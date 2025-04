Ο πρίγκιπας Άντριου έχει νεύρα: Λούτρινα αρκουδάκια στη σειρά, κρεατοελιές μακριά από το Παλάτι

Μην τα βάζετε με τον Ράντι Άντι (παρατσούκλι του πρίγκιπα Άντριου, δευτερότοκος της Αλισάβετ, αδελφός του βασιλιά Καρόλου) και τα λούτρινα αρκουδάκια του!

Αυτό αποκαλύπτει στο βιβλίο του, Yes, Ma’am: The Secret Life of Royal Servants (Μάλιστα Μάνταμ: Η Κρυφή Ζωή των Βασιλικών Βοηθών), ο βασιλικός συγγραφέας Τομ Κουίν.

Σύμφωνα με τον Κουίν ο πρίγκιπας Άντριου που έχει κατηγορηθεί για τις σχέσεις του με το κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης και trafficking του Τζέφρι Έπσταιν, φέρεται να έχει εμμονή με τη συλλογή του από λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία πρέπει να είναι τοποθετημένα σε τέλεια σειρά στην κρεβατοκάμαρά του.

Το βιβλίο βασίζεται σε εκατοντάδες συνεντεύξεις με πρώην και νυν μέλη του προσωπικού του παλατιού.

Εκπρόσωπος του Μπάκιγχαμ είχε δηλώσει προηγουμένως στο Fox News Digital ότι δεν απαντούν σε σχόλια για τον δούκα του Γιορκ, καθώς δεν είναι πλέον εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας. «Δεν σχολιάζουμε τέτοια βιβλία» σχολίασε.

«Ο Άντριου είναι αρκετά εκκεντρικός και έχει μια συλλογή από λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία επιμένει να τοποθετούνται κάθε μέρα σε μια συγκεκριμένη θέση… σε σχήμα πυραμίδας. Και θυμώνει πολύ αν δεν γίνει σωστά… Δεν κάνει τίποτα μόνος του!»

«Η ιστορία του πρίγκιπα Άντριου και των λούτρινων του είναι πολύ αποκαλυπτική» είπε ο Κουίν στο Fox News Digital.

«Αναθέτει σε συγκεκριμένους ανθρώπους από το προσωπικό του να τα βάζουν σε σειρά, πάντα σε ακριβές σχήμα πυραμίδας» ισχυρίστηκε.

«Υπάρχουν αρκετά – 20 ή 30 – και έχουν συγκεκριμένη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθούν, έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη για το πώς πρέπει να είναι τοποθετημένα. Και ξέρω ότι στο παρελθόν… αν δεν τοποθετούνταν ακριβώς όπως ήθελε, γινόταν έξαλλος. Ήταν εξοργισμένος και θυμωμένος αν τα λούτρινα δεν ήταν παραταγμένα όπως τα θέλει. Έτσι, όταν βρίσκει κάποιον που είναι πολύ καλός σε αυτό, τον κρατάει κοντά του και ζητάει από το ίδιο άτομο να το κάνει κάθε μέρα» προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Κουίν, ο 65χρονος δεν είναι αγαπητός ανάμεσα στους υπαλλήλους του παλατιού.

«Πολλοί από το προσωπικό του δεν τον εκτιμούν πολύ γιατί πιστεύουν ότι είναι προνομιούχος και αρκετά κακότροπος» ισχυρίστηκε ο Κουίν.

«Νομίζω η κακή του διάθεση και ο εκνευρισμός του προέρχεται από την απογοήτευση του που αν και τον θεωρούσαν τον αγαπημένο γιο της βασίλισσας, με τον καιρό έπεσε σε δυσμένεια. Δεν κατάφερε να κερδίσει τη συμπάθεια του κόσμου από τον αιώνιο αντίπαλο του, τον αδελφό του Κάρολο. Ο Άντριου πιστεύει ότι είναι καλύτερος από αυτόν, είναι λιγότερο εσωστρεφής, λιγότερο ευαίσθητος. Είναι πιο ‘σκληρός’ τύπος. Και νομίζω ότι αισθάνεται ακόμα πιο απογοητευμένος τώρα που δεν είναι πλέον εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας. Βγάζει τα νεύρα του στο προσωπικό» προσθέτει.

«Αυτό μου το εξομολογήθηκαν πολλοί άνθρωποι που εργάστηκαν για αυτόν» λέει ο Κουίν. «Τωρινοί και πρώην. Ο Άντριου είναι εξουθενωτικά απαιτητικός και τα τα λούτρινα αρκουδάκια είναι ένα καλό παράδειγμα της συμπεριφοράς και των εμμονών του».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η φημολογούμενη αγάπη του Άντριου για τα λούτρινα παιχνίδια έχει έρθει στο φως. Στο δράμα του Netflix του 2024, Scoop, οι θεατές βλέπουν έναν απογοητευμένο Άντριου (τον υποδύεται ο Rufus Sewell), να επιπλήττει μία από τις υπηρέτριές του για το ότι δεν οργάνωσε σωστά τα αρκουδάκια του στο κρεβάτι.

Το 2022, η πρώην βοηθός στο Μπάκιγχαμ, Σάρλοτ Μπριγκς, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι ήταν υπεύθυνη για την τοποθέτηση των λούτρινων του Άντριου σε σειρά κατά μέγεθος κάθε πρωί στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Ο Άντριου θα ήταν τότε στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής του. Τότε μετρούσε 72 λούτρινα αρκουδάκια στη συλλογή του.

«Μόλις πήρα τη δουλειά, μου είπαν για τα αρκουδάκια και μου το έκαναν σαφές πώς ήθελε να είναι» είχε πει η Μπριγκς. «Πέρασα εκπαίδευση. Ήταν πραγματικά περίεργο. Στην τελική πρόκειται για έναν ενήλικο άνδρα που είχε υπηρετήσει στα Φόκλαντ. Και όμως, κάθε ένα από τα αρκουδάκια έπρεπε να είναι προσεκτικά τοποθετημένο. Ήταν παλιομοδίτικα λούτρινα αρκουδάκια – τα Steiff – και σχεδόν όλα είχαν ναυτικές στολές και καπέλα» πρόσθεσε.

«Χρειαζόμουν μισή ώρα για να τα τακτοποιήσω» δήλωσε η Μπριγκς. «Μετά, το βράδυ, έπρεπε να πάρω όλα τα αρκουδάκια και να τα τοποθετήσω γύρω από το δωμάτιο. Κάθε ένα είχε μια προκαθορισμένη θέση. Έπρεπε να στοιβάξουμε τα μικρότερα σε μια κολώνα, πάλι κατά μέγεθος, για να φαίνονται όμορφα. Τα δύο αγαπημένα του αρκουδάκια καθόταν σε δύο θρόνους στα πλάγια του κρεβατιού. Τα άλλα ήταν στα πόδια του κρεβατιού, στο πάτωμα».

Αν τα αρκουδάκια δεν ήταν στη θέση που έπρεπε, ο Άντριου έχανε την ψυχραιμία του -και αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελε κανείς από τους βοηθούς του.

Η Sun ανέφερε επίσης ότι σε ένα ντοκιμαντέρ του ITV το 2022, ο Πολ Πέιτζ, ο οποίος ήταν στην Βασιλική Προστασία από το 1998 έως το 2004, δήλωσε ότι είδε «περίπου 60 ή 70 και πλέον λούτρινα παιχνίδια» στο κρεβάτι του πρίγκιπα όταν εργαζόταν για το παλάτι.

«Υπήρχε μια φωτογραφία σε ένα συρτάρι, με όλα τα αρκουδάκια παραταγμένα σε πυραμίδα. Ο Άντριου τσέκαρε το σχήμα που είχαν τα λούτρινα αρκουδάκια στην πλαστικοποιημένη φωτογραφία και αν δεν ήταν τοποθετημένα στη σωστή σειρά από το υπηρετικό του προσωπικό, πάθαινε tantrum, ούρλιαζε και φώναζε» είχε πει ο Πέιτζ.

Κατά την περίοδο προβολής του ντοκιμαντέρ, τόσο το Μπάκιγχαμ όσο και εκπρόσωπος του Άντριου αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με τη Vogue, ο Άντριου είχε μιλήσει κάποτε για την αγάπη του για τα λούτρινα αρκουδάκια. «Πάντα συλλέγω λούτρινα αρκουδάκια» είπε το 2010 στην έκδοση.

«Οπουδήποτε πήγαινα ως μέλος του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου, αγόραζα ένα μικρό λούτρινο αρκουδάκι, οπότε έχω μια συλλογή από όλο τον κόσμο σε διάφορες στολές και μεγέθη» είπε.

Kρεατοελιές για Άντριου, λάθος κούπα για Κάρολο, λάθος βλέμμα για Εδουάρδο

Ένα πράγμα που εξοργίζει επίσης τον πρίγκιπα Άντριου πέρα από την ακαταστασία των λούτρινων του, είναι οι κρεατοελιές.

Ο Άντριου φέρεται να μην ανέχεται προσωπικό με κρεατοελιές ή άλλα δερματικά σημάδια στο πρόσωπο. Πολλοί πρώην υπηρέτες ισχυρίστηκαν στον Κουίν ότι ο Άντριου είχε απομακρύνει τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού του επειδή δεν του άρεσε μια κρετοελιά που είχε στο πρόσωπο. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι είχε απολύσει άλλο μέλος του προσωπικού επειδή φορούσε γραβάτα που δεν ήταν από μετάξι.

«Είναι πολύ απαιτητικός με πράγματα που οι υπόλοιποι θεωρούμε ασήμαντα» δήλωσε ο Κουίν στο Fox News Digital. «Οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί για το προσωπικό. Οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτόν έχουν συχνά πολύ σκληρή αντιμετώπιση».

«Βέβαια δεν είναι μόνο ο Άντριου» πρόσθεσε ο Κουίν. «Υπάρχει επίσης μια άλλη ιστορία για τον [αδελφό του] πρίγκιπα Εδουάρδο. Ο Εδουάρδος ήταν εκνευρισμένος γιατί ο σοφέρ του κοιτούσε πολύ συχνά στον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Ο Εδουάρδος ήταν πολύ θυμωμένος μαζί του γι’ αυτό».

«Ένας υπηρέτης που εργάστηκε για το Παλάτι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είπε: ‘Ω, ήμασταν απλώς κομμάτια της διακόσμησης, ήμασταν ανθρώπινα έπιπλα και έπρεπε να φροντίζουμε ώστε όλα να είναι στην εντέλεια. Δεν είχαμε εργασιακά δικαιώματα ανάλογα με αυτά που έχουν οι άνθρωποι τώρα» συνέχισε ο συγγραφέας.

«Υπάρχουν πολλές ιστορίες… Είναι ένα μείγμα. Μερικές φορές [τα μέλη της βασιλκής οικογένειας της Βρετανίας] είναι ανυπόφορα με το προσωπικό. Άλλες φορές, είναι εξαιρετικά ευγενικοί. Εξαρτάται από το ποιον θα συναντήσεις μπροστά σου και το πώς θα έχει ξυπνήσει» πρόσθεσε.

Ο Κουίν σημείωσε επίσης ότι ο Άντριου δεν είναι ο μόνος με ιδιορρυθμίες στον οίκο των Ουίνσδορ.

«Χάνει την ψυχραιμία του σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά συνήθως το μετανιώνει γρήγορα» γράφει στο βιβλίο του.

Ο Κρίστοφερ Άντερσεν είχε γράψει στο βιβλίο του Ο Βασιλιάς (The King) ότι, όπως και ο Άντριου, ο Κάρολος έχει μια αδυναμία για το λούτρινο αρκουδάκι της παιδικής του ηλικίας.

«Ο Κάρολος έχει μια πολύ αυστηρή ρουτίνα και το μισεί όταν αυτή διαταράσσεται» λέει ο Κουίν.

«Ενοχλείται πολύ. Όταν ένα μέλος του προσωπικού του ετοιμάζει ένα μπάνιο, αν δεν είναι ακριβώς η σωστή θερμοκρασία και το νερό δεν έχει το προβλεπόμενο βάθος, εξοργίζεται. Αν τα παπούτσια του δεν είναι γυαλισμένα όπως του αρέσει, μπορεί να θυμώσει. Πολύ!» συμπληρώνει.

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει «μικρές εκρήξεις θυμού με το προσωπικό του» αν δεν του δοθεί η σωστή κούπα τσαγιού, τα παπούτσια του δεν είναι τέλεια γυαλισμένα ή η οδοντόκρεμα δεν είναι σωστά τοποθετημένη στην οδοντόβουρτσα του

«Ενδιαφέρον έχει και η καθημερινή του απαίτηση να έχει κάθε μέρα, έξι αυγά μαγειρεμένα για αυτόν. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον δύο είναι μαγειρεμένα σύμφωνα με την προτίμησή του. Τα υπόλοιπα απλώς απορρίπτονται… Υπάρχει επίσης η διάσημη ιστορία για τον Κάρολο και την οδοντόκρεμα. Περιμένει η οδοντόκρεμα να τοποθετείται στην οδοντόβουρτσά του κάθε μέρα» προσθέτει.

«Για να είμαστε δίκαιοι μαζί του, αυτό ξεκίνησε όταν τραυματίστηκε στο χέρι μετά από πτώση από άλογο ενώ έπαιζε πόλο» διευκρινίζει ο συγγραφέας. «Τείνεις να γίνεσαι εμμονικός με αυτές τις μικρές λεπτομέρειες γιατί δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις τον εαυτό σου. Γίνεσαι όλο και πιο εκκεντρικός μετά από τέτοια συμβάντα».