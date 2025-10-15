magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Είμαστε μαζί σε αυτό και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε» φέρεται να έγραψε ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Άντριου στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν το 2011, τρεις μήνες αφότου είχε διαβεβαιώσει το BBC ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία.

Η φήμη του Βρετανικού Στέμματος βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Έπσταϊν προκαλούν σεισμό στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου εσωτερική κρίση, με τον διάδοχο πρίγκιπα Γουίλιαμ να ηγείται της προσπάθειας για την πλήρη «εξορία» του θείου του, σε μια κίνηση που πολλοί ειδικοί θεωρούν απαραίτητη για τη σωτηρία του θεσμού.

Πρόσφατες διαρροές ηλεκτρονικών μηνυμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν το διπλό παιχνίδι του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πολύ μετά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις τους για διακοπή των σχέσεων με τον εγκληματία.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να ζητά τον «ολοκληρωτικό αποκλεισμό» του αδελφού του Βασιλιά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η φήμη της μοναρχίας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ η υπόθεση του Δούκα του Γιορκ εξελίσσεται σε ένα «βασιλικό Βατερλό» που απειλεί να επισκιάσει τη νέα εποχή του Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής οικογενειακής και θεσμικής αναταραχής, καθώς οι νέες, συντριπτικές αποκαλύψεις σχετικά με τη διαρκή σχέση του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, με τον Έπσταϊν, απειλούν να αποδομήσουν τη φήμη της βρετανικής μοναρχίας και η π πίεση προς τον μονάρχη για την οριστική αποπομπή του Δούκα του Γιορκ έχει ενταθεί δραματικά, με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Γουίλιαμ, να φέρεται να πρωτοστατεί στην «εκστρατεία εξορίας» του θείου του.

YouTube thumbnail

«Δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων, με την αυξανόμενη οργή των μέσων ενημέρωσης να απειλεί την εικόνα του Παλατιού, η οικογένεια είναι σε πόλεμο» σχολιάζει η ειδικός σε βασιλικά θέματα, Χίλαρι Φόρντγουιτς, στο Fox News.

Όπως τονίζει, ο διάδοχος Γουίλιαμ είναι «εξοργισμένος» και «ασκεί ενεργό πίεση για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι ‘πλήρως αποκλεισμένος’ από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα» και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινεί μηχανισμούς και νήματα για να αφαιρεθούν τίτλοι από τον θείο του μόλις ανέβει στον θρόνο.

Το κλίμα έγινε εκρηκτικό μετά τη δημοσίευση από την εφημερίδα The Guardian ενός email που φέρεται να έστειλε ο πρίγκιπας Άντριου στον Έπσταϊν, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση, το 2011, της φωτογραφίας του μέλους της βασιλικής οικογένειας με την τότε έφηβη Βιρτζίνια Τζούφρε που αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος υποστηρίζοντας μέχρι τέλους ότι η δικαιοσύνη έχει προδώσει τα θύματα της ελίτ.

YouTube thumbnail

Στο e-mail, που χρονολογείται στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φέρεται να έγραφε:

«Είμαι εξίσου ανήσυχος και για σένα! Μην ανησυχείς για μένα! Φαίνεται ότι είμαστε μαζί σε αυτό και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κατά τα άλλα, να είμαστε σε στενή επαφή και θα παίξουμε κι άλλο σύντομα!!!!»

Η λεπτομέρεια που καίει τον Άντριου είναι ότι αυτό το μήνυμα εστάλη μόλις τρεις μήνες αφότου ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει στο BBC ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Η Βρετανή δημοσιογράφος και φωτογράφος, Ελένα Τσάρντ, τονίζει ότι «το αφήγημα του Άντριου δεν υποστηρίζεται από τα υποκλαπέντα e-mails» και ότι η γενική αίσθηση είναι πως «δεν προσπάθησε ποτέ να τερματίσει τη φιλία του με τον Έπσταϊν, κάτι που υποδηλώνει ότι λέει συνεχώς ψέματα».

«Όσο εμφανίζεται περισσότερο επαίσχυντο υλικό… δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ο μονάρχης. Μπορεί να χειροτερέψει και αυτό θα βλάψει τη μοναρχία» πρόσθεσε.

Διπρόσωπη Φέργκιουσον, εγωϊστής Άντριου

Ο Άντριου αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντα το 2019, μετά την καταστροφική τηλεοπτική συνέντευξη στο Newsnight, όπου απέτυχε να εξηγήσει τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Έπσταϊν ή να εκφράσει συμπόνια για τα θύματά του.

Ωστόσο, η Τσάρντ υποστηρίζει ότι «το εγώ του Πρίγκιπα Άντριου είναι κυρίαρχο» και ότι «θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την τελευταία του πνοή», καθώς πιστεύει ότι «δεν έχει κάνει τίποτα κακό»

Οι αποκαλύψεις ακολουθούν το πρόσφατο σκάνδαλο που αφορά στην πρώην σύζυγο του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσα του Γιορκ.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Φέργκιουσον, η οποία είχε λάβει 15.000 λίρες από τον Έπσταϊν για να καλύψει χρέη της, είχε επικοινωνήσει με τον καταδικασμένο χρηματιστή το 2011, παρά τη δημόσια δήλωσή της στην Evening Standard ότι «δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Σε e-mail που έστειλε στον Έπσταϊν μετά τη συνέντευξη, η Φέργκιουσον αποκάλεσε τον σεξουαλικό εγκληματία «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο» και ζήτησε «ταπεινά συγγνώμη» για το ότι τον απογοήτευσε, δηλώνοντας πως την είχαν «συμβουλεύσει, απερίφραστα, να μην έχει καμία σχέση» μαζί του για να διασώσει την καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος.

Εκπρόσωπος της Δούκισσας υποστήριξε ότι το e-mail στάλθηκε στο πλαίσιο συμβουλών που της δόθηκαν «για να προσπαθήσει να κατευνάσει τον Έπσταϊν και τις απειλές του» για μήνυση.

«Καταστροφή» στο Παλάτι

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Φίτζουιλιαμς προειδοποιεί ότι καθώς «εμφανίζεται περισσότερο επαίσχυντο υλικό, και πολύ πιθανόν περισσότερο που να εμπλέκει τη Σάρα Φέργκιουσον, δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ο μονάρχης.» Αυτή η κατάσταση «μπορεί να χειροτερέψει και αυτό θα βλάψει τη μοναρχία».

Η κρίση που προκαλεί ο πρίγκιπας Άντριου δεν αποτελεί απλώς ένα οικογενειακό ζήτημα, αλλά μια βαθιά ρωγμή στον θεσμό της μοναρχίας.

Με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να πιέζει για σκληρή γραμμή και τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται σε έναν δύσκολο «βασιλικό πόλεμο» όπου το προσωπικό κόστος για τον αδελφό του είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μέλλον του Στέμματος.

Η επιλογή του είναι μονόδρομος: να θυσιάσει τον αδελφό του για τη σωτηρία του θεσμού.

Η εξορία ξεκινάει

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Άντριου και Φέργκιουσον δεν θα είναι καλοδεχούμενοι ούτε στους φετινούς χριστουγεννιάτικους εορτασμούς της βασιλικής οικογένειας με απόφαση Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από το ζευγάρι να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να γιορτάσει μόνο του τις γιορτές.

«Δεν μπορείς να απολύσεις κάποιον επειδή είναι ο αδελφός σου. Αλλά φέτος, αν ο δούκας και η δούκισσα φερθούν με την ίδια αξιοπρέπεια όπως και πέρυσι, αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό και η οικογένεια δε θα απογοητευόταν, ιδίως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί ο βασιλιάς να πάρει δύσκολες αποφάσεις», ανέφερε στο PEOPLE πηγή κοντά στον βασιλιά.

Σύμφωνα με τους Times, ο βασιλιάς Κάρολος θα «προτιμούσε το ζευγάρι να παραμένει όσο το δυνατόν πιο αόρατο», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πιο διακριτικών εισόδων και εξόδων στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

«Ο βασιλιάς δεν έχει πρόθεση να αποκλείσει κάποιον από την εκκλησία ή οικογενειακές εκδηλώσεις όπως μια κηδεία. Αλλά ελπίζει ότι θα βρουν έναν πιο διακριτικό τρόπο για να παρευρίσκονται σε αυτές τις στιγμές. Στην περίπτωση του Δούκα της Υόρκης, όμως, φαίνεται να απολαμβάνει το να μην περνά απαρατήρητος», φέρεται να είπε φίλος του βασιλιά Καρόλου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ θα συμφωνούσε

YouTube thumbnail

Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2019, μετά τη συνέντευξη του στο BBC Newsnight.

Τρία χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2022, η βασίλισσα του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του υποχρεώσεις, αφού προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Άντριου αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία και τελικά ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της τον Φεβρουάριο του 2022, για άγνωστο ποσό.

Ο Άντριου είναι δυσαρεστημένος για τον αποκλεισμό του με τον βιογράφο Άντριου Λόουνι να λέει σε συνέντευξή του στο Sky News τον Αύγουστο του 2025, πως «αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι η απώλεια του βασιλικού του status. Αυτό του έδινε την ταυτότητά του, του άρεσε να φορά τις στολές του και να δίνει σημασία στον εαυτό του».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός
Εξομολογήσεις 15.10.25

Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Η 55χρονη ηθοποιός Χέδερ Γκράχαμ ήταν η καλεσμένη του podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη αλλά έντονη σχέση της με τον αδικοχαμένο Χιθ Λέτζερ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»
Brat? 14.10.25

Για την Charli xcx ο γάμος δεν είναι η σημαντικότερη ημέρα μιας γυναίκας, αλλά μια ακόμη «κουλ στιγμή»

«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν είχα σκεφτεί [να παντρευτώ]», δήλωσε η Charli xcx σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair, αναφορικά με τον γάμο της με τον George Daniel.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ
Έβγαλε πίκρα 14.10.25

Είναι πολύ σέξι για τα γούστα τους: Γιατί δεν θα γυριστεί ποτέ το sequel του φιλμ Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ

Περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Ποιος Παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ, το σενάριο του sequel βρίσκεται στα γραφεία της Disney. Ωστόσο ο σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκις πιστεύει ότι δεν θα γυριστεί ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»
Βίντεο 14.10.25

Αγανάκτησε ο Νικήτας Τσακίρογλου με την ανάρτηση της Καίτης Φίνου: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Μας πέθαναν κιόλας»

«Αν ήταν δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Τσακίρογλου για το γεγονός

Σύνταξη
«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga
Faux pas 14.10.25

«Η Μέγκαν Μαρκλ αυτοπροσκλήθηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού» αποκαλύπτει ο σχεδιαστής του Balenciaga

Ο σχεδιαστής του οίκου Balenciaga, Pierpaolo Piccioli, αποκάλυψε ότι η Μέγκαν Μαρκλ «προσκάλεσε τον εαυτό της» στην επίδειξη μόδας του στο Παρίσι νωρίτερα αυτό το μήνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 15.10.25

Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια 'επιθετική' κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιασδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Κριστιάνο Ρονάλντο: «Περήφανος για το μοναδικό αυτό ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο τον Πορτογάλο σταρ να σχολιάζει το επίτευγμά του.

Σύνταξη
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Στο επίπεδο του… Κέιν! Ο Στέφανος Τζίμας «παράγει» γκολ κάθε 42 λεπτά

Στέφανος Τζίμας και Χάρι Κέιν «μοιράζονται» μέχρι τώρα στη σεζόν την πρωτιά στην παραγωγικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα αμφότεροι, σκοράρουν ή «φτιάχνουν» ένα γκολ κάθε 42 λεπτά!

Σύνταξη
Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας
The Good Life 15.10.25

Πέθανε το πινέλο του Χόλιγουντ: Από το Star Wars στον Ιντιάνα, ο Ντρου Στρούζαν ήταν ο ζωγράφος των ονείρων μας

Ο αριστοτέχνης εικονογράφος που δημιούργησε τις εμβληματικές αφίσες ονειρικών ταινιών της νοσταλγίας μας, Ντρου Στρούζαν, πέθανε σε ηλικία 78 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»
«Μείζονα θεσμική κρίση» 15.10.25

«Καρφιά» από Καραμανλή για κρίση απονομιμοποίησης και απαξίωσης, «βαδίζουμε σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους»

Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική, ήταν το πρώτο «καρφί» στην ηχηρή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας για την κρίση εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και κρίση αμφισβήτησης προειδοποίησε για «πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
