Καθήκον ή εκβιασμός; Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τίτλους και τιμές – Στο κάδρο ο Έπσταϊν 
Go Fun 17 Οκτωβρίου 2025 | 23:50

Καθήκον ή εκβιασμός; Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τίτλους και τιμές – Στο κάδρο ο Έπσταϊν 

Όχι πια Δούκας του Γιορκ, μόνο πρίγκιπας Άντριου με τη σύμφωνη γνώμη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Τι μαρτυρά ο ύπνος σου για την υγεία σου

Spotlight

Σε μία κίνηση άνευ προηγουμένου για μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο πρίγκιπας Άντριου, 65 ετών, ανακοίνωσε μέσω δήλωσης του Παλατιού του Μπάκιγχαμ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ότι παραιτείται από όλους τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του Δούκα του Γιορκ.

Η κίνηση του έρχεται μετά από σειρά αποκαλύψεων για τη σχέση τοιυ με τον παιδόφιλο και σεξουαλικό εγκληματίας Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και τη φερόμενη σύνδεσή του με κατάσκοπο από την Κίνα.

«Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ’ όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή. Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου» καταλήγει ο πρίγκιπας Άντριου.

«Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ’ όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου»

Ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου θα αποχωρήσει και από το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter) αλλά θα διατηρήσει τον τίτλο του πρίγκιπα, ως γιος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα, Δούκισσα του Γιορκ, λέγεται ότι θα εγκαταλείψει επίσης τον τίτλο της και θα είναι πλέον γνωστή απλώς ως Σάρα Φέργκιουσον, σύμφωνα με την Telegraph.

Τα παιδιά τους, πριγκίπισσα Μπεατρίς και πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Ο Άντριου θα διατηρήσει το δουκάτο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με νόμο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και θα παραμείνει πρίγκιπας αφού ο τίτλος του ανήκει από τη γέννησή του

Ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης, που του απονεμήθηκε από τη μητέρα του το 1986 (μαζί με τους τίτλους Κόμης του Ίνβερνες και Βαρόνος του Κίλιλεϊ), είναι παραδοσιακά ο τίτλος που δίνεται στον δεύτερο γιο του μονάρχη από το 1474 και έχει μεγάλη βασιλική ιστορία, καθώς τον έφερε και ο Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ’ πριν την αναπάντεχη παραίτηση του αδερφού του.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω ανανεωμένου ενδιαφέροντος για τη σχέση του Άντριου με τον Επστάιν, κυρίως λόγω δύο πρόσφατα δημοσιευμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Παρόλο που ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, ο Βασιλιάς Κάρολος φέρεται να έχει ζητήσει από τον ίδιο και τη Σάρα Φέργκιουσον να κρατήσουν χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω «δύσκολες αποφάσεις».

Πολλοί υποθέτουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από πιέσεις μέσα στο Παλάτι για να προστατευθεί η μοναρχία

Συμφωνημένη εξορία

Η κίνηση αυτή αποτελεί το τελικό στάδιο της απομάκρυνσης του Πρίγκιπα από τον δημόσιο βίο.

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τον δημόσιο ρόλο του το 2019 μετά τη σοκαριστική συνέντευξη στο BBC σχετικά με τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

Τον Ιανουάριο του 2022, η μητέρα του Βασίλισσα Ελισάβετ του είχε αφαιρέσει τους στρατιωτικούς τίτλους και τις βασιλικές του χορηγίες, μετά την απόφαση δικαστή να προχωρήσει η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε εναντίον του.

Η υπόθεση έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ανάμεσα στον πρίγκιπα και την Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος.

Μόλις αυτή την εβδομάδα o The Guardian δημοσίευσε μέρος των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Στο βιβλίο Nobody’s Girl [Το Κορίτσι Κανενός], η Τζιούφρε αναφέρεται στην αλαζονεία του πρίγκιπα Άντριου και «το εκ γενετής δικαίωμα του να κάνει σεξ μαζί της».

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά παρόλα αυτά κυριαρχικός – σαν να πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα»

Η Τζιούφρε περιγράφει τον Έπσταϊν ως «αυθεντία στη χειραγώγηση» και ισχυρίζεται πως ο πρίγκιπας Αντριου έκανε σεξ μαζί της τρεις φορές -μεταξύ άλλων και στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ.

«Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά παρόλα αυτά κυριαρχικός – σαν να πίστευε ότι το σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα» γράφει για τον πρίγκιπα Άντριου.

«Του ετοίμασα ένα ζεστό μπάνιο. Γδυθήκαμε και μπήκαμε στην μπανιέρα, αλλά δεν μείναμε πολύ εκεί επειδή ο πρίγκιπας ανυπομονούσε να πάμε στο κρεβάτι. Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με τα πόδια μου, χαϊδεύοντας τα δάχτυλα των ποδιών μου και γλείφοντας τις καμάρες στις πατούσες μου.

Αυτό ήταν η πρώτη φορά που μου το έκαναν αυτό και με γαργαλούσε. Ήμουν νευρική γιατί σκεφτόμουν ότι θα ήθελε να του κάνω το ίδιο. Αλλά δεν χρειαζόταν να ανησυχώ. Φαινόταν να βιάζεται να κάνει σεξ. Στη συνέχεια, μου είπε ευχαριστώ με την κοφτή βρετανική προφορά του. Απ’ όσο θυμάμαι, όλο αυτό κράτησε λιγότερο από μισή ώρα.

Το επόμενο πρωί, η Μάξγουελ μου είπε: ‘Τα πήγες καλά. Ο πρίγκιπας πέρασε καλά’. Ο Έπσταϊν μου έδωσε 15.000 δολάρια για την εξυπηρέτηση του άντρα που οι ταμπλόιντ εφημερίδες αποκαλούσαν Ράντι Άντι».

YouTube thumbnail

Το βιβλίο της Τζιούφρε αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, έξι μήνες αφότου έβαλε τέλος στη ζωή της.

Mέχρι το τέλος της η Τζιούφρε επέμενε ότι οι εγκληματίες είναι ακόμη εκεί έξω.

