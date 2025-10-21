«Τι γνώριζε το Παλάτι;» – Ο βρετανικός Τύπος για τον πρίγκιπα Άντριου και το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής αφαίρεσης των τίτλων του

Η κοινή γνώμη, όπως φαίνεται, ήταν αυτή που πίεσε το Παλάτι να αναλάβει δράση, πριν ο πρίγκιπας Άντριου εξαναγκαστεί να αποποιηθεί τίτλους όπως αυτόν του Δούκα του Γιορκ.

Η καθυστέρηση αυτή επαναφέρει ερωτήματα για το αν το Μπάκιγχαμ θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα απέναντι στα γεγονότα που συνδέουν τον Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη Βιρτζίνια Τζουφρέ.

Τα επίμαχα emails και τα ερωτήματα για το Παλάτι

Νέα στοιχεία από τη δεκαετία του 2000 και του 2010 φέρνουν ξανά στο φως τη στενή σχέση του πρίγκιπα με τον Έπσταϊν. Αν και ο Άντριου είχε υποστηρίξει στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight ότι «έκοψε κάθε επαφή» με τον χρηματιστή μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη το 2010, emails αποκαλύπτουν ότι επικοινωνούσε ιδιωτικά μαζί του μήνες αργότερα, γράφοντάς του «να ξαναπαίξουν σύντομα».

Παράλληλα, έγγραφα δείχνουν ότι ο Άντριου είχε στην κατοχή του τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της Βιρτζίνια Τζουφρέ και ζητούσε από την αστυνομία προσωπικές πληροφορίες για εκείνη.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει επιβεβαιώσει ότι ερευνά τις καταγγελίες, με τη στήριξη του Παλατιού.

Ο πρίγκιπας έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιμένοντας πως δεν θυμάται να έχει γνωρίσει ποτέ τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, ένα από τα πλέον γνωστά θύματα του κυκλώματος του Έπσταϊν.

Βασιλικές πηγές δηλώνουν ότι οι κατηγορίες κατά του Άντριου αντιμετωπίζονται με μεγάλη σοβαρότητα και πρέπει να διερευνηθούν «με τον κατάλληλο τρόπο και στο μέγιστο δυνατό βαθμό».

Ο πρίγκιπας Άντριου σταμάτησε να εκτελεί επίσημα καθήκοντα το 2019 – και έκτοτε το Μπάκιγχαμ δεν έχει θεσμική ευθύνη για τις ενέργειές του. Ωστόσο, η περίοδος που εξετάζεται –από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως τη συνέντευξη του 2019– ήταν όταν ο Άντριου είχε ενεργό ρόλο στη βασιλική οικογένεια και για μια δεκαετία λειτουργούσε ως εμπορικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Με νέα επιβαρυντικά στοιχεία να προκύπτουν από εκείνη την εποχή, επανατίθενται ερωτήματα για το τι γνώριζαν τότε βασιλικοί αξιωματούχοι και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τι πληροφορίες μπορεί να διατηρούν ακόμη.

Έθεσε άραγε ποτέ το Παλάτι υπό αμφισβήτηση την εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασε ο πρίγκιπας στη συνέντευξη του Newsnight;

Πίεση για δημοσιοποίηση αρχείων και ρόλος της αστυνομίας

Τα τελευταία σκάνδαλα προήλθαν μέσα από αναλύσεις παλαιών email και εγγράφων που κατασχέθηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των ερευνών για τον Έπσταϊν.

Πολλοί πλέον ζητούν τη δημοσιοποίηση αντίστοιχων εγγράφων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της βασιλικής αυλής και του προσωπικού που συνόδευε τον Άντριου στα ταξίδια του, όταν κινούνταν στους κύκλους του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η μαρτυρία της Τζουφρέ για τη συνάντησή της με τον πρίγκιπα στο Λονδίνο περιλαμβάνει αναφορές στους σωματοφύλακές του, γεγονός που εγείρει το ερώτημα αν υπάρχουν ακόμη αρχεία κινήσεών τους στα χέρια της αστυνομίας.

Θα υπάρξει άραγε και στο Ηνωμένο Βασίλειο πίεση –όπως στις ΗΠΑ– για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων του Έπσταϊν;

Ανεξήγητα οικονομικά και κινεζικές επαφές

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τα οικονομικά του πρίγκιπα Άντριου. Αν και δεν λαμβάνει πλέον οικονομική στήριξη από τον βασιλιά Κάρολο, εξακολουθεί να συντηρεί την πολυτελή κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Οι σχέσεις του με επιχειρηματικά δίκτυα στην Κίνα, μεταξύ των οποίων πρόσωπα κατηγορημένα για κατασκοπεία, δεν εξηγήθηκαν ποτέ πλήρως.

Δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι έστελνε κάθε χρόνο κάρτες γενεθλίων στον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και είχε ιδιωτικές συναντήσεις με τον Κινέζο πρέσβη στο Λονδίνο.

Τα ερωτήματα αυτά αναζωπυρώθηκαν όταν εμφανίστηκαν φωτογραφίες του με ανώτερο Κινέζο αξιωματούχο, ο οποίος είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη δίκη για κινεζική κατασκοπεία που κατέρρευσε.

Μήπως υπήρξε θεσμική έλλειψη περιέργειας ή υπερβολική επιείκεια απέναντι στις δραστηριότητές του;

Πολιτικές πιέσεις και το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης

Η δραματική ανακοίνωση της παραίτησης του πρίγκιπα Άντριου από τίτλους όπως ο Δούκας του Γιορκ και τιμητικές διακρίσεις όπως το Τάγμα της Περικνημίδας, αν και παρουσιάστηκε ως οριστικό μέτρο, άφησε πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Ο Άντριου έχει συμφωνήσει να μη χρησιμοποιεί τους τίτλους του, αλλά τυπικά εξακολουθεί να τους κατέχει. Αυτή η «εθελοντική» ρύθμιση κρατά το ζήτημα εντός της μοναρχίας, ωστόσο αυξάνονται οι πιέσεις να αναλάβει δράση το Κοινοβούλιο.

Η βουλευτής Ρέιτσελ Μάσκελ (York Central) προωθεί νομοθετική τροπολογία για να αφαιρεθούν πλήρως οι τίτλοι του Άντριου, ενώ ο επικεφαλής του SNP, Στίβεν Φλιν, δήλωσε πως «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην το πράξει η Βουλή».

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Κοινοτήτων, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε, με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών της Κοινοπολιτείας, να αφαιρέσει τον Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου, όπως είχε συμβεί το 1936 με την παραίτηση του Εδουάρδου Η΄.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα μπορούσε επίσης, μέσω του νομικού εγγράφου Letters Patent, να του αφαιρέσει τον τίτλο του πρίγκιπα, καθιστώντας τον απλώς «κύριο Άντριου Γουίνδσορ».

Η στάση του Παλατιού

Πηγή του Μπάκιγχαμ υποστήριξε ότι το Παλάτι ενήργησε “άμεσα και αποφασιστικά” με βάση τα νέα στοιχεία των emails, προκειμένου να αποφευχθεί «περαιτέρω σπατάλη κοινοβουλευτικού χρόνου».

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, το Παλάτι θα συνεργαστεί πλήρως με την αστυνομία, ενώ η προσοχή –όπως υπογραμμίζεται– δεν πρέπει να στραφεί στη φήμη της μοναρχίας, αλλά στα θύματα του Έπσταϊν και στο «ολόκληρο δίκτυο κοριτσιών και νεαρών γυναικών που κακοποιήθηκαν και υπέστησαν φρικτή μεταχείριση».

Τι λέει ο βρετανικός Τύπος

Η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου και οι νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τι γνώριζε το Παλάτι;» διερωτάται η Daily Mirror, σημειώνοντας ότι ο ισχυρισμός πως ο πρίγκιπας ζήτησε από αστυνομικό της προσωπικής του φρουράς να συλλέξει πληροφορίες για τη Τζουφρέ έχει προκαλέσει «μια νέα κρίση» για τον Οίκο του Ουίνδσορ. Το Παλάτι, αναφέρει η εφημερίδα, δηλώνει ότι οι κατηγορίες πρέπει να «εξεταστούν με τον κατάλληλο τρόπο».

Η Daily Mail θέτει το ερώτημα πώς ο Άντριου μπορεί να αντέχει οικονομικά τη διαμονή του στο Royal Lodge, την έπαυλη 30 δωματίων που ανήκει στο Crown Estate στο Ουίνδσορ. Η Times αποκαλύπτει πως έχει δει το μισθωτήριο και ότι ο πρίγκιπας καταβάλλει μόνο ένα «συμβολικό» ενοίκιο από το 2003. Ένας πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Λογαριασμών δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «το Crown Estate ανήκει σε όλους μας» και πως είναι ευθύνη των διαχειριστών να «μεγιστοποιούν τα έσοδα του κράτους». Στην ανάλυσή της, η Guardian σχολιάζει ότι «η εικόνα είναι κακή — ένας ατιμασμένος πρίγκιπας που ζει μέσα στη χλιδή μιας τεράστιας δημόσιας περιουσίας».

Η Daily Telegraph από την πλευρά της αναφέρει ότι ο Άντριου θεωρείται πλέον «δυνητικός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια», λόγω των επαφών του με φερόμενους ως Κινέζους κατασκόπους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εκφράσει «ανησυχίες» ήδη από το 2021 για τις επανειλημμένες συναντήσεις του με τον επιχειρηματία Γιανγκ Τενγκμπό — τον οποίο ο πρίγκιπας έχει διαβεβαιώσει ότι έπαψε να βλέπει μόλις προέκυψαν υποψίες. Ο ίδιος ο Τενγκμπό αρνείται οποιαδήποτε σχέση με κατασκοπεία.

*Με πληροφορίες από: BBC