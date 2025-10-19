Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε

Ο πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται να γίνει το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που θα εμπλακεί σε ποινική έρευνα εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, μετά την επιβεβαίωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ότι διερευνά «ενεργά» ισχυρισμούς ότι ζήτησε από έναν αστυνομικό να συλλέξει στοιχεία για την έφηβη κατήγορό του για σεξουαλική κακοποίηση.

Ένα email που απέκτησε η εφημερίδα Daily Mail αποκαλύπτει πώς ο Άντριου ζήτησε από τον αμειβόμενο από τους φορολογούμενους σωματοφύλακα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να ερευνήσει τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, δίνοντάς του την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της.

Ο Άντριου ενημέρωσε τον Έντ Πέρκινς, αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ, ότι είχε ζητήσει από έναν από τους προσωπικούς του αστυνομικούς προστασίας – μέλος της ελίτ ομάδας SO14 Royalty Protection Group της Μητροπολιτικής Αστυνομίας – να συγκεντρώσει πληροφορίες για την Τζιούφρε.

Έστειλε email στον κ. Πέρκινς λίγες ώρες πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει για πρώτη φορά τη διάσημη φωτογραφία του δούκα με τη 17χρονη Τζιούφρε, που τελικά οδήγησε στην πτώση του.

«Φαίνεται επίσης ότι έχει ποινικό μητρώο στις [Ηνωμένες] Πολιτείες», έγραψε. «Έχω δώσει την ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης της στον XXX, τον αστυνομικό προστασίας που υπηρετεί, για έρευνα».

Δεν προκύπτει ότι ο αστυνομικός συμμορφώθηκε με το αίτημα του πρίγκιπα, ενώ η οικογένεια της Τζιούφρε διέψευσε τα περί ποινικού μητρώου.

«Η αλήθεια θα έρθει στο φως»

Οι συγγενείς της ανέφεραν ότι οι αποκαλύψεις «εκθέτουν τα όρια στα οποία φτάνουν οι εμπλεκόμενοι για να δυσφημήσουν και να συκοφαντήσουν επιζώντες. Η αλήθεια θα έρθει στο φως και δεν θα υπάρχουν σκιές για να κρυφτούν».

Ένας εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε σήμερα: «Είμαστε ενήμεροι για δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και διερευνούμε ενεργά τους ισχυρισμούς».

Ο πρίγκιπας ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινική έρευνα στις ΗΠΑ για τη διαρροή του αριθμού κοινωνικής ασφάλισης της Τζιούφρε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Αν και ο Άντριου είχε προηγουμένως διευθετήσει αστική υπόθεση για σεξουαλική επίθεση που είχε καταθέσει η Τζιούφρε στις ΗΠΑ, αυτή θα ήταν η πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες που μέλος της βασιλικής οικογένειας εμπλέκεται σε ποινική έρευνα.