναι η κλοπή – είναι η πώληση»: Ειδικοί σε κλοπές έργων τέχνης αναλύουν την περίπτωση του Λούβρου

Μέσα σε επτά λεπτά, τέσσερις μασκοφόροι άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας από το Λούβρο. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: το δύσκολο μέρος τώρα αρχίζει — πώς θα τα πουλήσουν.

Σύνταξη
Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ
Απογοήτευση 21.10.25

Δεν είναι αρκετά καλή: Οι κριτικοί «σταυρώνουν» τη βιογραφική ταινία Christy, ενώ η Σίντνεϊ Σουίνι έβλεπε Όσκαρ

Λίγες εβδομάδες προτού κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες η Christy, η ταινία για τη ζωή της μποξέρ Κρίστι Μάρτιν, οι πρώτες κριτικές δεν ήταν αυτές που θα ήθελε η Σίντνεϊ Σουίνι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»
«Όχι στους βασιλιάδες» 21.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκαλεί νταή τον Τραμπ και στηρίζει τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις «No Kings»

«Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, διότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο» ανέφερε σε συνέντευξη του ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, καλώντας τον λαό να συνεχίσει να διαδηλώνει εναντίον του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πρεμιέρα στις 7/11 20.10.25

Η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» της Lauren Gunderson έρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Έλα να σταματήσουμε αυτήν τη μέρα κι αυτήν τη νύχτα μαζί και τότε θα σου ανήκει η ρίζα όλων των ποιημάτων, θα σου ανήκουν όλα τα καλά της γης και του ήλιου- και μας μένουν εκατομμύρια ήλιοι ακόμα». Γουόλτ Γουίτμαν, «Το τραγούδι του εαυτού μου»

Σύνταξη
Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Σοκ 20.10.25

Ο αιμοδιψής βιαστής «γνωστός Πρωθυπουργός» και ο σωτήρας Τραμπ: Νέες αποκαλύψεις στο βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ

«Με έπνιξε επανειλημμένα. Γελούσε όταν με πονούσε και τον διέγειρε περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από το κιόσκι αιμόφυρτη», γράφει μεταξύ άλλων η Βιρτζίνια Τζουφρέ για την εμπειρία της με «γνωστό Πρωθυπουργό»

Σύνταξη
«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου
Culture Live 20.10.25

«Πίστευα ότι μπορεί να πεθάνω ως σκλάβα του σεξ»: Nέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο πρίγκιπας Άντριου στο επίκεντρο νέου σκανδάλου μετά τις αποκαλύψεις της Βιρτζίνια Τζουφρέ και την έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις κινήσεις του σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
His way 19.10.25

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)
On Field 21.10.25

Το Μαρόκο στην ελίτ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου (pics, vid)

Το πλάνο χρόνων για την «στρογγυλή θεά» που έφερε το Μαρόκο στην «πρώτη γραμμή» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου – Οι επιτυχίες, τα νέα υπερσύγχρονα γήπεδα, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που έρχεται και το μεγάλο πρότζεκτ στο Μουντιάλ 2030

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 21.10.25

Το πρώτο εγχειρίδιο για ασφαλή πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία από το ΜΙΤ

Το ναυτιλιακό consortium του MIT με ιδρυτικά μέλη τις Capital Clean Energy Carriers Corp., HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering, American Bureau of Shipping (ABS) και Delos Navigation LTD, εξέδωσε το πρώτο εγχειρίδιο για την ασφαλή πρόωση με πυρηνική ενέργεια των εμπορικών πλοίων

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η πρωταθλήτρια του Youth League 2025, Μπαρτσελόνα, νίκησε 3-0 τον πρωταθλητή του 2024 Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase της σεζόν 2025-26.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Αλέξης Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη

Μια ακόμη ηχηρή παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρας ο οποίος παίρνει θέση για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση με το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Σύνταξη
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 21.10.25

Η Πολωνία προειδοποιεί τον Πούτιν να μην περάσει από τον εναέριο χώρο της για τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Ξεκάθαρη στάση κράτησε η Πολωνία προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, για την ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία, προτρέποντάς τον να μην εισέλθει στον εναέριο χώρο της

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Διαφάνεια αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιες χώρες τα «πάνε» καλύτερα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Αλλαγές οφείλουν να εφαρμόσουν τα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διαφάνεια στο μισθολογικό κομμάτι, μετά τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν για την πάταξη της ανισότητας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ο λαός, η νεολαία και οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών κρατούν το θέμα ψηλά, αχρηστεύουν κάθε μηχανισμό συγκάλυψης που στήνει η κυβέρνηση τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύνταξη
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»
Πολιτική Γραμματεία 21.10.25

Βουλή: Σφοδρά πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Κατάπτυστη τροπολογία»

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να φτιάξει μια «υγειονομική ζώνη απέναντι στον εχθρό - λαό»

Σύνταξη
ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Ελλάδα 21.10.25

Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο