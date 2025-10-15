Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Είμαστε μαζί σε αυτό και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε» φέρεται να έγραψε ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Άντριου στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα παιδόφιλο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν το 2011, τρεις μήνες αφότου είχε διαβεβαιώσει το BBC ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία.

Η φήμη του Βρετανικού Στέμματος βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, καθώς οι νέες αποκαλύψεις για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Έπσταϊν προκαλούν σεισμό στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου εσωτερική κρίση, με τον διάδοχο πρίγκιπα Γουίλιαμ να ηγείται της προσπάθειας για την πλήρη «εξορία» του θείου του, σε μια κίνηση που πολλοί ειδικοί θεωρούν απαραίτητη για τη σωτηρία του θεσμού.

Πρόσφατες διαρροές ηλεκτρονικών μηνυμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν το διπλό παιχνίδι του πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πολύ μετά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις τους για διακοπή των σχέσεων με τον εγκληματία.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να ζητά τον «ολοκληρωτικό αποκλεισμό» του αδελφού του Βασιλιά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η φήμη της μοναρχίας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ η υπόθεση του Δούκα του Γιορκ εξελίσσεται σε ένα «βασιλικό Βατερλό» που απειλεί να επισκιάσει τη νέα εποχή του Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής οικογενειακής και θεσμικής αναταραχής, καθώς οι νέες, συντριπτικές αποκαλύψεις σχετικά με τη διαρκή σχέση του αδελφού του, πρίγκιπα Άντριου, με τον Έπσταϊν, απειλούν να αποδομήσουν τη φήμη της βρετανικής μοναρχίας και η π πίεση προς τον μονάρχη για την οριστική αποπομπή του Δούκα του Γιορκ έχει ενταθεί δραματικά, με τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Γουίλιαμ, να φέρεται να πρωτοστατεί στην «εκστρατεία εξορίας» του θείου του.

«Δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων, με την αυξανόμενη οργή των μέσων ενημέρωσης να απειλεί την εικόνα του Παλατιού, η οικογένεια είναι σε πόλεμο» σχολιάζει η ειδικός σε βασιλικά θέματα, Χίλαρι Φόρντγουιτς, στο Fox News.

Όπως τονίζει, ο διάδοχος Γουίλιαμ είναι «εξοργισμένος» και «ασκεί ενεργό πίεση για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι ‘πλήρως αποκλεισμένος’ από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα» και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινεί μηχανισμούς και νήματα για να αφαιρεθούν τίτλοι από τον θείο του μόλις ανέβει στον θρόνο.

Το κλίμα έγινε εκρηκτικό μετά τη δημοσίευση από την εφημερίδα The Guardian ενός email που φέρεται να έστειλε ο πρίγκιπας Άντριου στον Έπσταϊν, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση, το 2011, της φωτογραφίας του μέλους της βασιλικής οικογένειας με την τότε έφηβη Βιρτζίνια Τζούφρε που αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος υποστηρίζοντας μέχρι τέλους ότι η δικαιοσύνη έχει προδώσει τα θύματα της ελίτ.

Στο e-mail, που χρονολογείται στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φέρεται να έγραφε:

«Είμαι εξίσου ανήσυχος και για σένα! Μην ανησυχείς για μένα! Φαίνεται ότι είμαστε μαζί σε αυτό και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κατά τα άλλα, να είμαστε σε στενή επαφή και θα παίξουμε κι άλλο σύντομα!!!!»

Η λεπτομέρεια που καίει τον Άντριου είναι ότι αυτό το μήνυμα εστάλη μόλις τρεις μήνες αφότου ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει στο BBC ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη το 2019, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων.

Η Βρετανή δημοσιογράφος και φωτογράφος, Ελένα Τσάρντ, τονίζει ότι «το αφήγημα του Άντριου δεν υποστηρίζεται από τα υποκλαπέντα e-mails» και ότι η γενική αίσθηση είναι πως «δεν προσπάθησε ποτέ να τερματίσει τη φιλία του με τον Έπσταϊν, κάτι που υποδηλώνει ότι λέει συνεχώς ψέματα».

«Όσο εμφανίζεται περισσότερο επαίσχυντο υλικό… δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ο μονάρχης. Μπορεί να χειροτερέψει και αυτό θα βλάψει τη μοναρχία» πρόσθεσε.

Διπρόσωπη Φέργκιουσον, εγωϊστής Άντριου

Ο Άντριου αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντα το 2019, μετά την καταστροφική τηλεοπτική συνέντευξη στο Newsnight, όπου απέτυχε να εξηγήσει τη συνεχιζόμενη σχέση του με τον Έπσταϊν ή να εκφράσει συμπόνια για τα θύματά του.

Ωστόσο, η Τσάρντ υποστηρίζει ότι «το εγώ του Πρίγκιπα Άντριου είναι κυρίαρχο» και ότι «θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την τελευταία του πνοή», καθώς πιστεύει ότι «δεν έχει κάνει τίποτα κακό»

Οι αποκαλύψεις ακολουθούν το πρόσφατο σκάνδαλο που αφορά στην πρώην σύζυγο του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, Δούκισσα του Γιορκ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Φέργκιουσον, η οποία είχε λάβει 15.000 λίρες από τον Έπσταϊν για να καλύψει χρέη της, είχε επικοινωνήσει με τον καταδικασμένο χρηματιστή το 2011, παρά τη δημόσια δήλωσή της στην Evening Standard ότι «δεν θα είχε ποτέ ξανά καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Σε e-mail που έστειλε στον Έπσταϊν μετά τη συνέντευξη, η Φέργκιουσον αποκάλεσε τον σεξουαλικό εγκληματία «σταθερό, γενναιόδωρο και υπέρτατο φίλο» και ζήτησε «ταπεινά συγγνώμη» για το ότι τον απογοήτευσε, δηλώνοντας πως την είχαν «συμβουλεύσει, απερίφραστα, να μην έχει καμία σχέση» μαζί του για να διασώσει την καριέρα της ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων και φιλάνθρωπος.

Εκπρόσωπος της Δούκισσας υποστήριξε ότι το e-mail στάλθηκε στο πλαίσιο συμβουλών που της δόθηκαν «για να προσπαθήσει να κατευνάσει τον Έπσταϊν και τις απειλές του» για μήνυση.

«Καταστροφή» στο Παλάτι

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρίτσαρντ Φίτζουιλιαμς προειδοποιεί ότι καθώς «εμφανίζεται περισσότερο επαίσχυντο υλικό, και πολύ πιθανόν περισσότερο που να εμπλέκει τη Σάρα Φέργκιουσον, δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ο μονάρχης.» Αυτή η κατάσταση «μπορεί να χειροτερέψει και αυτό θα βλάψει τη μοναρχία».

Η κρίση που προκαλεί ο πρίγκιπας Άντριου δεν αποτελεί απλώς ένα οικογενειακό ζήτημα, αλλά μια βαθιά ρωγμή στον θεσμό της μοναρχίας.

Με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να πιέζει για σκληρή γραμμή και τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη, ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται σε έναν δύσκολο «βασιλικό πόλεμο» όπου το προσωπικό κόστος για τον αδελφό του είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μέλλον του Στέμματος.

Η επιλογή του είναι μονόδρομος: να θυσιάσει τον αδελφό του για τη σωτηρία του θεσμού.

Η εξορία ξεκινάει

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Άντριου και Φέργκιουσον δεν θα είναι καλοδεχούμενοι ούτε στους φετινούς χριστουγεννιάτικους εορτασμούς της βασιλικής οικογένειας με απόφαση Καρόλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε από το ζευγάρι να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να γιορτάσει μόνο του τις γιορτές.

«Δεν μπορείς να απολύσεις κάποιον επειδή είναι ο αδελφός σου. Αλλά φέτος, αν ο δούκας και η δούκισσα φερθούν με την ίδια αξιοπρέπεια όπως και πέρυσι, αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό και η οικογένεια δε θα απογοητευόταν, ιδίως για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να χρειαστεί ο βασιλιάς να πάρει δύσκολες αποφάσεις», ανέφερε στο PEOPLE πηγή κοντά στον βασιλιά.

Σύμφωνα με τους Times, ο βασιλιάς Κάρολος θα «προτιμούσε το ζευγάρι να παραμένει όσο το δυνατόν πιο αόρατο», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πιο διακριτικών εισόδων και εξόδων στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

«Ο βασιλιάς δεν έχει πρόθεση να αποκλείσει κάποιον από την εκκλησία ή οικογενειακές εκδηλώσεις όπως μια κηδεία. Αλλά ελπίζει ότι θα βρουν έναν πιο διακριτικό τρόπο για να παρευρίσκονται σε αυτές τις στιγμές. Στην περίπτωση του Δούκα της Υόρκης, όμως, φαίνεται να απολαμβάνει το να μην περνά απαρατήρητος», φέρεται να είπε φίλος του βασιλιά Καρόλου.

Η βασίλισσα Ελισάβετ θα συμφωνούσε

Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ αποσύρθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2019, μετά τη συνέντευξη του στο BBC Newsnight.

Τρία χρόνια μετά, τον Ιανουάριο του 2022, η βασίλισσα του αφαίρεσε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του υποχρεώσεις, αφού προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Άντριου αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία και τελικά ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της τον Φεβρουάριο του 2022, για άγνωστο ποσό.

Ο Άντριου είναι δυσαρεστημένος για τον αποκλεισμό του με τον βιογράφο Άντριου Λόουνι να λέει σε συνέντευξή του στο Sky News τον Αύγουστο του 2025, πως «αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο είναι η απώλεια του βασιλικού του status. Αυτό του έδινε την ταυτότητά του, του άρεσε να φορά τις στολές του και να δίνει σημασία στον εαυτό του».