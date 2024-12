Ακόμα ένα σκάνδαλο φαίνεται πώς έχει φέρει σύννεφα πάνω από τον πρίγκιπα Άντριου, στη Μεγάλη Βρετανία, μετά από καταγγελίες ότι Κινέζος φίλος του λειτουργούσε ως κατάσκοπος, ενώ έρευνα διεξάγεται και στα οικονομικά του Άντριου.

Μάλιστα, τη δική της απάντηση έδωσε η Κίνα για της καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογες».

Όπως έκαναν γνωστό διεθνή μέσα, ο Κινέζος επιχειρηματίας φαίνεται πώς είχε γίνει έμπιστος του πρίγκιπα Άντριου και είχε λάβει άδεια να ενεργεί εξ ονόματός του να αναζητήσει πιθανούς επενδυτές από την Κίνα.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι ο Κινέζος επιχειρηματίας φέρεται να εκμεταλλεύθηκε τη σχέση του με τον πρίγκιπα Άντριου για να κατασκοπεύσει για λογαριασμό του Πεκίνου, μια υπόθεση για την οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε «την ανησυχία του».

«Οι κατηγορίες περί λεγόμενης κατασκοπείας από την Κίνα είναι παράλογες», δήλωσε ο Λιν Ζιάν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης του Τύπου.

Χθες Δευτέρα η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε «την ανησυχία της» για τις ενέργειες του Πεκίνου, αντιδρώντας στις υποψίες ότι ο Κινέζος επιχειρηματίας που συνδέεται με τον πρίγκιπα Άντριου, ο Τένγκμπο Γιανγκ, επιδιδόταν σε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

The alleged Chinese spy with links to Prince Andrew has been named as Yang Tengbo after an anonymity order was lifted.https://t.co/f7x4JnVDwV pic.twitter.com/Xr8NB19mKQ

— Sky News (@SkyNews) December 16, 2024